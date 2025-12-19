Teleshow

La historia de amor que sorprendió a Darío Barassi: una participante llegó como líder y se fue como novia

Una joven asistió a Ahora Caigo y llamó la atención del conductor al relatar cómo se había enamorado de un productor del programa

Guardar
El conductor encaró al joven y le pidió los detalles de su nueva relación. “Ganó el programa y después a la salida estuvimos charlando”, contó el productor ante la interpelación de Barassi.

El estudio de Ahora Caigo (Eltrece) se convirtió en el escenario de una historia de amor inesperada que sorprendió tanto al equipo como a Darío Barassi. Una participante llamada Joaquina, que había sido sorteada en la tribuna, inició un romance dentro del set con uno de los productores, generando un ambiente de complicidad y asombro en el lugar. El vínculo, surgido en medio del juego, rápidamente se transformó en tema de conversación dentro y fuera del programa.

El descubrimiento de la relación se produjo durante una de las grabaciones, cuando Luli, asistente del ciclo, reveló la noticia ante la mirada atónita de Barassi. La productora recordó que Joaquina no solo fue sorteada para participar, sino que también alcanzó el liderazgo y permaneció hasta el final del ciclo. “Ella vino acá a buscar pareja y algo pasó”, comentó la compañera de Barassi, insinuando que el objetivo de la joven iba más allá de la competencia. La confesión despertó la curiosidad del conductor, quien identificó rápidamente al productor Tinchi como el otro protagonista y se dirigió a él para conocer los detalles.

El joven relató cómo se inició el vínculo con Joaquina. Explicó que suele encargarse del sorteo de los participantes y que, tras la victoria de la chica, ambos conversaron a la salida del estudio. “Ahí le pregunté si le parecía mal si le pedía el Instagram y se lo pedí”, contó el productor, describiendo el comienzo de la relación. Después de ese primer acercamiento, continuaron en contacto y decidieron salir juntos a tomar algo. Ante la insistencia de Barassi sobre si hubo un beso en ese primer encuentro, Tinchi prefirió no dar detalles: “No voy a comentar al respecto”.

La reacción de Darío Barassi
La reacción de Darío Barassi al escuchar la historia de amor de una participante de su programa

La revelación del romance generó bromas y comentarios en el estudio. Barassi preguntó a Tinchi si Joaquina era la primera participante con la que salía, a lo que el productor respondió afirmativamente. La líder intervino con un comentario en tono de reclamo, mientras el conductor cerró el intercambio con humor, reforzando el clima distendido y de camaradería que caracteriza al programa.

Además de las anécdotas románticas, Ahora Caigo ha sido escenario de momentos de profunda empatía y contención. En una emisión reciente, el conductor interrumpió la rutina para abrazar a Mauricio, un participante que compartió su lucha diaria contra una enfermedad.

Desde la conducción, Barassi había mostrado una afinidad poco frecuente con el concursante, declarando reiteradamente que su deseo era verlo ganador. No pudo ser. Pero, lejos de replegarse en la formalidad, prometió algo más. Aunque aún no está confirmado si el ciclo seguirá el año próximo, se comprometió a que si ocurría, lo llamarían nuevamente para participar. La promesa quedó flotando, un hilo tendido al futuro desde el presente más vulnerable.

Darío Barassi y la emoción con un participante

Al llegar el momento de la despedida, Mauricio pidió un instante para expresar lo que llevaba consigo.“Antes de irme, un saludo grande a todos mis médicos, sin ellos yo no estaría acá, a todos los que están pasando una enfermedad difícil, fuerza”, dijo en medio de un silencio de respeto por parte de todos.

El participante no detuvo ahí su mensaje:“Fuerza por ellos, fuerza por los que los acompañan, que los quieren mucho. Lo que a mí me sirve: ‘La única batalla que importa es la próxima’. Y gracias a ustedes, que cuando alguien está mal, no saben lo que significa”.

Temas Relacionados

Ahora CaigoDario Barassi

Últimas Noticias

Mica Viciconte palpitó su pelea de boxeo con Flor Vigna a 11 años de Combate: “Le voy a ganar”

El enfrentamiento entre ambas figuras genera expectativa en la previa de Párense de Manos III, donde la rivalidad que comenzó en Combate volverá a ser protagonista ante la mirada del público y la televisión

Mica Viciconte palpitó su pelea

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

La actriz destacó un momento que marcó un antes y un después en su noviazgo con el conductor de Resto del mundo. El video

Evelyn Botto contó el íntimo

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La Chiqui recibirá figuras centrales de la música y la actuación, mientras su nieta suma referentes del deporte y el arte

Quiénes son los invitados de

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El animador infantil abrió las puertas de su intimidad para festejar el logro escolar de su única hija

Diego Topa celebró el egreso

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

Madre e hija se robaron todas las miradas al lucir abrigos y estilos coordinados para alentar al delantero, mostrando una complicidad fashionista que conquistó a los fans en redes sociales

El parecido look de la
DEPORTES
“Alguien desapareció y no lo

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

Sorpresa: revelaron quién es el entrenador que quiere el Manchester City si se va Guardiola

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

TELESHOW
Mica Viciconte palpitó su pelea

Mica Viciconte palpitó su pelea de boxeo con Flor Vigna a 11 años de Combate: “Le voy a ganar”

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia defendió

El Gobierno de Bolivia defendió la quita de subsidios a los combustibles: “Era una enfermedad”

El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional

Así nació el día de 24 horas: ciencia, simbología y costumbres de un legado matemático que surgió hace 4000 años

Las secuelas del confinamiento por COVID-19: cómo la vida silvestre puede transformarse casi de inmediato ante alteraciones de rutinas humanas

Estados Unidos planteó numerosas exigencias comerciales a Canadá y México en las negociaciones del T-MEC