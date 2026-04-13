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Anunciaron a la actriz de telenovelas de fama internacional que llegará a Gran Hermano en el lugar de Andrea del Boca

El ingreso de la artista al popular reality fue confirmado por Santiago del Moro tras la salida de la actriz

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Grecia Colmenares reemplaza a Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada tras una inesperada salida médica (Video: GH, Telefe)

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada, después de la fuerte caída que sufrió dentro de la casa y que derivó en su imposibilidad de continuar por indicación médica, abrió un lugar inesperado en el reality. Y para ocuparlo, la producción apostó por otra figura de peso, con una historia tan ligada a la televisión como a la emoción popular: Grecia Colmenares. La noticia fue confirmada por Santiago del Moro y rápidamente generó expectativa entre los fanáticos del programa, no solo por el reemplazo en sí, sino también por el nombre elegido. Es que se trata de una de las grandes protagonistas de las telenovelas latinoamericanas, una actriz que marcó una época y que supo construir una carrera internacional a fuerza de melodramas, éxitos masivos y personajes inolvidables.

En la presentación que hizo Telefe antes de su ingreso, se la vio repasar parte de su trayectoria y compartir algunas reflexiones personales que funcionan casi como una declaración de principios. “La vida depende de los ojos con los que tú la miras. Si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”, expresó.

Grecia Colmenares
La actriz venezolana Grecia Colmenares ingresa a Gran Hermano como figura internacional reconocida en las telenovelas latinoamericanas

Más adelante, también se permitió mirar hacia atrás y recordar cómo empezó su vínculo con la actuación. “Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”, contó. Y ya enfocada en esta nueva experiencia, anticipó qué espera mostrar dentro de la casa: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”.

Para entender por qué su llegada despierta tanta curiosidad hay que volver varias décadas atrás. Grecia Colmenares nació en Valencia, estado Carabobo, Venezuela, el 7 de diciembre de 1962. Su nombre completo es Grecia María Dolores Colmenares Mieussens y desde muy chica mostró una vocación temprana por la actuación. Según su biografía, fue ella misma quien, con apenas 9 años, convenció a su madre de llevarla a un casting en Radio Caracas Televisión. Allí logró quedarse con el papel de Angélica de niña en la telenovela Angélica, emitida en 1976, y ese fue el comienzo de una carrera que no dejó de crecer.

Grecia Colmenares
Con experiencias previas en realities como Bailando por un sueño y Grande Fratello, Grecia Colmenares afronta este nuevo desafío televisivo en Gran Hermano

A partir de entonces, se transformó en una presencia habitual en la pantalla venezolana con títulos como Iliana, Zoraida, Tormento, Estefanía y Rosalinda. Pero el gran salto internacional llegó en 1984 con Topacio, la telenovela que la convirtió en una estrella continental. En esa ficción, junto a Víctor Cámara, traspasó las fronteras de Venezuela y se instaló con fuerza en Argentina, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y buena parte de Europa. El fenómeno fue tan grande que la novela batió récords de audiencia y la posicionó como uno de los rostros más reconocibles del género.

Ya consagrada, Grecia tomó una decisión que sería clave para su vínculo con el público argentino: aceptó protagonizar una telenovela en Buenos Aires. Así nació María de nadie, en 1985, junto a Jorge Martínez. La historia de esa joven humilde que llegaba a la gran ciudad y se enamoraba del heredero de una familia adinerada fue otro suceso rotundo y terminó de sellar una relación muy especial entre la actriz y la Argentina.

Aunque su nombre quedó indisolublemente unido a las telenovelas, Grecia Colmenares también tuvo pasos por otros formatos. En 1999 participó de Chiquititas, donde se convirtió en una especie de hada madrina para toda una nueva generación de chicos. Luego llegarían otros proyectos, temporadas en Miami, homenajes en México e Italia, un regreso al teatro y hasta participaciones en realities. En 2012 regresó a la Argentina para ser parte de Bailando por un sueño y años más tarde participó en Italia en La isla de los famosos y el Gran Hermano de ese país, lo que demuestra que el encierro televisivo y la lógica del reality no le son del todo ajenos.

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