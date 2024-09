Fabio di Tomaso se sinceró sobre Floricienta y contó por qué le dijo que no al Cris Morena Day: “Fue muy complicado”

Fabio di Tomaso habló de su experiencia intensa en Floricienta

Sin dudas Floricienta fue uno de los sucesos infantojuveniles de la televisión argentina en lo que va del siglo XXI. Protagonizado por Florencia Bertotti (en el personaje de Florencia Fazzarino) y Juan Gil Navarro (Federico Fritzenwalden), también estaba dentro del elenco Fabio di Tomaso, encarnando al personaje de Máximo Augusto Calderón de la Hoya, más conocido como El Conde.

Dado el gran suceso que tuvo la tira, emitida entre los años 2004 y 2005, Di Tomaso también se volvió una cara muy popular que trascendió entre los fans de Floricienta. Incluso hasta el día de hoy, pese a que pasaron más de veinte años, lo siguen identificando con aquella composición. “No me jode que me digan El Conde. Soy El Conde, ya está”, se rió el actor, quien estuvo de invitado en la última emisión de Poco Correctos (El Trece) en donde fue entrevistado sobre su carrera artística.

“En esa época, a diferencia de la tele de hoy, por todas esas novelas y tiras que fueron exitosas, realmente no podían caminar por la calle los actores y las actrices. ¿Sentiste eso, de que no podían hacer nada que fuera al aire libre? Porque es lo que cuentan todas las figuras de programas así como Floricienta”, le planteó Joaquín El Pollo Álvarez, uno de los conductores del ciclo. “Bueno, sí. Eso pasó, sí. Con Floricienta fue intenso, fue todo bastante intenso. Yo me acuerdo que nos íbamos con Esteban Prol, hasta a un shopping que está por ahí en Martínez, cerca de donde grabábamos, en un horario determinado, a comprar discos y cosas... Íbamos a un horario escola que enganchamos y que estaba todo bastante liberado. Teníamos esos momentos tranquilos”, comenzó contando Di Tomaso sobre aquellos días agitados.

“Después era complicado. Es un poco raro, porque estás en tu barrio, viviendo tu vida cotidiana y de golpe tenés una llegada muy fuerte. Fue medio de golpe todo eso...”, admitió el intérprete a continuación. Y puso en contexto aquel momento de su recorrido en la actuación: “Además me pasó de arrancar trabajando en Resistiré, que fue un éxito, ese fue mi primer papel. Después hice Padre Coraje, que fue otro gran suceso. Y ahí empalmé con Floricienta , entonces todo eso fue muy fuerte”, reconoció.

Fabio di Tomaso

“¿Viste el Cris Morena Day?”, le preguntó de pronto la panelista Estefi Berardi, en relación al ciclo en homenaje a las creaciones de la histórica productora televisiva que realizó el canal de streaming Olga en el Teatro Gran Rex. “No, no pude, vi algunas imágenes. Me llamaron para ir, pero estaba con mi niño”, admitió el actor. “Ser padre hoy y estar en la semana con mi hijo en casa, que va a la escuela, me era muy difícil”, se justificó ante su ausencia pese a que fue convidado a participar del evento. Por otra parte, contó cómo su hijo se vincula con su trabajo. “Mi hijo me acompaña a los teatros desde muy chiquito, a los ensayos, a todo... Pero ahora está en una etapa en la que me dice: ‘No quiero teatro, no quiero teatro’. Entonces está muy en esa”, contó entre risas.

Si bien Fabio recalcó que “me encanta que me digan Conde y todo eso, porque no tengo ningún problema”, por otra parte le deja el espacio a las nuevas generaciones de actores. “Igualmente no participo de todo eso, ya hay una camada nueva, todo está renovado”, dijo.

Florencia Bertotti en Floricienta (HBO Max)

Asimismo, contó que con Bertotti habla de manera espaciada. “Con Flor cada tanto algún contacto tenemos. Nos volvimos a contactar por su canal de YouTube, durante la pandemia y yo no la veía desde el casamiento...”, dijo. “Si llega a aparecer el Conde en uno de los shows que está haciendo, se cae abajo el estadio”, señaló Leandro El Chino Leunis, el otro de los conductores del programa, en relación a la serie de recitales basados en Floricienta que está encabezando la actriz por estos días, y Fabio asintió entre risas.