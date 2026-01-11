Teleshow

Ciro Martínez y Luli Bass confirmaron su romance el día del cumpleaños del músico: “Mi amor”

A una semana de instalarse los rumores sobre una relación entre ambos, la pareja lo dejó asentado con un ida y vuelta a través de un tierno mensaje en las redes

El regreso de Los Piojos a los escenarios no solo trajo consigo una ola de nostalgia y emoción para sus seguidores, sino que también disparó una serie de rumores y revelaciones sobre la intimidad del grupo. Mientras miles celebran el retorno de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional, en los pasillos del espectáculo y la música comenzó a circular una versión que captó todas las miradas: el supuesto romance entre Andrés Ciro Martínez y su bajista, Luli Bass. En apenas unos días, el rumor se transformó en noticia confirmada y sumó un nuevo capítulo a la historia de la banda.

La noticia salió a la luz una semana atrás, cuando Ciro y Luli se convirtieron en tendencia por los comentarios que comenzaron a circular en redes y medios. Fue en el día del cumpleaños del líder de la banda cuando Luciana Valdés quien conocida popularmente por su nombre artístico, de 35 años, decidió blanquear la relación ante sus seguidores. A través de sus historias de Instagram, la bajista compartió una imagen de ambos sobre el escenario y un mensaje directo. “Muy feliz cumpleaños, mi amor”, acompañado de un corazón rosa atravesado por una flecha.

La respuesta de Ciro fue inmediata: el cantante subió el posteo a su propio perfil y sumó: “¡Gracias, hermosa!”. De esta manera, la pareja confirmó de manera pública la relación, dejando atrás las especulaciones y dando lugar a una historia de amor que se gestó entre giras y ensayos.

La confirmación llegó luego de que en el programa Puro Show (El Trece) Fernanda Iglesias lanzara la “primicia” que rápidamente se viralizó: “¡Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista!”, afirmó la panelista, identificando a la joven como Luciana Valdés, conocida en el ambiente artístico como Luli Bass. El programa no solo destacó la estética llamativa de la artista, sino que también hizo foco en la decisión de la pareja de mantener el romance con bajo perfil. Según la panelista del ciclo, a Ciro “le cuesta blanquear sus vínculos”, algo que atribuyó a su fama de “mujeriego” y “pirata”.

Uno de los aspectos que más comentarios generó fue el contexto del inicio del vínculo. De acuerdo a lo relatado en televisión, la bajista estaba casada cuando comenzó el acercamiento con el cantante y, con el paso del tiempo, decidió separarse. En el mismo ciclo, se indicó que Luli es madre de dos hijos y que su pareja era el baterista Heber Vicente. Incluso, la panelista contó que se comunicó con él para saber si existía algún conflicto o enojo, pero la respuesta fue sorprendentemente cordial. “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, habría asegurado Vicente. El dato que sí remarcaron es que, tras la separación, Luli se habría ido de la casa familiar.

Las versiones sobre el romance se entrelazan con otro punto sensible para el universo de Los Piojos: la polémica por el lugar que ocupa la artista en la banda. Según lo relatado en el mismo programa, cuando la banda comenzó a planear el regreso, no habrían avisado ni consultado al bajista histórico, Micky Rodríguez, lo que en el ambiente se leyó como una verdadera “limpieza”. El músico terminó alejándose del proyecto y, en ese espacio vacío, Ciro habría sumado a Bass a la formación que concretó el esperado retorno. Para muchos, el cambio no fue solo una decisión musical, sino también un movimiento que alimenta especulaciones y relecturas sobre la interna de la banda.

Fernanda Iglesias anticipó que Andrés Ciro Martínez estaría iniciando una relación amorosa con Luli Bass (Video: Puro Show, Eltrece)

Mientras tanto, el regreso de Los Piojos a los escenarios sigue generando repercusiones. La nueva formación, con Luli Bass en el bajo y la confirmación del romance con el líder, aporta un capítulo inédito a la historia de la banda. La combinación entre la mística de los shows, la fuerza de los clásicos y las novedades del detrás de escena mantiene en vilo a los seguidores.

