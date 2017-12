Aunque sea el deseo de muchos argentinos, salir con Nicole Neumann podría resultar más difícil de lo esperado. Facundo Moyano puede dar fe. O al menos, así lo considera el diputado del Frente Renovador. "No me favoreció demasiado la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole", dijo, argumentando de inmediato que "la frivolización no favorece nunca a la política".