Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

La actriz podría convertirse en la nueva integrante del elenco de la secuela de Superman

Desde su infancia, Eva De Dominici supo abrirse camino en el mundo del espectáculo sin fronteras, consolidando una carrera que hoy la posiciona como una de las figuras con mayor proyección internacional. Nacida en Buenos Aires, la actriz mantiene un vínculo constante con el ambiente artístico local, aunque desde hace algunos años reside en Los Ángeles, donde alterna la maternidad con una agenda profesional cada vez más exigente. Su capacidad para equilibrar los desafíos de la crianza con una trayectoria ascendente en Hollywood logró captar la atención de la industria y de sus seguidores, en especial ahora que podría convertirse en parte del universo de DC.

En el último mes, el nombre de De Dominici volvió a ser noticia tras conocerse que es una de las principales candidatas para interpretar a Máxima, la antagonista de la esperada secuela de Superman: Hombre del mañana. Dirigida por James Gunn, la nueva entrega de la saga, que tiene previsto su estreno mundial para el 9 de julio de 2027, generó gran expectativa tras el éxito de la primera película, que recaudó más de USD 600 millones en taquilla y marcó el inicio del renovado universo cinematográfico de DC.

La noticia fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter, que incluyó a Eva junto a otras tres actrices en la lista final de aspirantes al papel: Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten. Las pruebas de casting se realizaron en Atlanta, donde Gunn se encuentra trabajando en la preproducción del film. Según trascendió, la elección de la actriz que dará vida a Máxima es uno de los secretos mejor guardados de la producción, ya que el personaje representa una pieza fundamental en la trama: se trata de una reina y conquistadora alienígena, moralmente ambigua, que en los cómics ha sido tanto antagonista como potencial interés amoroso de Superman.

Las cuatro actrices que podrían interpretar a Máxima: Adria Arjona, Sydney Chandler, Eva De Dominici y Grace Van Patten (DC Cómics/X)

La expectativa en torno al reparto creció aún más cuando, horas antes de la confirmación oficial, el portal Deadline publicó una lista diferente de candidatas, mencionando a Marisa Abela y Ella Purnell junto a Arjona. Sin embargo, fue el propio Gunn, CEO de DC Studios, quien desmintió esas versiones desde su cuenta de Threads, reafirmando la información difundida por The Hollywood Reporter y manteniendo el misterio sobre la decisión final.

La secuela de Superman reunirá nuevamente a David Corenswet y Nicholas Hoult en los papeles de Superman y Lex Luthor, respectivamente. Según la sinopsis difundida por el estudio, ambos personajes deberán unir fuerzas para enfrentar la amenaza de Brainiac, un villano clásico de la saga que pondrá en jaque la seguridad de la Tierra. Además, se espera el regreso de Rachel Brosnahan, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Isabela Merced y Maria Gabriella de Faria en sus respectivos papeles. Aaron Pierre, por su parte, retomará el rol de John Stewart, el Linterna Verde, que también interpretará en la serie Linternas de HBO, cuyo estreno está programado para agosto de este año.

James Gunn desmiente la información sobre Marisa Abela, Ella Purnell y Adria Arjona probando para el papel de Maxima en 'Man of Tomorrow', criticando la fuente por su periodismo deficiente (Threads)

Máxima, el personaje al que aspira Eva, fue creado por el guionista Roger Stern y el dibujante George Pérez en 1989, debutando en Action Comics n.º 645. En el universo de DC, Máxima es originaria del planeta Almerac y se caracteriza por su obsesión con Superman, a quien intenta convencer para que se convierta en su rey. Su moral ambigua y su rol como conquistadora la han convertido en una figura compleja y atractiva dentro del canon de Superman, alternando entre el antagonismo y el vínculo romántico con el superhéroe.

El avance de Eva en la industria internacional no es casualidad ni un golpe de suerte. En septiembre del año pasado, la actriz sorprendió a sus seguidores al anunciar desde sus redes sociales un nuevo reconocimiento durante la filmación de un proyecto en California. De Dominici fue galardonada como Actriz Revelación en el prestigioso Festival de Cine de Catalina, uno de los eventos más emblemáticos del estado. La propia Eva compartió su alegría y agradecimiento en Instagram, donde escribió: “Agradecida de haber recibido el premio Catalina Crest anoche en el histórico teatro Avalon, la primera casa de cine construida para talkies en 1929. ¡Fue mi primera vez en la isla y no podía ser más hermosa!”, acompañando el mensaje con imágenes del evento.

Eva junto a los actores Ken Jeong e Yvette Nicole Brown, conocidos por su participación en Community (Instagram)

La gala de premiación no solo significó un logro profesional para la actriz, sino también una oportunidad para compartir la velada con destacadas figuras de Hollywood. Entre los invitados especiales, Eva se encontró con Ken Jeong, reconocido mundialmente por su participación en The Hangover y la serie Community, así como con Yvette Nicole Brown, recordada por su trabajo en Drake & Josh y también parte del elenco de Community.

El presente de Eva evidencia el crecimiento sostenido de una carrera que trasciende fronteras y géneros. Su nombre en las listas de casting de grandes producciones de Hollywood confirma el interés de la industria por el talento argentino y refuerza su propio compromiso con la actuación. Mientras aguarda la decisión final sobre el papel de Máxima, la actriz continúa sumando experiencias y consolidando un perfil internacional que la ubica entre las artistas más prometedoras de su generación.