Hernán Lirio arranca una nueva aventura por el mundo junto a Ramoncito: “El entusiasmo se siente”

Un hombre y su perro compañero posan en tres destinos turísticos emblemáticos, incluyendo Las Vegas y la Catedral de San Basilio en Moscú, mostrando la alegría de viajar juntos.

Hernán Lirio mira la cámara y sonríe con la naturalidad de quien vive haciendo lo que ama. Lleva años al frente de Tenés que ir, el programa que lo lleva a recorrer paisajes y culturas de todo el mundo. Siempre encuentra algo nuevo que lo emociona y lo impulsa a seguir. La pasión por contar historias lo acompaña desde aquellos primeros días en la televisión, cuando cada salida era un desafío y cada regreso, una anécdota más para sumar. Hoy celebra el presente con la misma emoción y la humildad intacta. “No puedo creer que estemos arrancando la cuarta temporada”, dice a Teleshow, de cara a una nueva aventura. El entusiasmo se siente, el agradecimiento también. “Este proyecto se hace muy a pulmón, con muy poquita gente pero todos con un corazón enorme. Comenzamos muy despacito y fuimos creciendo con el tiempo. Hoy, mirando para atrás y con dos Martín Fierro, estamos orgullosos y felices del producto que hacemos”, cuenta entusiasmado.

Este sábado 7 de marzo a las 13, la pantalla de El Nueve vuelve a abrir una ventana al mundo. Regresa el programa que en cada viaje acerca imágenes desconocidas. No llega como una temporada más: ya son cuatro, con un recorrido que comenzó en pequeños rincones argentinos y hoy suma países, ciudades y experiencias. El ciclo creció con el tiempo, episodio tras episodio, hasta convertirse en un clásico del turismo en la televisión abierta. El equipo celebra 145 programas al aire, 36 países visitados y más de 130 destinos recorridos.

Hernán Lirio sonriente posa con la bandera argentina y un cartel del Parque Nacional Los Glaciares, con el imponente Glaciar Perito Moreno y témpanos flotantes de fondo.

Lirio relata que el programa se sostiene en una propuesta simple: viajar desde la experiencia real. El tono es cercano, como el de un amigo que comparte sus hallazgos y sus sorpresas. Así, Hernán recorre destinos accesibles y también grandes ciudades, propone escapadas locales y aventuras internacionales, pero siempre cuenta cada viaje en primera persona. “Para esta temporada tenemos preparados hermosos destinos. Ya viajamos a grabar hasta San Francisco, Houston y algunos otros puntos de Estados Unidos, Aruba, las Islas Caimán y varios destinos argentinos”, adelanta con alegría.

Hernán Lirio posa junto al emblemático cartel de la Ruta Nacional 40 en La Rioja, Argentina, al atardecer, con el cielo teñido de tonos cálidos.

El espíritu de la propuesta se nota en el ritmo ágil, en la mirada curiosa y en el lenguaje de redes sociales que atraviesa cada episodio. Hay paisajes, pero también historias, cultura, gastronomía y estilos de vida. El foco siempre se mantiene en la experiencia. El contador de países sigue subiendo y la esencia no se altera: mostrar cada lugar como si el espectador viajara ahí mismo, sin intermediarios.

Con dos premios Martín Fierro en su haber, Hernán construyó un producto que fue creciendo a pasos agigantados. “No fue fácil instalarse en televisión abierta con un programa de turismo, pero el trabajo dio frutos”, cuenta.

Hernán Lirio equipado con casco, gafas de sol y crampones sonríe mientras posa en el impresionante interior de un glaciar, rodeado por paredes de hielo azul intenso.

Entre los integrantes del equipo hay un protagonista especial. En muchos de los viajes, el conductor no está solo. Lo acompaña Ramoncito, su Jack Russell de 11 años y medio, que ya se transformó en una celebridad en redes sociales. La presencia de Ramoncito suma calidez en cada historia y contagia entusiasmo a quienes siguen el programa. “Estoy muy feliz de poder conocer y recorrer el mundo y mostrarle a la gente cada lugar desde mi experiencia. Poder viajar con Ramoncito me hace muy feliz porque cuando tengo que irme sin él, lo extraño demasiado. Él ya tiene casi 12 años y somos muy unidos. Ramoncito es mi hijo”, afirma.

Hernán Lirio sonriente invita a la exploración, apuntando hacia la imponente ciudadela de Machu Picchu, enmarcada por montañas verdes y un cielo parcialmente nublado.

La historia de Ramón como perro influencer tuvo un hito en noviembre pasado. Vestido de gala, recibió el reconocimiento a la originalidad audiovisual en los Martín Fierro Latinos entregados en Miami. Por primera vez, una mascota ganó un Martín Fierro. La imagen recorrió las redes y quedó como testimonio de una noche distinta. Ronen Suarc, conductor del evento, lo destacó en el escenario: “No estamos hablando de un humano, estamos hablando de un reconocimiento para Ramoncito”, y resaltó su “presencia constante en pantalla y una ternura que trasciende cualquier formato. Se convirtió en una figura entrañable por su simpatía, su carisma y su vínculo con el público”.

Cuando el conductor subió al escenario, recordó los comienzos: “Se crió en un estudio de televisión, me lo regalaron cuando tenía dos meses y yo trabajaba de madrugada. Se crió atrás, en el sillón, hasta que salió del sillón”. El vínculo entre ellos se fortaleció con los años y se hizo visible en cada viaje. No oculta la emoción: “Tiene 11 años, es mi vida entera, y espero que viva muchos más para poder acompañarme, porque me alegra la vida”.

Hernán Lirio frente a una majestuosa pagoda roja de tres niveles en un santuario Shinto, enmarcada por exuberante vegetación bajo un cielo azul, celebrando la rica herencia arquitectónica.

El premio a Tenés que ir en los Martín Fierro Latinos fue una celebración colectiva. Claudia Albertario, encargada de anunciar el resultado, lo resumió en pocas palabras: “Tenés que ir es más que un programa de viajes, junto a Hernán y Ramoncito los invita a descubrir Argentina y el mundo mostrando gente, cultura, sabores, con emoción auténtica."

La ceremonia fue también el escenario de una confesión personal. El conductor tomó el micrófono y habló de la salud de su mascota: “Nosotros viajamos con Ramoncito y el año pasado cuando vinimos y ganamos este premio, el primero, el tan esperado, yo se lo dediqué a él porque tiene una enfermedad y gracias a Dios la sorteó. La está llevando recontra bien adelante. Se llama Síndrome de Cushing, y cuando a un animalito se lo diagnostican viven dos años nada más, y el veterinario nos dijo que él va a vivir más, y está con el tratamiento re bien, esa es mi mayor felicidad”.

Hernan Lirio en el famoso Puente Golden Gate de San Francisco como telón de fondo al atardecer.

El auditorio acompañó con aplausos. El relato trascendió el círculo de la televisión y se volvió un mensaje para quienes comparten la vida con animales. En redes sociales, el presentador abrió el corazón: “Pensar que hace un año me dijeron que te ibas a morir. Se te empezó a caer el pelito y tu cuerpito se debilitó… Se me vino el mundo abajo y pausé mi vida para acompañarte. Hoy eso quedó atrás, lejos ¡y decretando que ya se terminó!”.

El presente de Ramoncito se celebra en cada episodio. El conductor comparte en sus cuentas imágenes y videos de su último viaje juntos a Jujuy. El testimonio es claro: “Nuestra vida juntos fue y es hermosa. Ojalá tengamos muchos más viajes para compartir. Te amo @ramoncitolirio!”.

Con el horizonte de fondo, Hernán Lirio muestra la imponente vista del atardecer sobre el mar

La propuesta de Tenés que ir busca sorprender con cada destino. El ciclo no se queda en la postal, suma historias y tradiciones, explora sabores y costumbres, y acerca la realidad de cada lugar con una mirada auténtica. El equipo apuesta por la cercanía y el entusiasmo, sin perder de vista la calidad en cada capítulo. El público reconoce ese esfuerzo y acompaña el crecimiento desde el primer programa.

El regreso de Tenés que ir marca un nuevo capítulo en la televisión de viajes. La invitación se repite con cada emisión: preparar la valija, abrir la mente y salir a recorrer el mundo. El conductor, Ramoncito y el equipo celebran la oportunidad de seguir viajando, de sumar experiencias y de compartir el recorrido con quienes eligen acompañarlos desde casa. La cuarta temporada comienza con la misma ilusión del primer día, con la alegría de descubrir nuevos caminos y con la certeza de que el viaje sigue siempre adelante.