Ricardo Biasotti: “El daño es grave; el único objetivo de Andrea del Boca fue impedir el vínculo con mi hija”

En una jornada sobre víctimas de falsas denuncias, expuso sobre la batalla judicial que la enfrentó con la actriz (Video: LAM/ América TV)

Durante la jornada en el Senado Nacional contra las falsas denuncias, Ricardo Biasotti tomó la palabra para relatar su experiencia judicial vinculada a la denuncia por abuso sexual agravado y corrupción de menores presentada por su hija, Anna del Boca, el 21 de noviembre de 2019 ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 43. Biasotti fue sobreseído por la Justicia en 2023. Allí recordó la extensa batalla que emprendió con Andrea del Boca, en un momento en el que la actriz regresó a los medios por su participación en Gran Hermano: Generación Dorada.

La actividad fue impulsada por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, defensora de una ley para sancionar las falsas denuncias. En su disertación, Biasotti se presentó de manera directa: “Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija. Todo esto acompañado por una campaña mediática destinada a deteriorar mi imagen como padre y a destruir mi vida”.

“Soy Ricardo Biasotti. Mi historia tiene más de 20 años. Toda una telenovela, plagada de mentiras, engaños, mucha ficción y mucha exposición mediática. El único objetivo de la madre fue impedir el vínculo con mi hija", expresó Ricardo Biasotti contra Andrea del Boca

Describió el proceso judicial y mediático al que fue sometido: “Ante mi insistente lucha por ser un padre presente, porque era lo único que pretendía, ser un padre presente para mi hija, se elevó la apuesta y se recurrió a las falsas denuncias”. Relató que fue denunciado por amenazas en 2003, por violencia de género en 2004 y por secuestro en 2008, “cuando estaba de vacaciones en Cariló, como había pasado los últimos cuatro o cinco años, con permiso del juez y habiendo cumplido todos los requisitos de información sobre el lugar donde iba a estar, mi teléfono, etcétera”. Biasotti afirmó: “Todas estas denuncias fueron desestimadas. Fui sobreseído en varias de ellas,en primera instancia y hasta en segunda instancia. Mi legajo de antecedentes penales está impecable”.

Sobre la ruptura definitiva del vínculo con su hija, Biasotti declaró: “En el 2009 la madre decidió que era hora de cortar el vínculo definitivamente. A partir de ese momento, incumplió el régimen de visita por completo”. El ex de Andrea del Boca narró que después de nueve años sin ver a su hija fue “nuevamente acusado falsamente, esta vez por abuso sexual”. Sobre el origen de esa denuncia, sostuvo: “En realidad, esta denuncia fue resultado de una venganza por no querer aceptar desistir de mis derechos en un juicio por daños que teníamos pendiente desde el 2006. Un acto de coacción al cual no acepté someterme”.

Luego de exponer en una jornada contras las falsas denuncias y referirse a su batalla judicial con Andrea del Boca, habló de su hija Anna (Video: LAM/ América TV)

“Finalmente llegó el fallo. El fallo fue categórico. Se determinó que mi hija no presentaba signos de victimización sexual ni daño psíquico y que el relato formulado en la denuncia y la ratificación y en las pericias era una amalgama de falsos recuerdos implantados y mentiras, lisas y llanas. Sí, mi hija fue víctima de falsos recuerdos implantados por la madre”.

Luego de su disertación, en diálogo con LAM (América TV), Biasotti explicó su presencia en el Congreso: “Vengo a dar mi apoyo a una propuesta de ley nueva sobre las falsas denuncias. Entonces, vengo a charlar sobre lo que me pasó a mí, la experiencia que tuve con las falsas denuncias y apoyar la promulgación de esta ley”. Sobre la cantidad de personas afectadas por denuncias infundadas, expresó: “Viendo todo lo que pasó con mucha gente, fui un afortunado, porque en definitiva en mi última causa yo salí sobreseído. La justicia funcionó, lentamente, pero funcionó en el debido proceso y en la presunción de inocencia. Me dieron lugar a que yo me defendiese y pude salir sobreseído por inexistencia de delito, porque era una falsa denuncia, no había pruebas, no había nada”.

Ricardo Biasotti relató en el Senado Nacional su experiencia con falsas denuncias y el impacto en su vida familiar y judicial

Respecto al impacto personal, Biasotti manifestó el impacto que tuvo en su vida las denuncias. “Es difícil. El daño es muy pesado y muy grave. La familia y los amigos son importantes y tuve el apoyo de ellos incondicional todo este tiempo. Fueron batallas duras y con daños y pérdidas importantes, así que me obligó a reinventarme permanentemente. Y aquí estoy”, señaló, quien trabaja como contador y cuando nació su hija era gerente general de un banco de inversiones en Puerto Madero.

Consultado sobre los motivos de Andrea del Boca, Biasotti sostuvo: “Ella simplemente quiso impedir el vínculo y la presencia del padre en la vida de nuestra hija e hizo todo lo posible y lo logró. Es muy triste porque los más dañados terminan siendo los chicos. Y ningún chico se merece eso. Hay que respetarle sus derechos, su derecho a tener un padre presente en su vida, una familia paterna, una identidad completa, una historia completa. Andrea quiso evitar todo eso, quiso borrarme de la vida de su hija. La verdad que no tiene mucha explicación porque no es muy racional el tema. Quizás ella no supo hacerlo de otra manera”.

“La quiero, por supuesto, y siempre voy a esperar la posibilidad de que nos reencontremos y nos revinculemos", afirmó Biasotti sobre Anna del Boca (La jugada, Streams Telefe)

En el final de la entrevista con el ciclo de Ángel de Brito, Biasotti se mostró esperanzado sobre la posibilidad de un reencuentro con su hija. “Sí, por supuesto. Es lo último que voy a perder. Yo creo que sería muy lindo y muy sanador para ambos, para ella y para mí. Así que ojalá se dé algún día”. “La quiero, por supuesto, y siempre voy a esperar la posibilidad de que nos reencontremos y nos revinculemos, pero ya es una mujer grande, tiene 25 años, aunque parezca mentira. Así que ya es una decisión de ella. Siempre con los brazos abiertos”.