Elina Costantini emocionó con el video del primer cumpleaños de su hija Kahlo frente al mar

El matrimonio celebró el primer año de vida de su hija con una megafiesta en José Ignacio (Video: Instagram)

Elina Costantini se encuentra atravesando uno de los momentos más felices luego de haber celebrado el primer año de vida de su hija. En este contexto, días después de la celebración, compartió el megavideo que armaron para recordar el festejo en honor a Kahlo Milgargo, la hija que tiene junto a Eduardo Costantini, en una celebración que reunió a familiares y amigos en la exclusiva casa que la pareja posee en José Ignacio, Uruguay. El entorno, con arquitectura contemporánea y ventanales que miran directo al Atlántico, se transformó en un escenario ideal para una jornada repleta de detalles, color y afecto, en sintonía con el paisaje natural de rocas, vegetación y mar abierto.

Desde el primer instante, las imágenes transmiten la intimidad y la alegría de la celebración. Kahlo, vestida de blanco y con un delicado moño en la cabeza, fue la gran protagonista de la tarde. Su presencia recorriendo cada rincón, siempre en brazos de su madre, reflejó la comodidad y la calidez del entorno familiar. A su alrededor, globos transparentes flotaban junto a la piscina, mientras guirnaldas de papel picado en tonos pastel y flores frescas decoraban el espacio semicubierto, generando una atmósfera festiva, luminosa y sofisticada.

Las mesas largas de madera se cubrieron de vajilla rústica, servilletas en colores tierra y centros de mesa que combinaban cactus y suculentas con arreglos florales en tonos suaves. Cada detalle de la decoración fue elegido para resaltar la belleza del entorno y la armonía entre el lujo y la naturaleza. La luz dorada del atardecer acompañó cada escena, realzando los gestos espontáneos y las sonrisas de los presentes.

El matrimonio celebró el primer cumpleaños en su pasa en Uruguay

La temática fue en honor al nombre de la pequeña

La celebración sumó momentos cargados de ternura y alegría familiar. Eduardo Costantini aparece en varias postales junto a Kahlo, ambos vestidos de blanco, disfrutando de juegos y abrazos. Elina, radiante y relajada, protagonizó escenas de complicidad y cariño con su hija, y las fotos familiares —con la pequeña saludando y los padres sonriendo— dejaron en claro el clima de unión y felicidad que reinó durante toda la jornada. La presencia de familiares y amigos cercanos aportó un clima cálido, donde los abrazos, las charlas y los juegos espontáneos se volvieron protagonistas.

Uno de los momentos más esperados para los chicos fue el show en vivo del payaso Plim Plim. La aparición del popular personaje infantil generó risas, sorpresa y entusiasmo en los más pequeños, que participaron activamente de las canciones y los juegos. Los animadores y los muñecos disfrazados se integraron en la celebración, sumando colorido y energía lúdica, y logrando que cada invitado —sin importar la edad— se conectara con el espíritu festivo.

La torta, de dos pisos, decorada con flores de colores, una vela con el número uno y una figura de muñeca en la cima, fue el centro de la atención al momento de cantar el feliz cumpleaños. Elina sostuvo a Kahlo en brazos, ambas luciendo coronas de flores, y juntas protagonizaron el ritual más simbólico de la tarde. Las cámaras captaron la expresión entre asombro y alegría de la niña, mientras todos los presentes acompañaban con sonrisas, canciones y aplausos.

Al final del festejo, Kahlo Milagro terminó con una corona de flores en la cabeza, en honor a la artista mexicana que le dio el nombre (Instagram)

El megavideo y las imágenes difundidas por Elina Costantini lograron transmitir la calidez, el cuidado y la dedicación que definieron el evento. Entre abrazos, juegos, postales frente al mar, saludos y gestos espontáneos, el primer año de vida de Kahlo se transformó en un recuerdo imborrable para toda la familia. La unión entre madre, padre e hija, la presencia de amigos y seres queridos, la combinación de lujo y sencillez, y la atención puesta en cada detalle hicieron de la jornada una celebración donde la alegría genuina de la infancia y el amor familiar se convirtieron en los verdaderos protagonistas.