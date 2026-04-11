Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

En medio del bullicio cotidiano de Palermo, el cine del Paseo Alcorta se transformó, casi inadvertidamente para los transeúntes del shopping, en el escenario del debut actoral de Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu. La cantante de trap, ícono de la música urbana argentina, se animó a dar un giro en su carrera y, con la contención de un actor consagrado como Diego Peretti y Elena Romero, una niña que al filmar la película tenía 10 años, bajo la dirección de Juan Cabral, se puso por primera vez en la piel de un personaje para un largometraje.
La película, titulada Risa y la cabina del viento, fue rodada en los paisajes de Tierra del Fuego y propone una historia en la que lo cotidiano y lo fantástico se entrelazan. El guion narra la vida de Risa, una niña de 10 años que, en una pequeña ciudad, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite comunicarse con familiares y amigos que ya no están. Cada uno de ellos mantiene asuntos pendientes, y la pequeña deberá ayudarlos a resolverlos en el mundo de los vivos; a cambio, podrá hablar con su padre por última vez, pero los giros de la historia la llevan por otro camino.
El film logra emoción, ternura y una mirada original sobre la infancia, el duelo y los vínculos, permitiendo a Cazzu mostrar una nueva faceta y sumando a la industria local una propuesta donde la fantasía y la sensibilidad encuentran un espacio propio. En una charla exclusiva con Teleshow, los tres protagonistas hablaron de esta producción nacional.
—¿Cómo les llega este proyecto? Cazzu, en tu caso, es tu debut actoral. ¿Cómo se dio?
Cazzu:— Juan atacó todos los frentes que hubo. La verdad que fue rarísimo para mí recibir una invitación a actuar, porque nunca lo había hecho. Por ende, no sabía. Me sorprendía. De repente fue como: ‘Creo que no estoy, creo que no estoy, no estoy, no entiendo por qué yo actuaría en una película’. Después siguió llegando hasta el momento en el que yo pude hablar con Juan y también entender. Insistió, siguió la insistencia y leí el guion y en ese momento dije: ‘Che, me parece que sí’. Y bueno, aquí estoy.
Diego Peretti:—Sí, a mí me alcanzó el guion. lo leí, me pareció un guion muy hermoso, muy poético, filmado en Ushuaia, que es una locación que me encanta. Hablé con Juan personalmente para saber qué era lo que quería hacer de la película, etcétera, etcétera y nos pusimos manos a la obra.
Elena Romero:—Bueno, a mí me llegó un auto-casting, que es como te mandan las cosas que tenes que hacer en tu casa, grabas el video y lo mandás. En otras ocasiones no tenía tanta experiencia, pero después, lo fui probando y tengo una amiga que también me ayudó así a arreglar esto y tal cosa, y eso.
—Elena, es tu primer trabajo protagónico, ¿Cómo lo viviste?
Elena:— Sí, cuando hice el casting tenía diez años y justo cumplí once en el rodaje, los últimos segundos. Fue muy loco, porque al ser un protagónico es como muy grande, pasar de hacer publicidades a hacer un protagónico en dos meses en Ushuaia fue muy loco. Y también sumé mucha experiencia, me ayudó a mejorar, así que todos nos ayudamos entre todos. Estuvo bueno.
—Aparte, primer trabajo con semejante actor al lado.
Diego:— Muchas gracias. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. También con Cazzu, impecable.
Cazzu:— Él nos ayudó a todos
Diego:— Cazzu ayudó a todo el mundo también.
—Cazzu ¿Cómo preparaste tu personaje, pasar del escenario a hacer de esta madre que tiene que acompañar a su hija en este duelo? ¿Cómo fue ese ponerse en esa piel?
Cazzu:— Creo que Sara era un personaje que recontravive en Julieta, digamos. No era un trabajo crear un personaje que fuera realmente diferente a quien yo puedo llegar a ser en la realidad, lo cual me pareció que fue lo que vio Juan en mí. Ahí dentro de Julieta podía habitar Sara y creo que eso fue lo que también permitió que yo pudiera enredarlo también.
— ¿Y cómo fue ese proceso de ponerte en la piel de Sara y extrapolar a Julieta?
Cazzu:— Creo que eso también tuvo que ver mucho Juan, con los consejos, como recordar que no soy Sara, tratar de disociarte, por ahí. Él tiene su carta de disociate ahora, pero ahora asociate, llorá, sufrí. Fue bastante particular y una experiencia muy, muy diferente. La verdad no tiene mucho que ver con la música, ni con el rodaje de los que nosotros hacemos para lo audiovisual: es muy diferente.
—Y Diego, para vos ponerte en la piel de Esteban, este padre que perdió a la hija en un incendio, alcohólico, que tiene un final duro, pero hermoso a la vez.
Diego:— Sí, fue un viaje lindo. Si bien es un personaje un poco atormentado, atribulado por el pasado, por la tragedia de haber perdido seres queridos. Pero el estar todos juntos cuando hacés una filmación, que todo el equipo esté en un mismo lugar durante dos meses preparándose, fueron compañeras, que yo lo único que tenía que hacer era actuar nada más, estando bien escrito el guion, es un placer. Obviamente, después técnicamente, cada uno se las ingenio con la escuela individual que tiene y con las posibilidades que tiene, pero la dirección de Juan nos ayudaba mucho a orientarnos a todos, a poder hablar. Con ella (Elena) hicimos casting al principio, entonces más o menos nos conocíamos y con Cazzu también hicimos varios ensayos en esa casona y yo realmente me sentí muy a gusto y cómodo transitando un personaje dramático, pero a la vez esperanzador, que encuentra una oportunidad de reconstruirse, reconstruyendo y eso estaba bueno. Estuvo muy bueno, muy bueno.
—Ustedes al principio me dijeron que Juan los llamó personalmente y tuvieron una reunión. ¿Cómo fue esa reunión para terminar de convencerlos?
Diego:— A mí no me tuvo que convencer, después de haber hecho unas cuantas películas, primero te fijas en el guion y después hablas con el director a ver lo que quiere y si eso está más o menos de acuerdo. Es algo que suelo hacer, me reúno para saber cómo estéticamente piensa contarlo, qué piensa de mi personaje, ponernos de acuerdo en eso.
Cazzu:— Obviamente actuar no siempre está en mis planes, casi nunca. Pero la última conversación que tuvimos tuvo que ver con yo no me dedico a esto y era una inversión de tiempo en algo que es incierto a diferencia de la inversión de tu tiempo en lo que vos ya sabés que de alguna manera hacer. Entonces creo que se jugaba a eso, también la exposición, en mi mente, no estar segura de poder hacerlo bien y que después lo vea todo el mundo, que todo el mundo me vea haciendo el ridículo. Creo que tuvo que ver con la confianza que me podía brindar Juan y también la confianza en el set, todo el mundo era consciente de que yo no soy actriz y ayudándome, en esos momentos creando un vínculo real.
—¿Cómo fue trabajar juntos?
Diego:— Yo a ella no la conocía como cantante e hice toda la película diciéndole Cazzú en vez de Cazzu y ella no me decía nada, nunca me dijo nada. Tiene una paz norteña extraordinaria y después a lo largo de este año me fui dando cuenta de lo grande que es. Y ella (Elena), se sabía toda la letra, la mía, la de ella, lo que iba a decirnos el director y eso le hizo muy bien también porque se ponía en coordenadas muy fácilmente de cada escena.
Cazzu:— Con Diego, se dio algo de conocernos, de compartir y la atmósfera en la que se manejó el rodaje era bastante tranquila y feliz y pacífica. Entonces te hacía sentir que lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo bien. También hubo mucho interés, de cuidar mucho a Elena que estaba chiquitita y que tenía el peso más grande del proyecto, que tenía que hacerlo todo. Entonces, creo que eso a mí, como mamá, de repente me “robaba” a Elena de su madre y decía como: ‘bueno, esta dinámica de proteger a Elena dentro del rodaje te hace como sacar, sacarte la neurosis propia’. Actuar fue una experiencia muy reveladora para mí, la verdad. Todavía sigo dudando si lo hice bien.
—¿Qué sentís de tu actuación?
Cazzu:— Elegimos creer que quedó bien. Yo estoy contenta. Pienso que el arte y todos las cosas que nosotros hacemos, en las canciones, todo lo que nos podemos animar a hacer, tienen que estar un poco despojadas del miedo, de decir: ‘puede salir mal’. Porque si no te congelas y no lo haces, entonces para mí este momento fue un cambio grande en mi personalidad. Fue como una bisagra importante poder escucharme, verme y sentir que estuvo bien, que me fue bien.
—Elena, con diez años, sos la gran protagonista, estás todo el tiempo en escena, ¿Cómo fue para vos llevar adelante la película?
Elena:— Fue muy loco. La verdad que me sentí muy bien al hacer un protagónico bastante grande. Fue como: ‘Guau, ¿qué hago primero?’. Me ayudaron mucho los ensayos que tuvimos en diciembre antes de grabar que pudimos conocer bien con Juli, con Diego. Fue una experiencia muy linda.
—¿Qué esperan que el público sienta al ver esta película? Porque de alguna u otra manera te interpela.
Diego:— A mí me gustan este tipo de películas que son de concepción, que no tienen enormes escenas de acción y van transitando poéticamente una historia, que se trata de contar, por un lado emocionalmente y por el otro lado con cierto realismo mágico. Yo cuando soy espectador de una película, que voy a ver ese tipo de películas, me acongojo cuando me toca y, si me meto en el derrotero de la trama, me lleva, y siento emoción. No es, en este caso, una emoción de una tragedia. Es un drama con toque de comedia familiar en un lugar como Ushuaia, filmado muy poéticamente. Como espectador me interpelan, me gustan y espero que a la gente le pase lo mismo.
Cazzu:— Pienso lo mismo, creo que el valor de esta película radica en que es fácil de transitar, te invita un poco a la congoja o a las lagrimitas, a conmoverte. Pero siento que también sin grandes parafernalias se logró hacer algo muy hermoso, que también es el tipo de películas que no te mete en una angustia a pesar de que toca temas muy angustiantes. Finalmente tiene esto, que te vas con una sensación de algo lindo, de bonito y creo que la gente lo va a poder vivir, sentir a la peli. Es una peli para sentir.
—¿Qué se viene después?
Diego:—Yo estoy haciendo teatro y este año voy a presentar tres películas. Así que voy a estar con algún que otro proyecto si aparece pero esencialmente teatro y presentación de películas.
Elena:— Espero que venga otra película, pero ahora viene una publicidad para el mundial y ojalá vengan más.
Cazzu:— Yo sigo en la música. De gira, me voy a los Estados Unidos ahora, dentro de unos días.
—¿Sold out completo?
Cazzu:— Más o menos. Hay veces algunos sí, algunos no, pero siempre feliz de poder llevar la música nuestra a una gira tan grande como Estados Unidos.