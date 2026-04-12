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La reacción de Fabio Agostini al ver a sus compañeras de Gran Hermano: “Hay un par de chiquillas, me gustó”

El participante que vendrá de La Casa de los Famosos tuvo su primer acercamiento con el reality argentino y se impresionó con la reacción de los concursantes

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Fabio Agostini habló tras las reacciones de sus compañeras de Gran Hermano a su presentación

Gran Hermano Generación Dorada se prepara para un momento inédito: la llegada de Fabio Agostini a la casa argentina, en el marco del primer intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el formato grabado en México y transmitido en Estados Unidos, donde a su vez partirá Sol Abraham.

La presentación oficial tuvo lugar en simultaneo cuando Santiago del Moro y Javier Poza —conductor de la edición mexicana— realizaron el cruce en simultáneo y anticiparon la sorpresa al público y a los participantes. Del Moro aportó los primeros datos: “Varón, lo apodan El Galáctico, 1,92 de altura, jugó en el Real Madrid, tiene millones de seguidores y es Fabio”. La reacción en la casa no se hizo esperar: entre nervios, risas y gritos, muchos participantes —y especialmente algunas participantes— mostraron entusiasmo y expectativa por la llegada del nuevo integrante.

Fabio, por su parte, reaccionó con humor y autoconfianza ante los halagos y la presentación. “Hay par de chiquillas bien, ¿eh?”, comentó entre risas al ver las imágenes de la casa argentina y las reacciones de los jugadores. Cuando le preguntaron si alguien le llamó la atención, respondió: “Vi como dos o tres. Cuando esté ahí las voy a conocer más en persona. Hay que verlas bien, pero hay color, se nota que hay color ahí. Me gustó, me gustó”. El intercambio de bromas continuó con comentarios sobre la expectativa de su ingreso presencial: “Deja que llegue, deja que llegue, van a caer más”, sostuvo Fabio sin perder el tono distendido.

fabio agostini

La introducción del español —de padres argentinos, con raíces en Mendoza pero nacionalidad y crianza en España— generó revuelo en ambos realities y sumó una cuota extra de competencia, carisma y juego a la convivencia. Fabio, autodenominado “El Galáctico”, remarcó su intención de representar a Telemundo y a los equipos Agua y Fuego de la casa mexicana: “Lo voy a representar lo mejor que pueda, sobre todo al equipo Agua y Fuego. Yo haré el bien por todos ustedes”.

La reacción genuina de la casa argentina, junto con las respuestas espontáneas del propio Fabio, anticipan una semana cargada de dinámica, cruces culturales y nuevas alianzas en el reality, que promete aprovechar al máximo la llegada de su nuevo protagonista internacional.

El ingreso de Fabio promete alterar la dinámica del juego en un momento especialmente sensible para la casa. Con los perfiles de los participantes ya definidos, grupos consolidados y tensiones acumuladas, la llegada de una figura con amplia experiencia en realities puede convertirse en un elemento desestabilizador, tanto por su personalidad como por su recorrido televisivo.

Santiago del Moro ingresó a la pantalla del reality estadounidense para dar la noticia (Video: GH, Telefe)

El nombre de Fabio no resulta nuevo para quienes siguen este tipo de formatos. A lo largo de los años, construyó una carrera en distintos países de Latinoamérica, y su desembarco en la Argentina ya genera expectativa por el impacto que puede provocar en la convivencia y en las estrategias del resto de los jugadores.

Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y antes de convertirse en referente fitness y figura de realities soñó con un destino muy diferente. Durante su adolescencia, jugó en divisiones juveniles ligadas al Real Madrid, pero una lesión a los 19 años truncó ese camino y lo obligó a reformular su futuro. Ese corte abrupto con el fútbol terminó siendo, con el tiempo, el punto de partida de una nueva identidad pública. El deporte quedó atrás como profesión, pero no como estilo de vida: Fabio se volcó al entrenamiento físico, al modelaje y al universo fitness, hasta convertirse en una figura asociada al fisicoculturismo, la imagen corporal y la competencia.

Su perfil mediático comenzó a ganar fuerza a partir de distintas participaciones en realities de la región. Fue parte de Calle 7 en Ecuador, de Combate en Perú y de varios certámenes en Chile, como Tierra Brava, donde consiguió una de sus victorias más resonantes. La suma de experiencia, exposición internacional y carisma lo posiciona como un jugador impredecible, capaz de redefinir alianzas y estrategias en el reality argentino.

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