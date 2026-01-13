Elina Costantini habló de las ganas que tiene de ser madre por segunda vez junto a Eduardo Costantini

La modelo contó que junto a Eduardo Costantini tiene ganas de tener un segundo hijo (Video: Gentileza Farándula Show)

Elina Costantini brilló en Punta del Este como madrina de la “Pasarela solidaria”, un evento benéfico que reunió a figuras del espectáculo y la sociedad uruguaya para apoyar la labor de la Fundación Cerema. La empresaria, radiante en la alfombra roja, no solo habló de su compromiso social y su alegría por acompañar la causa, sino que también compartió su deseo de volver a ser madre junto a Eduardo Costantini. Cabe recordar que el matrimonio recibió a Kahlo Milagro el 17 de enero de 2025.

“Es la primera vez que soy la madrina de una fundación. Estoy feliz, feliz de ser la madrina de Cerema”, contó Elina a Farándula Show, y destacó el valor de la labor solidaria: “Siempre tengo propuestas, pero lo elegí muy bien y estoy muy emocionada por toda la labor que hacen. Es el Centro de Recuperación de Maldonado, que ayuda a personas con problemas graves de salud y logra que puedan transformar sus vidas para estar mejor. Es muy emocionante”.

Durante el evento, Elina deslumbró con un vestido negro sin mangas y corte princesa, acompañado por joyas delicadas y sandalias negras. En las fotos se la ve sonriente y rodeada de organizadores y otras figuras, en una noche dedicada a la solidaridad y la filantropía, celebrando su rol como referente social y su buen momento personal.

El look total black que eligió Elina para su primera gala como madrina de la "pasarela solidaria" (RSFotos)

Consultada sobre la familia, Elina habló sin rodeos sobre sus planes junto a Eduardo: “Nos encantaría, no sé si 2026, no creemos, pero más adelante seguro, si Dios nos acompaña, Dios nos tiene que seguir acompañando”. Recordó que el nacimiento de su hija fue “un verdadero milagro” para la pareja, y que ese momento revitalizó a Eduardo: “Está más joven que nunca, está bárbaro, está divino”.

Sobre la posibilidad de buscar un varón, Elina admitió: “Sí, nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios. Y si no, bueno, ayudar con algo, pero se tiene que dar. Sí, estamos felices. Y acá en Uruguay, que tanto amo, mi segunda casa”.

Entre glamour, compromiso y proyectos familiares, Elina Costantini atraviesa un presente pleno, apostando tanto al crecimiento de su familia como a su pasión por la solidaridad, y reafirmando su vínculo con Uruguay, un país que considera su segundo hogar. El evento solidario fue una oportunidad para celebrar la ayuda mutua y el valor de acompañar causas que transforman vidas, mientras sueña con agrandar su propia familia en el futuro.

Eduardo y Elina Costantini bautizaron a su hija en una ceremonia íntima (Video: Instagram)

A principios del mes de diciembre del año pasado, el matrimonio celebró el bautismo de la pequeña Kahlo. La jornada comenzó con la llegada de la familia a la iglesia, de arquitectura moderna y líneas puras, emplazada junto a un espejo de agua natural. El entorno, rodeado de vegetación y bañado por luz suave desde los grandes ventanales, sentó las bases de una atmósfera donde la naturaleza y la fe se dieron la mano para crear el marco de una celebración única. El video y las fotos que la pareja publicó en Instagram, y que pronto se viralizaron por su belleza, ofrecieron un retrato casi cinematográfico de la felicidad familiar y la solemnidad del acto.

El ingreso de Elina—radiante con una camisa de alta costura estampada y sosteniendo con ternura a su hija—y de Eduardo, elegante y visiblemente emocionado, quedó retratado en la memoria de todos los presentes. Kahlo, con un regio vestido de bautismo con volados de pétalos y una corona de flores blancas, fue recibida en brazos mientras ingresaba a la iglesia entre sonrisas y miradas cómplices. Durante la ceremonia, el padre Carlos Checo—mencionado especialmente en las palabras de agradecimiento de la familia—ofició el sacramento con calidez y humanidad, dando sentido a cada etapa del ritual.