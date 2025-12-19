La historia de amor que sorprendió a Darío Barassi: una participante llegó como líder y se fue como novia

El conductor encaró al joven y le pidió los detalles de su nueva relación. “Ganó el programa y después a la salida estuvimos charlando”, contó el productor ante la interpelación de Barassi.

El estudio de Ahora Caigo (Eltrece) se convirtió en el escenario de una historia de amor inesperada que sorprendió tanto al equipo como a Darío Barassi. Una participante llamada Joaquina, que había sido sorteada en la tribuna, inició un romance dentro del set con uno de los productores, generando un ambiente de complicidad y asombro en el lugar. El vínculo, surgido en medio del juego, rápidamente se transformó en tema de conversación dentro y fuera del programa.

El descubrimiento de la relación se produjo durante una de las grabaciones, cuando Luli, asistente del ciclo, reveló la noticia ante la mirada atónita de Barassi. La productora recordó que Joaquina no solo fue sorteada para participar, sino que también alcanzó el liderazgo y permaneció hasta el final del ciclo. “Ella vino acá a buscar pareja y algo pasó”, comentó la compañera de Barassi, insinuando que el objetivo de la joven iba más allá de la competencia. La confesión despertó la curiosidad del conductor, quien identificó rápidamente al productor Tinchi como el otro protagonista y se dirigió a él para conocer los detalles.

El joven relató cómo se inició el vínculo con Joaquina. Explicó que suele encargarse del sorteo de los participantes y que, tras la victoria de la chica, ambos conversaron a la salida del estudio. “Ahí le pregunté si le parecía mal si le pedía el Instagram y se lo pedí”, contó el productor, describiendo el comienzo de la relación. Después de ese primer acercamiento, continuaron en contacto y decidieron salir juntos a tomar algo. Ante la insistencia de Barassi sobre si hubo un beso en ese primer encuentro, Tinchi prefirió no dar detalles: “No voy a comentar al respecto”.

La reacción de Darío Barassi al escuchar la historia de amor de una participante de su programa

La revelación del romance generó bromas y comentarios en el estudio. Barassi preguntó a Tinchi si Joaquina era la primera participante con la que salía, a lo que el productor respondió afirmativamente. La líder intervino con un comentario en tono de reclamo, mientras el conductor cerró el intercambio con humor, reforzando el clima distendido y de camaradería que caracteriza al programa.

Además de las anécdotas románticas, Ahora Caigo ha sido escenario de momentos de profunda empatía y contención. En una emisión reciente, el conductor interrumpió la rutina para abrazar a Mauricio, un participante que compartió su lucha diaria contra una enfermedad.

Desde la conducción, Barassi había mostrado una afinidad poco frecuente con el concursante, declarando reiteradamente que su deseo era verlo ganador. No pudo ser. Pero, lejos de replegarse en la formalidad, prometió algo más. Aunque aún no está confirmado si el ciclo seguirá el año próximo, se comprometió a que si ocurría, lo llamarían nuevamente para participar. La promesa quedó flotando, un hilo tendido al futuro desde el presente más vulnerable.

Darío Barassi y la emoción con un participante

Al llegar el momento de la despedida, Mauricio pidió un instante para expresar lo que llevaba consigo.“Antes de irme, un saludo grande a todos mis médicos, sin ellos yo no estaría acá, a todos los que están pasando una enfermedad difícil, fuerza”, dijo en medio de un silencio de respeto por parte de todos.

El participante no detuvo ahí su mensaje:“Fuerza por ellos, fuerza por los que los acompañan, que los quieren mucho. Lo que a mí me sirve: ‘La única batalla que importa es la próxima’. Y gracias a ustedes, que cuando alguien está mal, no saben lo que significa”.