Eduardo y Elina Costantini celebraron su 6° aniversario de casados: “¡Amor que siempre soñé!”

Con una romántica velada llena de rosas y una gran torta, Eduardo y Elina Costantini festejaron un nuevo aniversario de su matrimonio (Instagram)

El amor y la celebración volvieron a ser protagonistas en el perfil de Eduardo Constantini, quien este domingo 22 de febrero convirtió las redes sociales en un escenario de homenaje a su historia con Elina. El empresario eligió conmemorar el sexto aniversario de casados compartiendo imágenes románticas junto a su esposa, donde se los observa radiantes y disfrutando de momentos de pura felicidad. Con un mensaje emotivo y cargado de gratitud, Constantini abrió la puerta a la intimidad familiar, recordando el valor de los afectos y de los pequeños rituales que renuevan el vínculo año tras año.

“¡Feliz sexto aniversario de casados amor de mi vida! ¡Amor que siempre soñé! Hoy la vida nos encuentra con el amor encendido, vibrante y noble como siempre y con Kahlo Milagro, luz de nuestra existencia”, escribió Constantini, dejando ver que el paso del tiempo solo fortaleció el vínculo. En un tono apasionado y poético, agregó: “Vida, nos cubrís de magia que nos transporta a un mundo lleno de felicidad y agradecimiento”. Y para cerrar, selló su dedicatoria con un hashtag que resume la promesa y el pacto de la pareja: “#PorSiempreYParaSiempreVosYYo”.

En una velada romática, Eduardo y Elina festejaron un nuevo aniversario de su matrimonio

Con copas de champagne, la pareja brindó por el amor que se profesan el uno al otro

Pero el aniversario no se limitó a un mensaje en redes. Eduardo Constantini sacó a relucir su costado más romántico organizando una velada especial para agasajar a Elina. Bajo la sombra de una amplia sombrilla beige sostenida por una estructura de madera, la pareja posó abrazada en lo que fue una cena íntima al aire libre, en un patio rodeado de vegetación que aportó el marco ideal para una noche de celebración. La ambientación de la mesa no dejó detalle librado al azar: un voluminoso arreglo semicircular de rosas rojas, cuidadosamente agrupadas, dominaba la escena y funcionaba como un clásico símbolo de pasión. Pétalos del mismo color estaban esparcidos sobre el mantel, mientras que varias velas blancas, dispuestas en pequeños recipientes de vidrio transparente, creaban un halo de luz cálida que se reflejaba en las copas de champagne y en la vajilla.

Eduardo y Elina compartieron un beso durante la cena de aniversario, rodeados de velas y rosas rojas

Una vez más, la pareja dejó en claro su amor a seis años de contraer matrimonio

La noche también incluyó un clásico de los festejos con una torta de aniversario. La misma estaba cubierta con crema chantilly, decorada con pequeños corazones rojos y delicados lazos en forma de moño del mismo color, que caían desde la parte superior hasta el borde, sobre una base elevada. Cada detalle reforzaba el clima de intimidad y celebración, y mostraba el esmero de Eduardo para hacer de la ocasión un recuerdo imborrable para ambos.

La historia de amor entre Elina y Eduardo Constantini es una de las más celebradas del ambiente. La modelo y el empresario sellaron su vínculo el 22 de febrero de 2020 con un casamiento digno de una película de Hollywood, rodeados de afectos, glamour y mucha felicidad. Desde entonces, cada aniversario se convierte en un nuevo motivo para festejar y renovar promesas, en especial desde la llegada de su hija Kahlo Milagro, quien recientemente cumplió su primer año y llenó de alegría y luz la vida familiar.

A lo largo de estos seis años, la pareja supo construir una relación basada en el respeto, la admiración y el proyecto compartido. Constantini, referente del mundo empresarial y del arte, y Elina, una de las modelos más queridas y elegantes de la escena local, lograron encontrar un equilibrio entre la exposición y la intimidad, el trabajo y la familia. Sus redes sociales, lejos de ser solo una vidriera, funcionan como un espacio donde comparten no solo logros y celebraciones, sino también la cotidianeidad y los pequeños gestos que hacen a la construcción del amor.

El enorme ramo de rosas que se llevó el protagonismo de la mesa en la velada de la pareja (Instagram)

Así, Eduardo y Elina Constantini celebran seis años de casados reafirmando el compromiso de seguir caminando juntos. Con la llegada de Kahlo como nueva protagonista de la historia, y rodeados del cariño de quienes los acompañan, la pareja demuestra que el amor, cuando se cuida y se celebra, puede ser tan vibrante y noble como el primer día.