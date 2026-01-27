El pedido que realizó Facundo Arana en medio de su separación de María Susini

La palabra de Facundo Arana y un pedido a los periodistas, ayer en Mar del Plata

Facundo Arana realizó sus primeras declaraciones públicas en Mar del Plata tras la confirmación de su separación de María Susini. El actor, en diálogo con los medios, expresó su agradecimiento por el trato recibido y subrayó la importancia de que se respete la intimidad de su familia.

“Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, manifestó Arana ante los periodistas a las puertas del teatro donde continúa con sus actividades profesionales.

La palabra de Facundo Arana y un pedido a los periodistas

El actor también señaló que resguardar la privacidad es fundamental en este contexto. “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”, remarcó, estableciendo un límite a la exposición mediática y reafirmando la necesidad de manejar el proceso de manera reservada.

Sobre el ánimo de su círculo cercano, el actor indicó: “Y agradecer las muestras de amor que recibimos, que fueron infinitas, y estamos muy agradecidos por eso”.

El actor Facundo Arana subraya la importancia de preservar la privacidad familiar durante el proceso de separación con María Susini

Arana aprovechó la ocasión para realizar una solicitud especial a la prensa. “Y si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó el actor.

La confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini, luego de 19 años de relación y tres hijos en común, se dio tras varios rumores y fue abordada públicamente tanto por el actor como por Ángel de Brito. Tras conversar extensamente con Arana, pudo corroborar que la pareja atravesó una crisis que llevaba mucho tiempo. Además, aclaró que la decisión de separarse no es reciente, sino la conclusión de un proceso prolongado y manejado con reserva.

De Brito trasladó la postura clara del actor: “No hay terceros, no hay conflicto ni odios, y el objetivo compartido es sostener la armonía familiar”. Ambos continúan priorizando el bienestar de sus hijos y mantienen una convivencia orientada a la crianza conjunta.

Pese a la separación sentimental, Facundo Arana y María Susini continúan compartiendo actividades familiares y vida cotidiana juntos

Actualmente, la familia permanece en Mar del Plata, donde Arana alterna entre la música, el teatro y la vida cotidiana. En este contexto, el actor manifestó su deseo de recuperar la calma y trabajar para fortalecer los lazos familiares.

Ni bien surgieron, los rumores sacudieron el ambiente del espectáculo argentino. En diálogo con Teleshow, Arana optó por una postura clara frente a las especulaciones y enfatizó la cotidianeidad de las crisis en la vida familiar, enfrentando así las versiones de distanciamiento inmediato.

El actor puntualizó: “Nuestras idas y vueltas, y altos y bajos, como en toda familia”, remarcando que los obstáculos forman parte del día a día y que no representan una excepción en su relación con Susini. En la misma línea, añadió: “Altos y bajos... Como todos”, descartando la existencia de situaciones anómalas o irreparables en su entorno íntimo.

Facundo Arana también se conecta con el dibujo, además de la música y el teatro. en sus días en Mar del Plata

En referencia a la convivencia y la actividad familiar más reciente, señaló: “Ayer estuvimos juntos en un evento... y hoy estoy en Tandil con mis funciones...”. Con esta declaración, el actor dejó firme que la convivencia continuó, lo que fue ratificado ante la prensa.

Las repercusiones de la noticia escalaron tras la difusión en el programa LAM de América TV. El conductor Ángel de Brito identificó públicamente a la pareja y derivó el desarrollo del tema en el panelista Pepe Ochoa. “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”. Añadió que ambos siguieron unidos por su familia, pero marcaron el fin del vínculo amoroso.

Sobre la convivencia actual, Ochoa detalló que, pese a los trascendidos, la familia compartió vacaciones en Mar del Plata y continúan conviviendo. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, señaló.