“¿Le diste a algún compañero de Sex?“: la inesperada respuesta de Cachete Sierra sobre su experiencia en la obra

Cachete Sierra recordó su paso por la obra Sex durante una animada transmisión de streaming entre bromas y anécdotas

La noche transcurría animada en el streaming DGO, junto a Zaira Nara y equipo, cuando Cachete Sierra se sumó a la conversación y el recuerdo de su paso por Sex, la obra se instaló como tema principal. El interrogante sobre el tiempo exacto que él había formado parte del elenco surgió de inmediato. “Un año”, respondió, sin dudar, y abrió la puerta a una serie de cálculos y bromas del grupo.

El clima relajado permitió que la charla fuera derivando hacia la cantidad de funciones realizadas. Cuando le preguntaron por ese número, Cachete aclaró que se trataba de presentaciones cada fin de semana.

En una charla distendida surgieron recuerdos difusos y datos curiosos sobre funciones, romances y la vida en el escenario, lejos del mito y con mucha complicidad

La curiosidad sobre la rutina semanal llevó a repasar los días de funciones. “Miércoles a domingo son…”, comenzó uno de los anfitriones, pero Cachete corrigió rápidamente: “Viernes”. Entonces, entre cuentas cruzadas y risas, estimaron unas seis funciones por semana, durante dos temporadas, que podrían haber representado unos seis meses cada una. La cifra exacta se perdió entre las bromas, y uno de los presentes concluyó, entre carcajadas: “Bueno, ya se me perdió la cuenta”.

A pesar de la confusión, quedó claro que la cantidad de presentaciones fue considerable. La conversación giró entonces hacia la cantidad de público. “¿Cuántos espectadores por función?”, preguntaron. Cachete dudó: “Fue hace seis años. No recuerdo tanto”, admitió, apelando a la memoria colectiva del streaming. “Ponele que cien personas”, sugirió alguien. Inmediatamente, el actor lo corrigió: “No, más de cien personas”. La cifra se elevó con cada intervención, hasta llegar a doscientas, mientras alguien remarcaba: “Es un montón, ¿eh?”.

Cachete Sierra, los cálculos imposibles y los romances inesperados: risas, cifras y recuerdos de Sex, la obra que desafió la cartelera

Durante la charla, Cachete puso en contexto el tiempo transcurrido desde aquellas funciones, mencionando incluso el impacto de la pandemia en su memoria y en la actividad teatral. La conversación avanzó entonces hacia aspectos más personales, con preguntas directas sobre los vínculos que se generaron dentro y fuera del elenco. “¿A cuántos o cuántas le diste?”, lanzaron, en tono de broma, refiriéndose a posibles romances entre integrantes del grupo.

La respuesta de Cachete fue tan transparente como el clima del streaming lo permitía: “No tengo el número, pero sí, sucedió, sí”. La franqueza provocó risas y nuevas indagaciones: “¿Del elenco también?”. El actor repitió el monosílabo: “Sí”. Los presentes insistieron sobre si también había tenido alguna relación con espectadores. “También, sí”, confirmó él, sumando complicidad y carcajadas al aire.

Cachete Sierra reconoció que la experiencia en Sex generó una importante convocatoria y energía que se mantuvo durante toda su estadía en el elenco

La dinámica del grupo llevó la charla hacia hipotéticas postulaciones para unirse al elenco. “¿Me puedo anotar yo para laburar ahí?”, preguntó una de los integrantes, dando pie a nuevas bromas sobre los requisitos para subirse al escenario de Sex. Cachete, entre risas, respondió: “Y tenés que laburar”.

La conversación no perdió el tono lúdico en ningún momento. Entre cálculos imprecisos, recuerdos difusos y confesiones sin rodeos, los participantes construyeron —a través de sus intervenciones— una postal de lo que fue la experiencia de Cachete Sierra en la emblemática obra. El paso del tiempo, las cifras aproximadas y los vínculos personales se entrelazaron en un relato colectivo que, aunque impreciso en los datos duros, resultó revelador sobre la energía y el clima que se vivía en Sex, la obra.

El número de espectadores por función en Sex superaba ampliamente el centenar, llegando a estimarse alrededor de doscientas personas por presentación

Durante la transmisión, Cachete Sierra compartió detalles sobre su participación en el espectáculo, señalando que las funciones eran, principalmente, los fines de semana y que el elenco atravesó dos temporadas de alrededor de seis meses cada una. El número exacto de espectadores por función no quedó del todo claro, pero sí la percepción de que la convocatoria era amplia y constante.

La charla sirvió también para desmitificar el detrás de escena de un show envuelto en mitos y rumores. Cachete no esquivó las preguntas sobre sus relaciones personales durante su paso por la obra, confirmando —sin entrar en detalles— que sí existieron vínculos afectivos tanto con colegas como con espectadores.