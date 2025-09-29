Teleshow

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La actriz argentina brilló en California, celebró el reconocimiento en sus redes y compartió fotos con celebridades como Ken Jeong e Yvette Nicole Brown

Martina Cortés

Guardar
Eva De Dominici fue galardonada en el festival de cine de Catalina y compartió sus mejores momentos en el evento (Instagram)

Aunque desde 2018 Eva De Dominici está instalada en Los Ángeles, la actriz argentina no deja de estar conectada con el ambiente artístico que la vio nacer. Convertida en mamá, pareja y protagonista de una de las carreras internacionales más activas del momento, Eva combina la maternidad con nuevos desafíos profesionales en Hollywood, un equilibrio que hasta el día de hoy mantiene con frescura y ambición. Y ahora, en medio de la filmación de un nuevo proyecto, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar un importante reconocimiento en el Festival de Cine de Catalina, en California.

Fiel a su costumbre, fue la misma Eva quien compartió la noticia a través de sus redes sociales. Con un mix de sorpresa y gratitud, reveló que fue galardonada con una estatuilla como Actriz Revelación del prestigioso festival. “Agradecida de haber recibido el premio Catalina Crest anoche en el histórico teatro Avalon, la primera casa de cine construida para talkies en 1929. ¡Fue mi primera vez en la isla y no podía ser más hermosa!”, expresó en su cuenta de Instagram, acompañando el posteo con imágenes de aquella jornada inolvidable.

Las fotos capturaron el clima de fiesta y la felicidad de Eva en un escenario de ensueño. Con una enorme sonrisa, la actriz posó en el histórico teatro Avalon de la Isla Catalina, símbolo emblemático del nacimiento del cine sonoro en los Estados Unidos. Para la ocasión, apostó por un look total black elegante y moderno: un vestido negro con detalle cut out y hebilla plateada en la cintura, sumado a un blazer abotonado con bolsillos delanteros. Sus accesorios marcaron la diferencia: aros redondos, anteojos de sol negros y varios anillos. El detalle más audaz de su outfit lo aportaron los zapatos con estampado de camuflaje en tonos oscuros y un fino tacón dorado, que realzaron la sofisticación del conjunto.

Eva junto a los actores
Eva junto a los actores Ken Jeong e Yvette Nicole Brown, conocidos por su participación en Community
El premio que le otorgaron
El premio que le otorgaron a la actriz en el festival

En lo que respecta al maquillaje, Eva optó por un labial rosa perlado que resaltó en las fotos y completó con su clásico cabello suelto, peinado con una raya al costado, luciendo una imagen fresca, juvenil, pero absolutamente sofisticada y a la altura del evento. Su actitud segura y tranquila frente a los flashes terminó por consolidar uno de sus looks más celebrados en esta etapa internacional.

Eva consiguió un saludo personal
Eva consiguió un saludo personal de Ken Jeong para su hijo

Pero la gala no fue importante solo por el premio: además de celebrar este nuevo logro, Eva tuvo la oportunidad de compartir la noche con reconocidas figuras de Hollywood. Entre los invitados especiales, se encontró con Ken Jeong, conocido mundialmente por su papel en The Hangover y la serie Community, así como con Yvette Nicole Brown, recordada por Drake & Josh y también parte del elenco de Community. No solo posó para fotos con ellos, sino que demostró su simpatía al pedirle a Jeong un saludo personalizado para su hijo Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz, quien acompaña a Eva en cada paso de su carrera.

¡Hola Cairo, este es Ken! Actúo de Bobby en Demon K-pop Hunter. Quiero decirte que tenés a la mejor mamá del mundo y gracias por ser un gran fan, ¡Huntr/x! ¡Huntr/x! Yay”, exclamó el actor en tono jocoso, demostrando la buena onda y el compañerismo tras bambalinas que suele rodear a este tipo de festivales internacionales.

Junto a los dos comediantes,
Junto a los dos comediantes, la actriz argentina sonrió frente a las cámaras y celebró su logro (Instagram)

El logro de la actriz en el Festival de Cine de Catalina representa un paso fundamental en su carrera fuera del país y refrenda el talento argentino en escenarios que, día a día, abren sus puertas al mundo. Con cada proyecto, Eva construye una trayectoria que, lejos de olvidar sus raíces, las honra y pone en valor ante la industria global. Mientras sigue cultivando éxitos, la actriz no deja de sorprender con su simpleza, compromiso y la alegría de vivir cada celebración de la mano de quienes más quiere. Y, aunque la distancia con Argentina sea amplia, desde lejos sigue recibiendo el apoyo como en aquel primer día de escenario, pero ahora, con la proyección de una verdadera estrella internacional.

