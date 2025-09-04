Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro baile en las playas de Miami (Video: Instagram)

Recientemente reconciliados tras casi dos años de distanciamiento, Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez eligieron las playas de Miami para celebrar su reencuentro y pasar unos días juntos lejos de los reflectores. En este contexto, las redes sociales de ambos se convirtieron en un diario de esta escapada romántica.

Durante su estadía en Estados Unidos, la pareja compartió en redes sociales distintos momentos de su viaje, mostrándose relajados y plenos, entre juegos, diversión y gestos de complicidad. Publicaron imágenes y videos desde la arena y el mar, confirmando la buena sintonía y el humor que los une.

Uno de los posteos más comentados fue un video que Sierra subió a Instagram, donde, en medio de una coreografía playera, Fiorella termina “fuera de juego” con la clásica musiquita de Mario Bros. La secuencia se tornó aún más divertida cuando, tras una movida pícara de la bailarina, Cachete reaccionó con un empujón que la hizo caer en la arena, a lo que ella respondió inmediatamente lanzándole arena, en un ida y vuelta lleno de risas y complicidad.

Bikini texturada y vestido tejido fueron los elegidos de Fio

A pura sonrisa, Cachete posó para su novia

Por otro lado, aprovecharon el escenario de Miami para exhibir tanto su costado más romántico como el más desinhibido. Con postales y grabaciones que compartieron en sus respectivos perfiles, combinaron escenas tomadas junto al mar y momentos “beboteando”, donde los gestos sensuales y el juego se mezclaron con la frescura de la pareja.

En una de las imágenes, él aparece de pie sobre la arena, con el torso descubierto, rostro serio y fondo de mar turquesa y cielo despejado, transmitiendo seguridad y plenitud en pleno disfrute de la playa. En otra fotografía, Fiorella posa en bikini y pareo beige, llevando gafas de sol y el cabello recogido, con una actitud confiada y mirada directa a cámara frente al océano.

La decisión de registrar y mostrar estos momentos en redes no solo evidenció la felicidad del reencuentro, sino que también transmitió el espíritu alegre y la espontaneidad del vínculo. Así, Cachete Sierra y Fiorella Giménez disfrutaron de Miami y reafirmaron su apuesta por el amor, compartiendo una escapada donde el romance, la complicidad y las risas fueron protagonistas antes de la nueva etapa profesional y personal que se viene para ambos.

"Beboteando", fue todo lo que escribió la bailarina en el pie de foto

El actor eligió el mismo pie de foto (Foto: Instagram)

Los rumores de reconciliación comenzaron semanas atrás, si bien ambos se negaron a dar muchos detalles de esta nueva apuesta al amor, este viaje fue la confirmación fehaciente de las especulaciones que los estaban rondando hace varios días. Fue Fede Flowers el encargado de publicar la imagen de ambos paseando por el free shop del aeropuerto de Ezeiza, justo antes de embarcar en un vuelo con rumbo a la ciudad costera y dando inicio a esta segunda etapa de la historia de amor.

Ya con la noticia en boca de todos, Fio se animó a compartir otras imágenes juntos en sus historias de Instagram. Primero subió la foto de una copa y escribió “Bueno, nos fuimos” con un emoji de avión, dejando en claro que el viaje era en pareja.

Después, sumó otra historia en la que mostraba directamente a Sierra: “Y con él, @cachetesierra”, acompañado de un corazón celeste y sacando la lengua afuera, mostrando el buen humor y la cercanía que hay entre ellos. Y, si quedaba alguna duda, la tercera imagen, que publicó Cachete, los mostraba bien cariñosos, a los besos, confirmando que la reconciliación ya era un hecho y no solo un rumor.