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Murió a los 94 años “Pato” Gentilini, un emblema de la música del norte argentino

El artista, que se radicó en Tucumán desde pequeño, escribió clásicos del folclore, que interpretó con sus conjuntos y difundieron, entre otros, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa

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"Zamba para los amigos de la noche", del fallecido músico Luis Víctor "Pato" Gentilini

El norte argentino despidió este miércoles a uno de sus músicos más entrañables. Según informaron el Ente Cultural de Tucumán y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), Luis Víctor “Pato” Gentilini, pianista, guitarrista, compositor y arreglador que dedicó más de siete décadas de su vida a la música popular argentina, murió a los 94 años y dejó un cancionero de más de 130 obras que forman parte del alma cultural del noroeste del país.

Nacido el 14 de septiembre de 1931 en Catamarca, Gentilini eligió Tucumán como su tierra de pertenencia a comienzos de la década de 1950 y nunca se fue. Autodidacta hasta los huesos, aprendió a tocar la guitarra y el piano, y desde esos dos instrumentos construyó un mundo propio donde el folklore, el tango y la música popular se encontraban sin fronteras ni prejuicios. Zambas, chacareras, huaynos, vidalas, milongas y tangos: el Pato tocaba y componía todo, con la misma convicción de quien sabe que la música no tiene género único.

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Luis Víctor "Pato" Gentilini
Luis Víctor "Pato" Gentilini

Su obra no fue la de un músico de escritorio. Gentilini vivió la bohemia tucumana, compartió mesas con poetas y cantores, y tejió amistades que duraron décadas. Una de las más profundas fue la que mantuvo con Atahualpa Yupanqui durante más de treinta años, una relación que habla de la dimensión humana y artística de quien fue su amigo. También reconoció como maestros al pianista Eduardo Cerúsico y al cantautor Rolando “Chivo” Valladares, con quien grabó y actuó durante años, y junto a quien construyó una mirada artística comprometida con la identidad del noroeste argentino.

Luis Víctor "Pato" Gentilini en la guitarra
Luis Víctor "Pato" Gentilini en la guitarra

Entre las formaciones que fundó y dirigió, tres marcaron especialmente su huella. Huayna Sumaj fue su grupo vocal; La Salamanca, un conjunto instrumental que unió instrumentos tradicionales del folklore con los de una orquesta sinfónica; y Matamba, un cuarteto de piano, voz, guitarra y contrabajo que reflejaba su búsqueda permanente de nuevas formas expresivas. También integró Los Shalacos y Portal y sus Cumpas, dos formaciones que hicieron historia en la escena musical del norte.

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Sus composiciones no tardaron en cruzar fronteras provinciales. “La calladita”, “Ojos de tigre”, “Zamba para los amigos de la noche”, “Chacarera del angelito” y “Responso por milonga” son apenas algunos títulos de un repertorio que otros artistas hicieron propio. Mercedes Sosa, Los Trovadores del Norte, Buenos Aires 8, Melania Pérez, Lorena Astudillo y Nadia Larcher grabaron sus obras y las llevaron a escenarios de todo el país y del exterior. El Proyecto Pato, además, se dedicó específicamente a difundir su universo musical en Buenos Aires y en San Pablo, Brasil.

Una imagen de Luis Víctor "Pato" Gentilini en el documental que se estrenó hace cinco años sobre su vida y se puede ver en Youtube
Una imagen de Luis Víctor "Pato" Gentilini en el documental que se estrenó hace cinco años sobre su vida y se puede ver en Youtube

Gentilini trabajó codo a codo con algunos de los mejores poetas de su tiempo. Las letras de Lucho Díaz, José Augusto Moreno, Luis Alberto Sánchez Vera y Manuel J. Castilla se fundieron con sus melodías para dar forma a canciones que ganaron premios nacionales y que siguen circulando en peñas, festivales y conservatorios. La publicación Toda vida y llena de alma reunió 120 de sus piezas con partituras y registros sonoros, un testimonio tangible de una obra que excede lo que cualquier escenario puede contener.

Su figura llegó también al cine documental. El realizador Martín Páez de la Torre le dedicó el documental Don Luis Víctor Gentilini, un retrato de su trayectoria y de su pensamiento que permite acercarse al hombre detrás del músico: curioso, estudioso, siempre en movimiento.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) le entregó la “Mención de Personalidad Ilustre de la Cultura” en reconocimiento a una carrera que superó el medio siglo de actividad ininterrumpida. Tanto el INAMU como el Ente Cultural de Tucumán expresaron sus condolencias y reconocieron el aporte de Gentilini al patrimonio musical argentino.

Su esposa Gloria, sus hijas Leda y Diana, y su nieta Martina lo despidieron este miércoles con un mensaje publicado en la sección de avisos fúnebres del periódico La Gaceta de Tucumán: “Buen viaje, Ángeles Músicos te acompañan”.

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