La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

La modelo apostó por la tecnología para mostrar el parecido que comparten con su hijo Isidro (Instagram)

El debate sobre a quién se parece Isidro Fort, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, se instaló con fuerza en las redes sociales. Desde que la modelo anunció su embarazo y compartió cada etapa de la maternidad con sus seguidores, el pequeño se transformó en el gran protagonista de su cuenta de Instagram. Ahora, a poco de cumplir cuatro meses, Isidro vuelve a ser noticia por el parecido físico que despierta comentarios, bromas y una oleada de mensajes tanto de fans como de curiosos.

Frente a este escenario, Rocío no se quedó de brazos cruzados. Primero, intentó mostrar fotos familiares donde se vieran sus similitudes con Isidro. Sin embargo, la estrategia no alcanzó para convencer al público, que insistió en la idea de que el pequeño lleva el sello Fort. Con mucho humor y fiel a su estilo, decidió recurrir a la tecnología para zanjar la discusión. Publicó una imagen creada con Inteligencia Artificial donde el bebé luce su característico cabello rubio y una prenda idéntica a la suya. “A ver si ahora me dicen que es igual al padre. Le pedí a la IA que lo haga a bebito más parecido a mí. ¡Miren el resultado! ¡Hasta la misma camisa le puso!”, escribió Rocío en su posteo.

La imagen generó sensación en sus redes y despertó las risas de toda su comunidad digital. A pesar del esfuerzo, los seguidores redoblaron la apuesta y siguieron insistiendo en que Isidro es igual a Eduardo. Los mensajes se multiplicaron: “Ahora es Edu con peluca”, “Pobre, Rocío, ese bebé es 100% Fort”, “El gen Fort es más fuerte”, “Es literalmente la cara del padre”, “Por más que le pongas tu cabellera, sigue siendo Eduardo”. La interacción se volvió viral y el debate sobre el parecido físico se consolidó como uno de los temas más comentados entre sus fans.

La desopilante idea de Rocío para demostrar el parecido que tiene con su hijo

Más allá de las bromas y el debate sobre el parecido físico, Rocío está completamente enfocada en el crecimiento y la estimulación de su hijo. En marzo, la modelo compartió un momento especial con sus seguidores: el primer corte de pelo de Isidro. A través de una publicación cargada de emoción, Marengo revivió la experiencia de ver al peluquero Eduardo, el mismo que en otras ocasiones le cortó el pelo a artistas, deportistas y celebridades, atender ahora a su propio hijo.

“Tantas veces te vi cortándole el pelo a los artistas, deportistas y famosos y hoy le cortas a mi bebé, lloro”, escribió Rocío, mostrando el salto de lo profesional a lo íntimo. La influencer también destacó el comportamiento del pequeño durante el corte: “¡Se portó muy bien!”, celebró orgullosa, compartiendo imágenes y un video del momento.

Desde su nacimiento, Rocío buscó compartir todas las novedades sobre su bebé (Instagram)

El posteo escaló rápidamente en interacción, habilitando una catarata de mensajes de seguidores y colegas que celebraron tanto el momento particular para el hijo de Marengo como la performance del peluquero Eduardo. “¡Gracias por hacerlo con tanto amor! Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos”, finalizó Rocío, subrayando el valor de ese instante familiar.

Al margen de la controversia digital, la modelo se muestra feliz y relajada en su rol de madre primeriza, dedicada a acompañar a Isidro en cada paso de su crecimiento y dispuesta a tomar con humor el debate de las redes. Para muchos, Isidro es un “mini Fort”; para otros, el tiempo dirá si hereda más de Rocío. Lo cierto es que, en medio de las bromas y el cariño virtual, la familia celebra cada etapa y disfruta el presente, mientras la comunidad digital sigue de cerca la historia del bebé más comentado de Instagram.