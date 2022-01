Más versiones de la supuesta crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi: el chat que mostró Ángel de Brito y la palabra del entorno

Mauro Icardi y Wanda Nara, ¿nuevamente en crisis?

El último fin de semana estalló nuevamente el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Todo comenzó con indicios en las redes sociales: el futbolista del PSG dejó de seguir a su esposa en Instagram, luego cambió su foto de perfil por una en la que posa solo con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con al empresaria y, por si fuera poco, horas después dio de baja su perfil en la red social.

En ese mismo momento, la mediática había salido con sus íntimos amigos Natacha Eguía y Kennys Palacios a comer, pero lo sospechoso fue que luego de compartir una foto de los tres, Wanda la eliminó y luego publicó una foto en la que su hija menor la está abrazando y ella se tapó la cara con su mano, en signo de ofuscación. Y se encargó de mostrar que no llevaba su anillo de casada, aunque eso no sorprende ya que en otras ocasiones ha mostrado fotos en las que tampoco lo llevaba puesto.

Las pistas que compartió la periodista Ker Weinstein (Instagram)

En este contexto, Ángel de Brito reveló una curiosa información. “Ayer me escribió alguien desde la cuenta de Icardi”, indicó el periodista ante la consulta de un seguidor sobre una posible crisis del matrimonio. Otro internauta quiso indagar más y pregunto: “¿Qué significa que te escribieron desde el Instagram de Icardi?”. Y el conductor fue claro en su respuesta y aún más contundente al dar su visión de los hechos: “Alguien me mandó un mensaje con un reclamo. Dudo que sea Icardi”.

Lo cierto es que este lunes, el ex anfitrión de LAM decidió revelar el contenido de ese mensaje, que iba como respuesta a una story en la que él consideraba “obvio” que Eugenia La China Suárez había tenido un encuentro íntimo con el jugador. “Estás tan seguro que es tan obvio? Mmmm.... Preguntá mejor a tus informantes. Te aseguro que NO”, decía el texto que recibió desde la cuenta de Icardi. Acto seguido, se ve en la captura que De Brito le contesta: “No estoy seguro. Es una opinión. Sino diría ‘les confirmo’. Sos Mauro o sos Wanda?”. Pero ya no obtuvo réplica.

El chat de Ángel De Brito con la cuenta de Mauro Icardi

Por otra parte, en medio de esta polémica, sumó su palabra Natacha, una de las más íntimas de Wanda y con quien salió a cenar el mismo día en el que se detectaron movimientos extraños en las redes de Icardi. “Como siempre digo, respeto mucho la privacidad de los chicos y siendo muy amiga de Mauro y de Wanda no quiero romper esa intimidad”, le dijo en un mensaje al periodista Guido Záffora para Es por Ahí (América). Y cerró: “Ellos van a comunicar lo que tengan que comunicar pronto”. Con esta última frase, dejó abierta la posibilidad a que la pareja confirme una supuesta crisis o, incluso, ruptura definitiva.

La mejor amiga de Wanda Nara y Mauro Icardi rompió el silencio

Quien también se expresó este lunes en la redes fue Kenny, el confidente y estilista de la mayor de las hermanas Nara. Molesto por una información que dio Juan Etchegoyen, en la que afirmaba que ya estaban separados, expresó: “Cuánta mentira habla…se la pasó mintiendo y gracias a eso lo llaman solo para decir mentiras”. A lo que el periodista le aclaró: “Entiendo tu rol en esta historia. Pero antes de desmentir algo, decile a Wanda que aclare todo lo qué pasó el fin de semana porque nadie entiende nada. Leé los comentarios de tu tuit y vas a saber de qué te hablo”.

No conforme, el estilista siguió replicando: “Justamente escribo por que decís cualquier cosa ,siempre decís ´allegados´. Me encanta que digas cualquier cosa así es más que obvio que no somos ninguno de sus íntimos . (Son inventos tuyos) La verdad es solo una siempre. Mirá cómo puedo hablar, jamás firme un contrato de silencio”. Pero el conductor de Mitre Live no se quedó callado: “Me parece perfecto que hables. Yo a mi fuente le creo, lo único que me parece raro es que desmientas algo recién ahora después de tanto tiempo. Y ya que no firmaste un pacto de silencio, te pregunto. ¿Por qué se dejaron de seguir Wanda y Mauro? queremos saber ´la verdad´”.

El ida y vuelta entre Kennys Palacios y Juan Etchegoyen

En tanto, hasta el momento, ninguno de los protagonistas salió a aclarar su situación sentimental. ¿Será otra crisis más entre Wanda y Mauro o es el principio del fin?

