Fito Páez se reencontró con el público rosarino en un show para 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera

Fito Páez reunió a 300 mil personas en Rosario con un recital gratuito frente al Monumento Nacional a la Bandera

Rosario vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva. Frente al río Paraná y con el Monumento Nacional a la Bandera como escenario imponente, Fito Páez protagonizó un recital gratuito que reunió a cerca de 300 mil personas y selló un reencuentro histórico entre el músico y su ciudad natal. La presentación, realizada este domingo, convocó a una multitud que comenzó a concentrarse desde temprano en el parque ubicado frente al monumento, en una postal que con el correr de las horas se volvió cada vez más impactante.

El show fue el cierre de una serie de conciertos especiales que el artista realizó en Rosario durante la semana y que culminó con este espectáculo masivo al aire libre. Cuando el músico apareció en el escenario cerca de las 20, la explanada y los parques aledaños ya estaban colmados de público. Familias, grupos de amigos y fanáticos de distintas generaciones se habían instalado desde la tarde con reposeras, mates y banderas para asegurarse un lugar frente al escenario.

El concierto masivo de Fito Páez en Rosario marcó el reencuentro histórico del músico con su ciudad natal

Las estimaciones oficiales proporcionadas por el Gobierno de Santa Fe señalaron que alrededor de 280 mil personas ya se encontraban en el lugar cuando comenzó el recital, cifra que luego se acercó a los 300 mil asistentes. La magnitud de la convocatoria convirtió a la presentación en una de las más multitudinarias de los últimos años en la ciudad y en uno de los eventos culturales más importantes del calendario rosarino.

La noche tuvo un fuerte valor simbólico para el músico, que volvió a tocar en su ciudad natal después de recorrer escenarios internacionales. En esta ocasión, el concierto tuvo además un carácter especial: Fito Páez decidió no cobrar honorarios para que el espectáculo pudiera ser abierto y gratuito para todo el público. De ese modo, miles de personas pudieron reunirse frente al monumento y compartir una noche marcada por la música y la emoción colectiva.

La presentación se destacó por ofrecer entrada libre y gratuita, permitiendo el acceso de personas de todas las edades y orígenes en Rosario

El show comenzó con "Tema de Piluso", una de las canciones más representativas de su repertorio, y el público respondió de inmediato coreando el estribillo “Rosario siempre estuvo cerca”. Desde ese momento, el recital se transformó en un viaje por las distintas etapas de la carrera del artista rosarino, con un repertorio que incluyó algunos de los clásicos más celebrados del rock argentino.

A lo largo de la noche sonaron temas emblemáticos como "Tráfico por Katmandú", "El amor después del amor", "11 y 6″, "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Fue amor", "La rueda mágica", "Circo Beat", "Brillante sobre el mic", "A rodar mi vida", "Ciudad de pobres corazones", "Del 63″ y "Mariposa Tecknicolor", entre muchos otros. Cada canción fue acompañada por miles de voces que cantaron al unísono, generando un clima de celebración que se extendió durante todo el recital.

El Gobierno de Santa Fe estimó una concurrencia cercana a los 300 mil asistentes, una de las cifras más altas de eventos culturales recientes en la ciudad

La jornada también contó con una previa musical que acompañó la llegada del público. Desde las 18 se presentó la artista Luisina Cali y luego fue el turno de la banda rosarina Killer Burritos, liderada por Coki Debernardi, que se encargó de calentar el ambiente antes de la aparición del protagonista de la noche.

El evento tuvo además un fuerte respaldo institucional y fue celebrado por las autoridades locales y provinciales. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el significado del espectáculo para la ciudad y aseguró que la masiva convocatoria reflejaba un nuevo momento para Rosario. “Volvió Rosario y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”, expresó antes del inicio del show. En esa misma línea, el mandatario señaló que un recital de estas características no se ve con frecuencia en el país y subrayó el valor cultural de una convocatoria de semejante magnitud. “Tenés que buscar mucho para encontrar espectáculos de estas características y multitudes de gente que se reúnen para disfrutar”, afirmó.

Fito Páez interpretó clásicos como 'El amor después del amor', 'Ciudad de pobres corazones' y 'Mariposa Tecknicolor', coreados por una multitud

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también remarcó la dimensión histórica de la jornada. “Fito es un hijo de la ciudad que viene a regalarnos su arte y a compartirlo. Va a ser la noche más histórica en cuanto al público”, expresó. Además, sostuvo que el evento representaba un símbolo de la recuperación de Rosario y del rol que la música puede tener como punto de encuentro social. “La música nos une en un momento en que la ciudad volvió”, agregó.

Para garantizar la seguridad y la organización de una convocatoria tan masiva, se desplegó un operativo especial en la zona del Monumento. Hubo cortes de tránsito en los alrededores, refuerzo en el transporte público y presencia de más de un centenar de policías para custodiar el evento. El dispositivo permitió que la jornada se desarrollara con normalidad pese a la enorme cantidad de personas presentes.

El evento contó con un fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito para garantizar la organización y el normal desarrollo del show

El concierto fue también el cierre de una semana especialmente dedicada a Fito Páez en Rosario. Días antes, el músico había realizado presentaciones en distintos formatos y escenarios de la ciudad. El martes se presentó en el Teatro El Círculo junto a la Orquesta Sinfónica Provincial en un concierto sinfónico, mientras que el miércoles ofreció un show íntimo de Solo Piano en el Teatro Astengo.

Ese mismo escenario volvió a recibirlo el viernes, día en que celebró su cumpleaños número 63 con un espectáculo especial en el que presentó “Novela”, uno de sus proyectos musicales más recientes. La serie de conciertos culminó finalmente con la presentación gratuita frente al Monumento a la Bandera, que reunió a la ciudad entera en torno a su música.