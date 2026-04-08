Política

Carolina Losada defendió la ley para castigar falsas denuncias: “Le puede pasar a cualquiera”

El proyecto promovido por la senadora de la UCR propone extender la pena mínima para el delito y cuenta con el respaldo de bloques parlamentarios como el PRO y La Libertad Avanza, tras varios intentos fallidos de avanzar en el Congreso

Guardar
La senadora nacional Carolina Losada impulsa una reforma legislativa que busca endurecer las penas para quienes presenten denuncias infundadas, tras relatar casos concretos de personas que atravesaron procesos judiciales y penales por acusaciones que luego fueron desestimadas por

La senadora nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, defendió en Infobae al regreso la necesidad de aprobar una normativa que, según sus palabras, permitirá que “la justicia sea realmente como tiene que ser”, al establecer sanciones más severas para quienes incurran en denuncias infundadas.

Según relató Losada en la entrevista, el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias ha transitado un largo recorrido legislativo. “La verdad que lo vengo luchando desde el año 2022. La primera vez que presento el proyecto fue en 2023. Pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar en 2025. Ahí lo dictaminamos. Ya lo dictaminamos dos veces y mañana va a ser la tercera”, explicó la senadora. La expectativa es que el dictamen alcance ahora el recinto y obtenga la media sanción necesaria.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El respaldo al proyecto, detalló Losada, involucró a diferentes fuerzas políticas. “Desde la Unión Cívica Radical, todos votaron a favor del dictamen desde la primera vez. De hecho, todos acompañaron con su firma el proyecto que yo presenté. Con el PRO también. Con el cambio de autoridades, cuando empieza a haber más, senadores de La Libertad Avanza, ellos también nos apoyaron. Y hoy podemos decir por eso que tenemos la posibilidad de sacarlo”, describió la legisladora.

Durante la entrevista, Losada hizo hincapié en la percepción extendida dentro del Senado sobre la necesidad de legislar en esta materia: “Cuando vos hablás con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos: ‘Tenés razón, esto tiene que salir’”.

La iniciativa de Losada propone elevar las penas por falsa denuncia de uno a tres años en casos generales y cuenta con el apoyo de diferentes bloques
La iniciativa de Losada propone elevar las penas por falsa denuncia de uno a tres años en casos generales y cuenta con el apoyo de diferentes bloques

La senadora compartió además testimonios que recibió de colegas y de trabajadores del sector privado, quienes manifestaron temores respecto al impacto de las falsas denuncias en el ámbito laboral. “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le habría confesado un senador según contó.

Carolina Losada relató casos concretos de personas que, según su testimonio, sufrieron graves consecuencias por denuncias que luego resultaron infundadas. Uno de los episodios citados fue el de Pablo Ghisoni, un ginecólogo que, según contó la legisladora, estuvo diez años alejado de sus hijos y tres años en prisión tras ser acusado de abusos que la justicia finalmente desestimó.

“Ese hombre estuvo tres años preso, privado de su libertad y encima con la carga mental de saber que están acusándote de violar a tus hijos. Y era mentira. Recién ahora la justicia lo absuelve”, detalló Losada .

Respecto a la estructura del proyecto, Losada explicó que la propuesta eleva las penas para el delito de falsa denuncia: “Hoy es de dos meses a un año, y nosotros llevamos las falsas denuncias en general de uno a tres años. Y en caso de violencia, y porque la mayoría de los casos se dan por ese lado”. El texto, según su exposición, fue consensuado con varios bloques parlamentarios.

Se realizó una nueva jornada en contra de las falsas denuncias de los senadores nacionales Carolina Losada y Juan Carlos Pagotto, en el salón Azul del Senado de la Nación, el martes 07 de Abril del 2026, buenos Aires, Argentina
Carolina Losada contó que el proyecto para agravar penas por falsas denuncias fue dictaminado en varias ocasiones, impulsando su tratamiento en el Senado (foto: Comunicación Senado)

La referencia a la resistencia de algunos sectores políticos también se hizo presente en la entrevista. Losada mencionó la influencia de figuras como Juliana Di Tullio en la bancada del Frente de Todos o Frente para la Victoria, a quienes atribuyó la decisión de bloquear el avance de la ley en función de los temas de género.

“El partido del Frente de Todos o como se llamen, es un partido totalmente verticalista y tienen una persona que se dedica a los temas de género. Juliana Di Tullio. Entonces, si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo”, sostuvo Losada.

Frente a preguntas sobre la falta de estadísticas oficiales, la senadora enfatizó su decisión de abstenerse de citar cifras no verificadas. “En el observatorio de falsas denuncias hay estimaciones. Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales, porque me parece que yo como funcionaria pública no puedo repetir cifras que no son oficiales”, aclaró.

La senadora expuso que el nuevo marco legal busca proteger tanto a víctimas reales como a quienes resultan afectados por acusaciones sin sustento. En su visión, la mejora de la justicia requiere normas que contemplen todas las aristas posibles y que eviten que el sistema penal sea manipulado. “Las leyes no son para esa gente, las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad”, concluyó Losada.

Temas Relacionados

Carolina LosadaUCRFalsas denunciasSenadoInfobae en vivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un senador y un diputado de La Libertad Avanza daban una charla en la UBA y fueron echados por estudiantes de izquierda

Juan Cruz Godoy y Gino Visconti disertaban frente a un grupo de alumnos sobre financiamiento universitario cuando irrumpió un violento conjunto de militantes que cantaba “Fuera, fachos, fuera”

Un senador y un diputado de La Libertad Avanza daban una charla en la UBA y fueron echados por estudiantes de izquierda

El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá

Subirán de grado los líderes del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto. La ex legisladora Lucila Crexell será confirmada como la representante argentina en el país norteamericano. Habrá luz verde para las autoridades de Defensa de la Competencia. Inicio desde las 11

El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá

Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

Hubo fuertes cruces en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde participó el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y funcionarios de provincias mineras. Críticas y acusaciones por conflicto de intereses de los legisladores de la oposición

Ley de Glaciares: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobar la modificación este miércoles en Diputados

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

Los acuerdos fueron sellados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con los gobernadores Maximiliano Pullaro y Juan Pablo Valdés

El Gobierno acordó con Santa Fe y Corrientes los pagos de las importantes deudas que ANSES tiene con ambas provincias

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria

Marcelo “Pichón” Segura, agresor del legislador de La Libertad Avanza, Federico Pelli cumplirá el resto en su domicilio con tobillera electrónica

El dirigente que le fracturó la naríz de un cabezazo a un diputado libertario en Tucumán recibió prisión domiciliaria
DEPORTES
Con gol de Paredes, Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

Con gol de Paredes, Boca Juniors vence a Universidad Católica en Chile en su estreno por la Copa Libertadores

Latigazo rasante: el golazo de Leandro Paredes para Boca Juniors ante la U Católica en Chile en su debut en la Libertadores

La patada por la que fue expulsado un jugador de Barracas al minuto de ingresar en el empate ante Vasco da Gama por la Sudamericana

Así juega Juan Sayago, el juvenil de las Inferiores de River Plate que el Flamengo incluyó en la lista para la Copa Libertadores

Con un regreso esperado y un estreno: los 24 citados por Coudet para el debut de River Plate en la Copa Sudamericana

TELESHOW
Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

Yanina Latorre debuta como actriz en la serie de Wanda Nara y Maxi López: “El martes grabo”

El drástico cambio de look de Celeste Cid que llamó la atención en redes sociales: “Pasaron cosas”

Ca7riel y Paco Amoroso contaron detalles de sus nuevos looks total black: “Nos vemos hermosos”

El impactante nuevo look de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa

Emilia Mernes mostró qué hacía cuando explotó el escándalo con Tini Stoessel: “Estamos indecisos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega