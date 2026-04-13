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Quiénes son los jugadores de Gran Hermano que bajaron de placa de nominados y siguen dentro del certamen

La gala del domingo definió a los participantes que lograron salir de placa y aseguraron una semana más en la casa

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Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano el 12 de abril

La gala de este domingo en Gran Hermano Generación Dorada marcó un punto de inflexión para quienes integran la casa, con definiciones que modificaron el panorama de cara a la eliminación. En una jornada donde la tensión se percibía en cada rincón, Santiago del Moro fue el encargado de dar a conocer el destino de los participantes, en una noche que mantuvo expectante al público y a los propios jugadores.

El anuncio de los salvados se convirtió en uno de los momentos más esperados. En esta ocasión, Titi, Manuel, Daniela, Pincoya y Nazareno se aseguraron una semana más de competencia al recibir la menor cantidad de votos negativos del público. La noticia generó una reacción inmediata de alivio y celebración dentro de la casa, especialmente tras varios días marcados por la incertidumbre y la especulación sobre quiénes seguirían en juego.

La mecánica de eliminación implica una doble instancia, lo que incrementa la presión sobre los concursantes. En la primera etapa, solo quienes logran menor rechazo del público pueden “bajar de placa” y garantizar su continuidad. Esta dinámica exige una convivencia cargada de ansiedad, ya que hasta último momento cualquier participante puede convertirse en el próximo eliminado.

Un grupo de personas sentadas en un sofá dorado, mirando una pantalla grande que muestra a dos hombres en un set de televisión verde
Los participantes de Gran Hermano se congregan en la sala para observar atentamente un video en pantalla, mostrando a Fabio saliendo de "La Casa de los Famosos", generando expectativa entre los presentes.

A diferencia de los salvados, Brian, Lola y La Maciel permanecen en la cuerda floja. Los tres deberán afrontar la definición final durante la gala del lunes, cuando el voto del público determinará quién abandona la competencia. Esta instancia, que concentra la atención de seguidores y jugadores por igual, suele dejar expuestos a quienes no logran el respaldo necesario, afectando tanto su ánimo como su posición dentro del grupo.

El ambiente en la casa se volvió más denso tras conocerse los nombres de quienes siguen en placa. El temor a la eliminación y la percepción de vulnerabilidad se intensificaron, alterando la rutina habitual y generando nuevas conversaciones sobre alianzas y estrategias. Los jugadores que continúan en riesgo sienten el peso de la incertidumbre, mientras el resto observa con atención cómo se reconfiguran los vínculos en vísperas de la salida de uno de sus compañeros.

A la expectativa generada por la eliminación, se sumaron novedades que modifican la composición de la casa y su dinámica interna. Este domingo se confirmó que Solange Abraham viajó para sumarse a La Casa de los Famosos, en Estados Unidos, lo que implica su salida temporal del entorno de Gran Hermano Generación Dorada y su participación en otro de los formatos televisivos más populares del momento.

Grecia Colmenares llegó a la casa más famosa de la Argentina (Video: GH, Telefe)

En paralelo, se oficializó que Fabio Agostini será el próximo en ingresar a la competencia. Su llegada introduce una variable nueva en la convivencia, ya que la entrada de un jugador con experiencia previa en realities puede alterar el equilibrio de fuerzas y desbloquear nuevas estrategias entre los participantes actuales.

Además, se anunció el ingreso de Grecia Colmenares en reemplazo de Andrea del Boca. Este movimiento refuerza la tendencia del programa a renovar su plantel con figuras reconocidas, aportando nuevas historias y matices a la convivencia diaria. El reemplazo introduce una dinámica diferente en el grupo, generando expectativas tanto en los jugadores como en el público.

Estas incorporaciones y reemplazos tienen consecuencias inmediatas en la competencia. Los participantes suelen recalcular sus estrategias ante la llegada de nuevos compañeros, mientras el público observa cómo se modifican las relaciones y se reconfiguran las alianzas dentro de la casa. El ingreso de figuras con trayectorias mediáticas reconocidas suele generar atención adicional, lo que puede influir en el desarrollo de las próximas etapas del juego.

De esta manera, las novedades de la semana no solo aportan movimiento al juego, sino que también modifican el ánimo colectivo. La salida de algunos participantes y la entrada de otros, junto con el suspenso propio de la eliminación, mantienen en vilo a quienes integran la casa y al público que sigue las alternativas del programa.

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