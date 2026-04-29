Guillermo Francella, Nancy Dupláa, Pablo Echarri y todos los famosos en Invasiones I, la obra protagonizada por Elena Roger

28 Abr, 2026 11:42 p. m. EST Pablo Echarri y Nancy Dupláa no se quisieron perder Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, la ópera rock de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (RSFotos) Gonzalo Heredia y Brenda Gandini dijeron presente en el la obra protagonizada por Elena Roger El actor Mariano Torre, pareja de Elena Roger y padre de sus hijos, Bahía y Risco Guillermo Francella junto a sus hijos y su nuera junto al director y autorde la obra, Ricardo Hornos Guillermo Francella llegó en familia a la obra y posó junto a su hija Yoyi Francella Joaquín Berthold Gerardo Chendo, Gastón Ricaud, Benjamín Rojas y Zorrito Von Quintiero Nicolas Francella llegó a la función acompañado por su novia, una joven con la que fue visto por primera vez en marzo de este año Nicolás Francella tuvo su primera aparición pública con su novia y su familia en Invasiones I Marisol Otero junto a su marido Ricardo Zabala Nacho Gadano Hernán Lombardi charló con Guillermo Francella antes de la función del martes Jorge Marrale y Juan Leyrado llegaron al gran musical que cuenta con 30 actores en escena y la música de Charly García Carlos Portaluppi Humberto Tortonese Agustín Sullivan Luciano Cáceres junto a su hija, Amelia Andrea Frigerio, una de las invitadas de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Lombardi, asistió a la ópera rock del Complejo Teatral de Buenos Aires La familia Francella disfrutó de la súper producción Natalia Pérez junto al productor teatral, Tomás Rottemberg Viviana Puerta y Carlos Mentasti Gastón Ricaud Rifle Varela La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a Mariano Torre y Gastón Ricaud Marcos Carnevale y su pareja Javier de Nevares Sonrientes y bien abrigados, Pablo Echarri y Nancy Dupláa fueron espectadores de la ambiciosa producción La directora y actriz Paula Marull Francella, de bufanda y abrigo, llegó a la producción estelarizada por Elena Roger Francella junto a los ministros Hernán Lombardi y Gabriela Ricardes Cecilia Rossetto Crédito: RSFotos