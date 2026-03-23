Los preparativos de Allegra Cubero para su segunda fiesta de 15 junto a Mica Viciconte, en medio de la tensión familiar

Mica Viciconte compartió la prueba de maquillaje de Allegra Cubero antes del festejo de los 15 años para su segundo festejo

La cuenta regresiva para la segunda fiesta de Allegra Cubero ya está en marcha. Acompañada por Mica Viciconte, la adolescente se prepara para el festejo que marcará un nuevo capítulo en su vida y, a la vez, reaviva las tensiones familiares entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Las imágenes recientes de la prueba de maquillaje, compartidas por Viciconte en sus redes sociales, anticipan la importancia que se le asigna a cada detalle en este evento que promete ser tan especial como polémico.

El festejo tendrá lugar en abril y representa la concreción de un acuerdo previo: la hija del exfutbolista celebraría sus 15 años bajo la organización de su padre, mientras que con su madre realizaría un viaje al exterior. Sin embargo, la realidad se transformó tras el sorpresivo cumpleaños glamoroso que organizó Nicole semanas atrás, lo que desató nuevas diferencias entre los ex integrantes de la pareja y puso en primer plano la gestión de los festejos.

La preparación para la fiesta de Allegra avanza con precisión, como reflejan los posteos en redes sociales de Mica. A través de su cuenta de Instagram, compartió un fragmento clave del proceso: la prueba de maquillaje de Allegra, realizada a modo de anticipo de lo que lucirá en su gran día. La joven se muestra sonriente y relajada, eligiendo junto a la maquilladora los tonos que la acompañarán en la celebración. De hecho, las imágenes también fueron compartidas por la propia joven.

Mica Viciconte apuntó duramente contra Nicole Neumann, después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero

La elección del salón también fue tema de conversación en los videos difundidos por Viciconte, donde relató los motivos detrás de la selección del espacio. Explicó que se busca un ambiente donde la adolescente y sus invitados puedan sentirse cómodos y disfrutar sin contratiempos. La organización se enfoca en asegurar que cada aspecto esté cuidado y que la fiesta cumpla con las expectativas de Allegra.

En la cuenta de Instagram de Viciconte, las imágenes mostraron a la adolescente viviendo el proceso de preparación de manera activa. Desde la prueba de maquillaje hasta la selección del look, cada paso es compartido con los seguidores, que reciben un adelanto del estilo que Allegra adoptará para la ocasión.

El trasfondo del festejo de Allegra no puede separarse del conflicto entre sus padres. Semanas antes del evento organizado por Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole sorprendió con un cumpleaños de alto perfil para su hija. La noticia causó molestia en el exfutbolista, quien esperaba cumplir con el acuerdo original: él se encargaría de la fiesta de 15 y Nicole llevaría a la adolescente de viaje.

Las imágenes de la fiesta de cumpleaños de la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero (Video: Instagram)

La realización anticipada del evento por parte de la modelo y conductora alteró los planes, lo que generó una nueva ola de desacuerdos. El malestar de Cubero se hizo público, reeditando una disputa histórica por la organización de los grandes momentos familiares. El escenario se tensó aún más cuando se supo que la adolescente tendría dos celebraciones: una bajo la dirección de su madre y otra a cargo de su padre y la pareja actual de este.

El conflicto se expresó también en mensajes indirectos y comentarios públicos. La gestión de los festejos, lejos de ser solo un tema privado, se trasladó a la esfera mediática y digital, donde cada parte expuso su postura y compartió su versión de los hechos.

Así las cosas, la organización del festejo y la buena disposición de Allegra en los videos compartidos en las últimas horas por Viciconte reforzaron la imagen de un clima de celebración y entusiasmo, pese al trasfondo de desacuerdos. La adolescente, lejos de los conflictos de los adultos, aparece en las publicaciones disfrutando el presente y participando activamente en la preparación de su fiesta de 15.