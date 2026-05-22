Honduras

Honduras confirma 20 muertos tras masacre en Trujillo, Colón; entre las víctimas hay mujeres y menores

El Ministerio Público confirmó que la cifra de muertos tras la masacre ocurrida en la aldea Rigores, Trujillo, ascendió a 20 víctimas, entre ellas tres mujeres y dos menores de edad, en un hecho que vuelve a colocar al Bajo Aguán en el centro de la crisis de violencia en Honduras

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Entre las víctimas de la masacre figuran mujeres y menores de edad. (FOTO: El Heraldo)
Entre las víctimas de la masacre figuran mujeres y menores de edad. (FOTO: El Heraldo)

La masacre registrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, continúa estremeciendo a Honduras luego de que el Ministerio Público confirmara este miércoles que la cifra de víctimas mortales ascendió oficialmente a 20 personas.

Entre los fallecidos se encuentran tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según detallaron las autoridades mientras continúan los procesos de identificación y entrega de cuerpos a familiares.

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El nuevo balance convierte esta tragedia en una de las masacres más violentas registradas recientemente en Honduras y profundiza la preocupación por la crisis de violencia que golpea especialmente la zona del Bajo Aguán.

Ministerio Público confirma hallazgo de 20 cuerpos

La actualización oficial fue brindada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la aldea Rigores.

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De acuerdo con las autoridades, 13 cadáveres fueron localizados en un sector y otros seis en otra zona cercana, mientras posteriormente se confirmó una nueva víctima, elevando la cifra total a 20 fallecidos.

El proceso de levantamiento e identificación continúa bajo coordinación de equipos forenses y agentes de investigación, mientras familiares permanecen en incertidumbre esperando información oficial sobre sus seres queridos.

Las escenas de dolor y desesperación se mantienen en la comunidad, donde pobladores describen el hecho como uno de los ataques más brutales registrados en la región en los últimos años.

La tragedia volvió a colocar al Bajo Aguán en el centro de la violencia en Honduras.(FOTO: X)
La tragedia volvió a colocar al Bajo Aguán en el centro de la violencia en Honduras.(FOTO: X)

Uno de los elementos que más impacto ha generado tras la masacre es que entre las víctimas figuran mujeres y menores de edad.

Las autoridades confirmaron preliminarmente la muerte de tres mujeres y dos menores, aunque todavía continúan verificando identidades y recopilando información sobre cada una de las personas asesinadas.

La inclusión de menores entre las víctimas elevó aún más la indignación nacional y provocó fuertes reacciones en distintos sectores sociales y defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, familiares y vecinos han comenzado a reclamar mayor presencia estatal y acciones urgentes para frenar la violencia que golpea constantemente al departamento de Colón.

Autoridades mantienen operativos de seguridad e investigación en Colón. (FOTO: El Heraldo)
Autoridades mantienen operativos de seguridad e investigación en Colón. (FOTO: El Heraldo)

La tragedia ocurrió en una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y disputas relacionadas con narcotráfico y control territorial.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró recientemente que detrás de estos hechos existiría una organización criminal operando en la zona y no únicamente conflictos de tierras.

Tras la masacre, el gobierno anunció el despliegue de equipos especiales integrados por policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia para intervenir el Bajo Aguán y capturar a los responsables.

Las autoridades también mantienen operativos de seguridad en distintos puntos de Colón ante el temor de nuevos hechos violentos o posibles represalias entre estructuras criminales.

La nueva masacre en Trujillo ocurre en medio de una creciente preocupación nacional por el incremento de homicidios múltiples en Honduras.

El Ministerio Público confirmó 20 muertos tras la masacre registrada en Trujillo, Colón. (FOTO: X / Ministerio Público)
El Ministerio Público confirmó 20 muertos tras la masacre registrada en Trujillo, Colón. (FOTO: X / Ministerio Público)

En las últimas horas, el país también registró una violenta balacera en Corinto, Cortés, donde murieron agentes policiales y presuntos criminales durante un operativo antidrogas.

Especialistas en seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia continúa deteriorando la percepción de seguridad en Honduras y generando alarma incluso a nivel internacional.

La reciente alerta emitida por la Embajada de Alemania a sus ciudadanos por la situación de violencia en Honduras reflejó precisamente esa creciente preocupación por la inseguridad en varias regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Rigores permanece sumida en el luto, el miedo y la incertidumbre tras una de las jornadas más sangrientas registradas en la historia reciente del Bajo Aguán.

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