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Guillermo Francella, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y todos los famosos en Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger

El éxito de la obra en el Complejo Teatral de Buenos Aires reunió a figuras del ambiente artístico y funcionarios en el musical inspirado en las invasiones inglesas de 1806 narrado con canciones de Charly García

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Los famosos en el debut de Invasiones I
Pablo Echarri y Nancy Dupláa no se quisieron perder Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, la ópera rock de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (RSFotos)
Los famosos en el debut de Invasiones I
Gonzalo Heredia y Brenda Gandini dijeron presente en el la obra protagonizada por Elena Roger
Los famosos en el debut de Invasiones I
El actor Mariano Torre, pareja de Elena Roger y padre de sus hijos, Bahía y Risco
Los famosos en el debut de Invasiones I
Guillermo Francella junto a sus hijos y su nuera junto al director y autorde la obra, Ricardo Hornos
Los famosos en el debut de Invasiones I
Guillermo Francella llegó en familia a la obra y posó junto a su hija Yoyi Francella
Los famosos en el debut de Invasiones I
Joaquín Berthold
Los famosos en el debut de Invasiones I
Gerardo Chendo, Gastón Ricaud, Benjamín Rojas y Zorrito Von Quintiero
Los famosos en el debut de Invasiones I
Nicolas Francella llegó a la función acompañado por su novia, una joven con la que fue visto por primera vez en marzo de este año
Los famosos en el debut de Invasiones I
Nicolás Francella tuvo su primera aparición pública con su novia y su familia en Invasiones I
Los famosos en el debut de Invasiones I
Marisol Otero junto a su marido Ricardo Zabala
Los famosos en el debut de Invasiones I
Nacho Gadano
Los famosos en el debut de Invasiones I
Hernán Lombardi charló con Guillermo Francella antes de la función del martes
Los famosos en el debut de Invasiones I
Jorge Marrale y Juan Leyrado llegaron al gran musical que cuenta con 30 actores en escena y la música de Charly García
Los famosos en el debut de Invasiones I
Carlos Portaluppi
Los famosos en el debut de Invasiones I
Humberto Tortonese
Los famosos en el debut de Invasiones I
Agustín Sullivan
Los famosos en el debut de Invasiones I
Luciano Cáceres junto a su hija, Amelia
Los famosos en el debut de Invasiones I
Andrea Frigerio, una de las invitadas de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires
Los famosos en el debut de Invasiones I
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, asistió a la ópera rock del Complejo Teatral de Buenos Aires
Los famosos en el debut de Invasiones I
La familia Francella disfrutó de la súper producción
Los famosos en el debut de Invasiones I
Natalia Pérez junto al productor teatral, Tomás Rottemberg
Los famosos en el debut de Invasiones I
Viviana Puerta y Carlos Mentasti
Los famosos en el debut de Invasiones I
Gastón Ricaud
Los famosos en el debut de Invasiones I
Rifle Varela
Los famosos en el debut de Invasiones I
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a Mariano Torre y Gastón Ricaud
Los famosos en el debut de Invasiones I
Marcos Carnevale y su pareja Javier de Nevares
Los famosos en el debut de Invasiones I
Sonrientes y bien abrigados, Pablo Echarri y Nancy Dupláa fueron espectadores de la ambiciosa producción
Los famosos en el debut de Invasiones I
La directora y actriz Paula Marull
Los famosos en el debut de Invasiones I
Francella, de bufanda y abrigo, llegó a la producción estelarizada por Elena Roger
Los famosos en el debut de Invasiones I
Francella junto a los ministros Hernán Lombardi y Gabriela Ricardes
Los famosos en el debut de Invasiones I
Cecilia Rossetto

Crédito: RSFotos

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