Cecilia Dopazo confirmó su separación de Juan Taratuto después de 25 años de relación

Cecilia Dopazo y Juan Taratuto terminaron su relación

Con un gran presente en la cartelera porteña por su papel en la obra Made in Lanús, y con los focos siempre puestos en su vida profesional más que en la privada, Cecilia Dopazo sorprendió al confirmar su ruptura del director de cine y televisión Juan Taratuto, luego de 25 años juntos y dos hijos, Santino y Francisco. Celosos de su intimidad, pese a ser dos personas públicas, vivieron su historia de amor lejos de los flashes y en la intimidad, y en esa misma sintonía llegó el final, que la actriz reveló en una entrevista.

La protagonista de Tango Feroz habló con Catalina Dlugi en su programa de La Once Diez. Y en medio de una entrevista tradicional, entre las experiencias pasadas y sus proyectos para la temporada de verano, la periodista le preguntó por su relación con Taratuto, a raíz de algunos rumores que andaban circulando en el último tiempo. Y sin dar vueltas, Dopazo confirmó la ruptura.

“Estamos separados hace ya bastante tiempo”, reveló la actriz y directora, aunque prefirió no ponerle plazos a la distancia. “Después de tantos años somos los dos muy discretos, siempre he querido hablar poco y nada de mi vida privada”, agregó, manteniendo una postura que la acompañó durante toda su carrera, sobre todo a partir de los momentos de alta exposición mediática.

Consultada por la conductora de Agarrate Catalina sobre si era optimista de cara al futuro, Dopazo respondió: “Tengo la característica de pasar muchas cosas de la vida a través del humor, mi naturaleza va para ese lado y eso me parece fundamental. No sé si habla de que soy optimista, pero es el modo que encuentro para pasar la vida”, argumentó.

Para cerrar el tema, Dlugi quiso saber si en este tiempo que lleva la separación se volvió a enamorar o estaba conociendo a alguien, y la respuesta fue negativa: “No me volví a enamorar, estoy tranqui, disfrutando de mis hijos, de mi profesión”, aseguró. Y para finalizar, destacó la importancia de la contención afectiva. “He descubierto el poder que tienen las amigas en la vida de uno, es un bálsamo”.

Juan Taratuto y Cecilia Dopazo

Cecilia y Juan se conocieron por un amigo en común y se fueron enamorando más por las discrepancias que por las coincidencias. Al poco tiempo, el amor se consolidó y lo trasladaron al plano profesional en la exitosa comedia No sos vos, soy yo, que protagonizó ella, dirigió él y escribieron a cuatro manos.

Como afirmó Dopazo durante la entrevista en la que confirmó la ruptura, pocas veces hablaron de su vida privada. Aunque en una oportunidad, ella explicó por qué no habían formalizado su relación en más de dos décadas juntos. “Nunca nos casamos, porque no nos pusimos de acuerdo en qué ceremonia íbamos a hacer”. Para justificar su respuesta, Cecilia dio algunos puntos en los que no se ponían de acuerdo: “Yo quería poca gente, la gente que uno realmente ve y son queridos, y una ceremonia en la que algún amigo nuestro nos casara. Con velas, de noche, lucecitas y él me dijo que no, porque quería un asado al mediodía, choripanes, pileta y fútbol”, contó en declaraciones a Radio Mitre.

En este tiempo formaron una familia con la llegada de Santino, que sigue los pasos de su padre detrás de cámara, y Francisco, mientras se asentaron cada uno en su camino profesional. Pese al éxito que habían vivido con No sos vos, soy yo, evitaron trabajar juntos y solo se los vio ante los flashes en algún evento puntual. Y para ser consecuentes con lo que pregonaron, así también anunciaron el final, sin dramas ni estruendos, afrontando este desafío que les pone la vida del modo más tranquilo posible.