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La dura historia de Ernestina Pais: de la desaparición de su padre a la muerte de sus socios

A lo largo de su vida, la periodista sufrió traumas por la pérdida de su padre, la muerte de dos socios cercanos y una cruda experiencia con el alcoholismo

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ernestina pais
Ernestina País falleció a los 54 años tras un accidente con una formación del Tren de la Costa en la intersección de Sáenz Peña y El Cano

Este viernes, Ernestina Pais falleció a los 54 años tras sufrir un accidente mientras circulaba con su auto. Según confirmaron a Infobae, la mujer había intentado cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Ernestina País construyó una trayectoria relevante dentro de los medios de comunicación en Argentina, desempeñándose como periodista y conductora tanto en televisión como en radio. Su figura se consolidó especialmente al frente de Mañanas Informales, ciclo matutino que compartió con Jorge Guinzburg y que se convirtió en uno de los programas más vistos y recordados de su franja horaria. Además, condujo distintas propuestas de entretenimiento y actualidad en canales como Canal 13 y América, y tuvo presencia en emisoras radiales de alcance nacional.

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A lo largo de su carrera, mostró versatilidad para abordar distintos formatos y públicos, desde programas de información general hasta ciclos de entrevistas y debates. Más allá de su labor profesional, en tiempos recientes Ernestina País decidió visibilizar su historia personal relacionada con la salud mental y las adicciones. Compartió públicamente sus experiencias con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de pedir ayuda, derribando prejuicios y promoviendo el acceso a tratamientos adecuados. Su testimonio se sumó a los de otras figuras que impulsan el debate social sobre estos temas, buscando reducir los estigmas asociados y fomentar espacios de acompañamiento y contención.

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro
Las imágenes del accidente de Ernestina Pais en su auto

Durante la cuarentena estricta decretada en Argentina en 2020 por la pandemia de Covid-19, Ernestina País enfrentó dificultades personales y profesionales. No solo debió adaptarse al encierro y las restricciones, sino que también asumió la tarea de sostener su local gastronómico sin la posibilidad de recibir clientes. “Piensen en un restaurante cerrado muchos meses con 36 empleados…”, relató.

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País, quien participó en MasterChef Celebrity, se refirió en distintas oportunidades a los problemas derivados de la crisis en su restaurante, pero recientemente sumó otra vivencia: la muerte de sus dos socios en un breve período. En una entrevista con el programa Agarrate Catalina, emitido por La Once Diez/Radio de la Ciudad, compartió: “Fueron un montón de cosas que sucedieron en pandemia”. Explicó que uno de sus socios falleció porque “se le disparó una enfermedad que ya tenía dormida” y que su otra socia, Silvina, “pasó de fumar tres cigarrillos por día a fumar 50”. Sobre este último caso, agregó: “Ella se murió de un día para el otro de un ACV”.

País expresó el impacto emocional de este periodo al afirmar: “Es angustia pura”. Admitió que durante mucho tiempo no tuvo claro si podría sostener el emprendimiento: “Durante mucho tiempo, no supe si iba a poder sostener el lugar. Si nos hubiéramos portado mal con alguien se sabría. Por suerte nos pudimos sostener”. Subrayó también la importancia de proteger el empleo en contextos de crisis: “Para mí lo primero es sostener puestos de trabajo”. Recordó, además, su iniciativa a lo largo de 2021: “Todo el 2021 hicimos un programa sobre emprendedores y la idea era mostrar a esa gente que no había bajado los brazos”.

3 A SOLAS con Ernestina Pais
Casi la única foto que Ernestina Pais pudo conservar de su padre, José Miguel Pais, arquitecto y militante, desaparecido durante la dictadura

En paralelo a la crisis del sector gastronómico, Ernestina revivió otro momento doloroso: la desaparición de su padre durante la dictadura militar. En una charla con Infobae, reflexionó sobre el valor de los rituales de despedida y el efecto de su ausencia: “Somos una sociedad necrológica. La despedida a nuestros muertos es un ritual tan necesario que hasta puede llegar a durar días. Así que imagínate lo que resulta no poder decirle adiós a tu papá”. Detalló que en su familia “el ‘no decir’ se había naturalizado. No teníamos permitido hablar de lo sucedido en nuestros sitios habituales. Por miedo. Por ‘nuestra propia seguridad’. Por ‘el qué dirán’. Nos cuidábamos mucho de qué contábamos y a quién se lo contábamos. Aunque, en realidad, no sabíamos qué había sido de él. Simplemente un día se fue y nunca más volvió”.

Recordó que tenía cuatro años cuando dos comandos militares cambiaron la vida de su familia: “Una noche, mientras uno se llevaba a mi viejo de Juan B. Justo y Santa Fe (Palermo), otro entraba en casa para robarse todo lo que podía. ¡Si hasta muebles nos quitaron! Como lo que además fueron: ladrones de poca monta”.

4 A SOLAS con Ernestina Pais
Ernestina País investigaba la historia de su padre, José Miguel País, a partir de testimonios y documentos sobre su vida familiar y su militancia

País reconstruye la figura de su padre, José Miguel País, a partir de testimonios y documentos: “Justamente estoy escribiendo una historia sobre él, a raíz de una entrevista dada por uno de sus compañeros de militancia sobre un hecho ocurrido en el Banco Nacional de Desarrollo”, señaló, en referencia al escritor y militante Raúl Argemí. A partir de ese proceso, se pregunta: “‘¿Verdaderamente, yo conozco a mi padre?’ ‘¿Fue el mismo idealista que describió mamá en su versión tan romantizada?’ Así empecé a hurgar entre los vínculos a los que pude contactar para armar un rompecabezas disímil por demás”.

Señaló que los testimonios coinciden en destacar el talento de su padre: “José Miguel fue un estudioso, el arquitecto estrella de Chacabuco, donde hay más de treinta casas hechas por él en término de año y medio”. Reconoció también la dualidad de su vida: “Pero como sabemos, y por lo general, los militantes han tenido una vida familiar y otra de militancia. Entre esas dos puertas encontré un José Miguel a resolver”. Y concluyó: “Pero si de algo estoy segura es de que papá no fue ese mismo que yo he tenido en mi cabeza”.

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