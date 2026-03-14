Anamá Ferreira contó cuál es la impresionante cantidad de pares de zapatos que tiene: “Y vendí cuatrocientos ochenta”

Anamá Ferreira abrió su vestidor y mostró la impresionante cantidad de zapatos que tiene

El universo de zapatos de colección de la exmodelo Anamá Ferreira reúne cifras sorprendentes incluso para quienes la siguen por su estilo. La modelo y conductora declaró que actualmente conserva entre seiscientos y setecientos pares en su casa, pero llegó a acumular casi 1.200 pares entre zapatos y botas, organizados y guardados con cuidado.

Anamá reconoció que su pasión está centrada especialmente en calzados de lujo de marcas como Jimmy Choo, Dolce & Gabbana, Valentino y Prada. “Hoy en casa debo tener entre zapatos y botas, no sé, unos seiscientos, setecientos pares. Siempre me preguntan por mis zapatos. Soy fanática, me gusta coleccionarlos y hoy voy a mostrar un poquito de la colección”, relató Anamá Ferreira en una reciente charla, mientras recorría su vestidor rodeada de diferentes estilos y diseños.

La modelo aclaró que mantiene un orden especial con sus calzados: “Acá tengo todos los zapatos para vestir. Tengo muchísimos, pero hay otros que yo los mantengo, los guardo porque es de colección. Estos son unos Dolce & Gabbana espectaculares con cristales Swarovski”, comentó mientras señalaba un modelo en particular.

“Y este es un Valentino de una colección, viste que es rojo, es colorado Valentino, pero mirá, está medio... Pero mirá, me encanta, los cuido muchísimo”, detalló, mostrando su aprecio y confesando que utiliza ciertos pares solo para ocasiones especiales. “Para fiesta lo uso. Llego a la fiesta y tengo unas ojotas Havaianas en el bolso para ponerme”, reveló al explicar cómo prioriza la comodidad después de lucir sus zapatos favoritos.

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El fanatismo de Anamá por las marcas exclusivas define su perfil de coleccionista. “Mirá, me encanta Jimmy Choo, yo soy fanática de Jimmy Choo. Este uso bastante, es uno de mis preferidos para salir por el taco, pero mirá cómo los mantengo. Por favor, mujeres, mantengan los tacos impecables”, recomendó, reflejando el esmero con el que cuida cada pieza.

Entre los modelos destacados, sobresalen pares de otras casas reconocidas. “Esta es otra Jimmy Choo, pero no la usé todavía. Son con cristales Swarovski, me encanta. Mirá lo que es esto”, contaba mientras mostraba piezas nuevas. “Mirá lo que son los tacos, divinos. Es de Prada, una colección anterior, pero mirá lo que son. Yo amo los zapatos, yo me apasiono. Esto lo probé en Londres, ahí me encantó”, describió, demostrando que su interés por la moda trasciende fronteras.

El vestidor de Ferreira funciona como una pequeña galería privada: “Acá hay como veinte, acá también y acá hay como diez, que me encanta eso de traerlo así y yo pueda ver todo lo demás”.

Algunos zapatos que vendió en una feria americana que organizó en 2023

Durante esa charla, la exmodelo explicó la evolución de su colección, incluyendo la destacada cifra de pares vendidos recientemente. “Vendí bastantes zapatos”, comentó Ferreira, y cuando le pidieron que precisara la cantidad, respondió con claridad: “Cuatrocientos ochenta”.

Lo hizo en una feria americana que organizó con prendas suyas en 2023. “Los zapatos están desde 4 mil pesos en adelante”, precisó Anamá Ferreira por entonces, quien ofreció más de 600 prendas de reconocidos diseñadores y 400 pares de zapatos de primeras marcas, como Hermès y Jimmy Choo, todos en excelente estado y con escaso uso.

La empresaria y modelo explicó en ese momento que decidió desprenderse de su colección por su tendencia a acumular y porque descubrió que poseía prendas de los años 70 y 80 que ya no utiliza. “Yo soy una acumuladora compulsiva”, confesó Ferreira, quien anunció la iniciativa en sus redes sociales con el mensaje: “Vendo todo: ropa, sombreros, carteras. Hay que renovar”.

Esto significa que, sumando los pares actuales y los vendidos, la colección de Anamá Ferreira superó los 1.100 pares en su momento de mayor esplendor. Cada zapato vendido forma parte de su historia, de viajes y recuerdos personales y profesionales.

Taína Laurino, hija de Anamá Ferreira, y Georgie Neuss en su boda. Ahora harán abuela a la exmodelo

La alegría de Anamá Ferreira por su próxima abuelidad

En un plano familiar, los días de Ferreira transcurren entre la emoción por la llegada de su primera nieta. La conductora anunció en sus redes sociales el embarazo de su hija, noticia que fue recibida con entusiasmo tanto en medios como en su círculo íntimo.

“Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía: ¡voy a ser abuela! La felicidad es tan grande que no entra en palabras”, expresó la exmodelo, acompañando el mensaje con un agradecimiento dedicado a su hija, Taína Laurino, y a su yerno, Georgie Neuss. Este anuncio marca un nuevo capítulo para la familia, lleno de expectativas.

El mensaje se difundió rápidamente, cosechando numerosas muestras de cariño en redes sociales. Ferreyra resumió su sentir sobre el futuro de su hija en otra entrevista: “Yo pienso que Dios te tiene reservado todo en la vida y que todo se va a dar bien. Yo quiero que ella sea feliz, que esté feliz, y eso es lo más importante”, dijo.

La propia Taína Laurino compartió imágenes del embarazo y celebró la noticia junto a su pareja, rodeados de saludos y buenos deseos de conocidos y celebridades. La relación entre Laurino y Neuss, que empezó hace más de diez años y culminó con una boda elegante en 2024, suma ahora una nueva etapa emotiva.

Para Ferreyra, la llegada de su nieta es un recordatorio de que algunos momentos transforman la vida, renovando constantemente el sentido de sus logros y afectos.