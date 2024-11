Quién es Luli Bass, la bajista que reemplazaría a Micky Rodríguez en Los Piojos: tocó con Juanse, Valeria Lynch y hasta para Tinelli

Luli Bass, nacida como Luciana Valdés, nació en 1990 y habría sido convocada para tocar en Los Piojos tras la bajada de Micky Rodríguez (Instagram)

“Te vas a sorprender”. Esa fue la respuesta que recibió Teleshow de parte de una persona muy cercana a Los Piojos ante la pregunta que (casi) todo el mundillo del rock se viene haciendo en los últimos meses: quién reemplazará a Miguel Ángel Micky Rodríguez en el bajo para los shows de regreso del grupo surgido en la localidad bonaerense de El Palomar.

El bajista, que fundó al grupo a finales de los años 80 junto al guitarrista Daniel Piti Fernández y el baterista Daniel Buira, pegó el portazo por desavenencias con la forma en que se dio esta vuelta, con el cantante Andrés Ciro Martínez y el manager Juan Domingo Pocho Rocca como principales apuntados. Ante este panorama, su puesto quedó vacío, pero ya le habrían encontrado suplente. Y sería una mujer.

Nacida como Luciana Valdés, pero más conocida como Luli Bass, tal es su seudónimo rocker, habría sido la convocada por Los Piojos, según le confirmaron a este medio varios allegados al grupo. La banda está trabajando en secreto en un estudio de grabación que está ubicado muy cerca de la base de operaciones de 300 Producciones —la empresa que Ciro y el manager fundaron para darle marco a su camino como solista tras la disolución piojosa, y que ahora producirá la vuelta del grupo— y comenzó a poner a punto la maquinaria. Casi sin tomarse vacaciones, el cantante se puso al frente de la banda luego de pausar su ciclo con Los Persas tras una gira por Europa y un último show en Rosario, ocurrido el sábado 19 de octubre.

Si bien el grupo todavía no hizo un anuncio oficial, en las redes sociales hay algunas señales a la vista. Por ejemplo, en Instagram es seguida por Sebastián Roger Cardero, Miguel Chucky de Ípola y Juan Gigena Ábalos, parte de los músicos que le darán forma a Los Piojos en esta vuelta. Y también tiene el follow de 300 Producciones.

En su vasto currículum, Luli Bass fue parte de los grupos de Valeria Lynch y Jimmy Rip (Instagram)

Valdés nació en 1990 y, pocos meses después de cumplir 9 años, se compró su primer bajo. “Durante un año, ahorré el dinero del Ratón Pérez y todo lo que ganaba vendiendo en la escuela pulseritas que yo misma hacía. Unos meses después de cumplir 9, rompí el chanchito y fui a comprarme el violín que tanto soñaba. Me fascinaba como tocaba Vanessa Mae y soñaba con tocar como ella. Con ese dinero, fui con mi mamá a comprar el violín, pero salía exactamente el doble de lo que yo tenía. Después de recorrer varias casas de música, pensé en comprarme un bajo. Me dije a mí misma: ‘Tiene 4 cuerdas como el violín’”, contó ella en sus redes sociales sobre su destino como bajista.

A los 13 años se subió por primera vez a un escenario para tocar como invitada una canción en un show del guitarrista Botafogo. Y al año siguiente, ingresó en la banda de Juan Carlos Black Amaya, gloria de la batería argentina y con paso por grupos como Pescado Rabioso y Pappo’s Blues.

Luli también tocó con otros artistas como Alambre González, Daniel Raffo, Ciro Fogliatta y Luis Robinson. Pero su quiebre se dio en el año 2009, cuando Juanse la llamó para avisarle que Jimmy Rip, célebre guitarrista estadounidense con paso por Television y la banda solista de Mick Jagger, estaba necesitando músicos para formar un grupo local. “La conocí por su marido, Heber Vicente, tocaba la batería conmigo. Cuando la escuché tocar, me volví loco porque era muy chiquita y tenía un sonido propio y un look que me encantaba. Cuando traje a Jimmy Rip a la Argentina, él estaba buscando músicos para su banda y le dije que la tenía que convocar a ella. Además, soy el padrino de su hija”, le cuenta Juanse a Teleshow sobre Luli.

“La evolución a nivel musical del género femenino en Argentina la veo cada vez más grande. Cuando yo era chica, por tocar el bajo era el bicho raro de la escuela. Pero desde hace unos cuantos años a la fecha, y gracias a las redes sociales, hay un montón de chicas de todo el mundo que se dan a conocer. No solo bajistas, sino de todos los instrumentos”, dijo Luli a la revista Todo Guitarra y Bajo en el año 2016.

Luli Bass con su primer bajo, que se lo compró con sus ahorros a los 9 años (Instagram)

Cuando tenía apenas 14 años, Luli Bass ingresó a tocar en la banda de Black Amaya (Instagram)

En paralelo a su colaboración con Rip, Luli también fue parte del grupo solista del cantante de Ratones Paranoicos, integró la banda de Valeria Lynch en la etapa Extraña mujer del rock y también fundó Led Ladies, un tributo femenino a Led Zeppelin. En la actualidad, toca el bajo en la agrupación solista que armó Mariano Martínez tras la disolución de Attaque 77.

“A Luli la conocí cuando vino a tocar al grupo de Valeria. En la banda estaba Ponch, que es un músico con muchos proyectos y no podía estar en una fecha. Entonces él nos recomendó a ella, que es su amiga. Luli parece que nació en un escenario. Y más allá de cómo toca: se para distinto, tiene un manejo del escenario muy natural y le gusta conectar con la gente que está tocando. Es una fanática de la música y lo vive con una pasión total”, recuerda Martínez en diálogo con Teleshow. “Cuando armé mi banda solista, en la primera persona en que pensé fue en Luli. Pero fue la última a la que llamé. Y se re enganchó”, dice el guitarrista y cantante. Dato curioso en la biografía de Luciana: el primer show que vio en su vida fue uno de Attaque 77 en Obras.

Dentro del variado y colorido currículum de Luli Bass, aparece también una participación en La Academia de Showmatch, en el año 2021. Participó de un cuadro musical en el que Sofía Jujuy Jiménez interpretó una versión de “Yo no soy esa mujer” (Paulina Rubio), la cual desató una fuerte polémica dado que en un momento en que la letra dice “Yo no soy esa mujer que no sale de casa”, en la pantalla apareció una foto de Ana Frank. El episodio provocó el repudio del Centro Ana Frank e innumerables manifestaciones de rechazo frente a una clara banalización del Holocausto. Tras esto, el programa y el centro acordaron que parte del equipo de producción de ShowMatch y Jujuy Jiménez realizaran una visita al Museo Ana Frank en la que guías voluntarios pudieran dar cuenta del legado de la joven y “del valor de su Diario en la educación de millones de adolescentes y jóvenes del país y del mundo”, algo que se concretó a fines de julio de aquel año.

El día que Luli Bass tocó en Showmatch La Academia para Marcelo Tinelli y Sofía Jujuy Jiménez

Sobre esta experiencia en televisión, Luli dijo: “Es un mundo aparte, el de la tele. La gente que trabaja ahí tiene una ansiedad importante y yo soy más tranquila, no pertenezco mucho a ese mundo. Me llamaron porque una modelo tenía que cantar. No me puedo acordar el nombre de ella porque no miro tele hace años, ni me acuerdo cómo era el concurso. No sé si bailaban o cantaban. Pero me acuerdo de que una chica cantaba un tema de Paulina Rubio y querían que hubiera una guitarra y un bajo”.

“Íbamos a tocar arriba del tema que ya estaba grabado. No sé si era una reversión o qué, no le presté atención. Pero yo toqué mi bajo, toqué de verdad esa canción, mi bajo sonó”, contó en charla con Doble Bobina, un canal de YouTube.