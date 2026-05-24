Más de 200 mil personas se sumaron a la celebración del 90° aniversario del Obelisco porteño

Así fue el evento que celebró al símbolo porteño por excelencia (X: @JorgeMacri)

En el marco de las celebraciones por el 90° aniversario de la inauguración del Obelisco, el Gobierno porteño confirmó que más de 200 mil personas participaron de la fiesta realizada este sábado sobre la avenida Corrientes. Allí, se combinó arte, música y tecnología en honor al principal símbolo de la Ciudad de Buenos Aires.

La celebración incluyó un espectáculo de mapping 3D sobre la estructura del monumento, acompañado en vivo por la Orquesta de Cámara Mahler dirigida por Damián Mahler. Además, las propuestas culturales y gastronómicas se extendieron hasta la madrugada.

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El evento transformó el centro porteño en un espacio a cielo abierto, donde el programa “Corrientes 24 horas” convirtió pizzerías, teatros y bares en polos de atracción permanente. Así, la multitud desbordó la avenida, que brilló con actividades para todo público.

Durante la noche, el Obelisco sirvió de pantalla para un impactante mapping interactivo en 3D, que repasó en veinte minutos la historia del monumento inaugurado el 23 de mayo de 1936. Este espectáculo marcó el inicio de los shows sobre el escenario principal instalado en Corrientes y Cerrito.

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A lo largo de la noche, en el Obelisco se proyectó un mapping 3D (Jaime Olivos)

Antes de su construcción, en el lugar se encontraba la iglesia San Nicolás de Bari, que fue demolida en 1931 para dar paso a la avenida Diagonal Norte. Asimismo, recordaron que el monumento, de 67,5 metros de altura, incorporó el año pasado un mirador que permite a los visitantes conocer la ciudad desde su cima.

Como parte de la celebración, seis hoteles ubicados sobre la avenida 9 de Julio —Marriott Downtown, Cielo Sky Bar del Grand Brizo, NH Tango, NH 9 de Julio, Pestana y Eurobuilding Boutique— ofrecieron vistas privilegiadas del mapping, con la presencia de figuras invitadas, en un acuerdo impulsado por el Ente de Turismo de la Ciudad.

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Una vez más, la avenida Corrientes se transformó en el corazón del evento (Jaime Olivos)

De la misma manera, seis estructuras instaladas sobre la avenida Corrientes, con forma de Obelisco, representaron diferentes épocas de la vida cultural porteña. Desde la década de 1930, pasando por el tango de los años 40 y 50, la psicodelia y cultura DJ de los 60 y 70, la cultura pop de los 80 y 90, hasta la cultura urbana contemporánea de los años 2000. Cada una de estas instalaciones ofrecía una propuesta estética propia de su época.

Tras evaluar el buen recibimiento que tuvo el evento, la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, destacó el rol del Obelisco como punto de encuentro nacional. “Ha sido testigo de nuestras alegrías más grandes y es un símbolo que nos pertenece a todos, a los que nacieron aquí y también a los que eligieron venir a vivir aquí. Celebrarlo es celebrar esta Buenos Aires que supimos construir entre todos”, afirmó.

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El recuerdo de cómo era la Ciudad de Buenos Aires en la década de los '70 (Jaime Olivos)

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y funcionarios como el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, la ministra Ricardes, el ministro de Seguridad Horacio Giménez, el subsecretario de Políticas Productivas Nahuel Celerier y el presidente del Ente de Turismo Valentín Díaz Gilligan.

“Es una alegría enorme poder celebrar los 90 años del Obelisco, el símbolo de Buenos Aires, hoy renovado con su mirador. Es un reflejo de la Ciudad que somos y queremos: diversa, abierta, vibrante y cultural”, destacó Macri.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su gabinete

Incluso, la conductora Mirtha Legrand compartió un mensaje en redes sociales, recordando que vio la inauguración del Obelisco a los ocho años. “El Obelisco es algo amado, querido, adorado por los argentinos, así que feliz día, queridísimo Obelisco”, publicó la estrella de la televisión y el cine nacional.

El festival culminó con la presentación de rock nacional a cargo de Joaco Burgos, seguido por el set de No Name DJs, que extendieron la celebración hasta la madrugada. “Este aniversario confirma la vigencia de uno de los grandes íconos urbanos de Latinoamérica. Es una oportunidad para seguir poniendo en valor el patrimonio porteño a través de propuestas que invitan a vivir y redescubrir el espacio público”, valoró el titular de Turismo porteño.

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