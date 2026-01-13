Teleshow

Leticia Siciliani defendió a su hermana Griselda y apuntó contra Luciano Castro: “Me molesta mucho”

En medio de la polémica por la filtración de audios, la actriz no dudó en dejar clara su postura y mostró su faceta más protectora hacia su hermana mayor frente a los dichos del actor

Leticia Siciliani habló del escándalo que se generó entre Luciano Castro y su hermana Griselda (Video: A La Tarde, América TV)

El escándalo que envuelve a Luciano Castro tras la difusión de audios comprometedores con una mujer española —mientras estaba en pareja con Griselda Siciliani— sigue sumando voces, opiniones y reacciones. Esta vez, quien decidió hablar fue Leticia Siciliani, hermana de Griselda y cuñada del actor, que se mostró firme al defender a su familia y no ocultó su incomodidad frente a la situación.

Leticia, que actualmente se encuentra haciendo temporada teatral en Mar del Plata con la obra La llamada, fue consultada por el tema en diálogo con el ciclo A la tarde (América). Si bien intentó marcar un límite claro respecto a la intimidad de la pareja, también dejó en evidencia su postura frente al comportamiento de Castro y al impacto que tuvo la exposición mediática del conflicto.

“Es la intimidad de Lu. A mi hermana no le gusta hablar de su intimidad, menos voy a hablar yo de la de ella”, sostuvo en un primer momento, intentando bajar el tono del escándalo. Sin embargo, cuando las preguntas avanzaron y el foco se posó sobre el accionar del actor, la actriz no dudó en expresar su malestar.

Leticia Siciliani subrayó la importancia de respetar la intimidad de Griselda y condenó las declaraciones mediáticas que la involucran en la polémica

Consultada por los rumores de separación que circularon en los últimos días, Leticia respondió con ironía: “Al menos yo no me enteré”, dijo entre risas, dejando en claro que, al menos hasta ese momento, no tenía confirmación de una ruptura definitiva entre Griselda y Luciano. De hecho, aseguró que había estado con ambos durante el fin de semana, lo que parecía contradecir las versiones más alarmistas.

Pero el tono cambió cuando se refirió directamente a la infidelidad y a los audios que se viralizaron. “Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’, nada más”, lanzó, sin vueltas. La frase resonó fuerte, sobre todo porque provino de alguien que mantiene una relación cercana con Castro no solo a nivel familiar, sino también laboral, ya que han compartido proyectos juntos.

Leticia también se refirió al descargo público del actor, quien se definió a sí mismo como “patético” tras la filtración del material. Lejos de suavizar la situación, la actriz fue tajante: “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera”. Incluso se permitió un comentario con humor ácido sobre la viralización del episodio: “Es para hacer memes. Si no te reís… ¿cómo se te ocurre, hermano?”, disparó, marcando una mezcla de vergüenza ajena y resignación.

La viralización de los audios de Luciano Castro generó vergüenza y molestia en Leticia Siciliani, quien cuestionó públicamente las actitudes del actor

Más allá de su crítica a Luciano Castro, Leticia fue especialmente enfática al hablar de su rol como hermana. “Me molesta cualquier persona que bardee a mi hermana. Me molesta mucho”, afirmó, en referencia tanto a las opiniones mediáticas como a las declaraciones de otras figuras del espectáculo que se pronunciaron en medio del escándalo.

En ese sentido, evitó entrar en polémicas puntuales, pero dejó en claro que su prioridad es proteger a Griselda. “Yo no voy a opinar de terceros, pero cuando se meten con mi hermana, sí me molesta”, remarcó, dejando ver el costado más protector y familiar de su postura.

El conflicto entre Luciano Castro y Griselda Siciliani no solo reavivó viejas discusiones sobre infidelidad, exposición mediática y límites de la vida privada, sino que también puso en el centro a las personas del entorno más cercano. En ese contexto, la palabra de Leticia tomó especial relevancia: habló desde el lugar de quien conoce a ambos, pero sin correrse de su rol principal.

Mientras el actor evalúa posibles acciones legales por la filtración de imágenes y audios íntimos, y Griselda mantiene un perfil bajo, la intervención de su hermana dejó en claro que, puertas adentro, el impacto fue fuerte. “Esto es para reírse”, dijo Leticia, aunque su incomodidad fue evidente. Una risa que, en este caso, parece funcionar más como defensa que como alivio.

