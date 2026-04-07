Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

Ángel de Brito dio detalles del cruce de su panelista con la conductora de Infama (Video: Ángel responde/ Bondi Live)

La presentación pública del novio de Marcela Tauro derivó en un fuerte cruce con Matilda Blanco. El episodio, narrado por Ángel de Brito durante una transmisión de Ángel responde (Bondi Live), dejó expuesta la tensión entre las panelistas luego de que Blanco, asesora de moda y panelista de LAM (América TV), objetara el look de Leopoldo “Polo” Arancibia, flamante pareja de la periodista. La reacción de Tauro incluyó mensajes directos y cuestionamientos personales, generando sorpresa entre sus colegas.

Durante su ciclo de streaming, Ángel de Brito relató que el conflicto surgió en el marco de una cena con sus panelistas. Según detalló, estaban presentes todas las integrantes, salvo Karina Iavícoli. En ese contexto, Matilda Blanco recibió mensajes de fuerte tenor por parte de Marcela Tauro. De Brito puntualizó: “En un momento me dice Matilda: ‘Me están escribiendo acá, me están puteando’. ‘¿Quién te está puteando?’, le pregunto. ‘Marcela Tauro’, me respondió”.

Marcela Tauro y Leopoldo Arancibia llevan dos meses de relación desarrollada lejos del mundo del espectáculo y las redes sociales (Infama, América TV)

El conductor remarcó que la molestia de Tauro se originó por los comentarios sobre su pareja y el modo en que la asesora de moda describió el look de su flamante pareja. “En un momento en el programa comentamos que tenía novio y Matilda dijo: ‘Ay, tiene la camisa abierta como Castillo’. Empezó con lo de Castillo otra vez. No sabés las cosas que le dijo Tauro, me las mostró Matilda”, relató el conductor, en alusión a Roberto Castillo, el abogado y pareja de Cintia Fernández.

El episodio se encuadra en la reciente presentación pública de Leopoldo “Polo” Arancibia como pareja de Tauro. La periodista, panelista de Intrusos y conductora de Infama, compartió detalles de su relación en una entrevista anterior, donde destacó el perfil caballero y reservado de Arancibia. Su aparición generó comentarios dentro de los programas de espectáculos y en redes sociales, con foco en la vida sentimental de Tauro.

Las frases de Matilda Blanco que molestaron a Marcela Tauro (LAM, América TV)

El vínculo entre ambos fue motivo de notas y repercusiones. Tauro remarcó que su pareja no es del ambiente y que la relación nació de manera espontánea. La exposición mediática, sin embargo, intensificó el escrutinio público.

La asesora de moda y panelista de LAM opinó sobre el look de Arancibia en tono irónico, haciendo una comparación con el estilo de un personaje mediático. “Ay, tiene la camisa abierta como Castillo”, apuntó Blanco, lo que generó risas y comentarios en el panel.

La respuesta de Marcela Tauro no se hizo esperar. Según De Brito, Tauro le escribió directamente a la “angelita” con mensajes de fuerte contenido. Entre las frases enviadas, Tauro lanzó: “Vos, que saliste con Matías Alé. Me criticás mi pelo con ese flequillo rollinga y estás toda operada”.

“Vos, que saliste con Matías Alé. Me criticás mi pelo con ese flequillo rollinga y estás toda operada”, habrían sido las frases que Marcela Tauro le dedicó a Matilda Blanco (LAM, América TV)

En 2017 Matilda Blanco y Marcela Tauro ya había tenido un encontronazo cuando la especialista en moda criticó un atuendo de la periodista, lo que desató un inesperado cruce en dos programas distintos.

“Cuando la vi dije: ‘Esta mujer se eligió una bombacha dos talles menos. Le ajusta en la cadera y le sale un mini rollito’”, expresó Matilda en Intrusos. Tauro no dudó en responder, dejando claro su descontento: “Tengo 52 años, tengo pancita y uso bombacha”, replicó la panelista, dejando en evidencia que no le afectaban las observaciones sobre su figura.

La periodista explicó que había asistido al evento después de una larga jornada de trabajo. Lo que más le molestó, según sus palabras, fue el modo en que se planteó la crítica: “Lo que dijeron me pareció poco elegante de todas las chicas. Acá las chicas de vestuario me recuidan. Yo no tengo que marcar tendencia. La gente que me sigue a mí, es la gente que sabe que yo soy como ellos, que tengo un rollito.”

Blanco, fiel a su estilo, sostuvo su opinión sin matices: “Una persona que tiene un rollito no se puede poner un mono. Vos no tenés rollos. Tu problema es que te pusiste una bombacha que era dos talles menos y te marcó un rollo que no existía”.

La tensión creció hasta que Tauro lanzó una crítica frontal al rubro de los asesores de imagen: “Los asesores de imagen a mí no me encantan porque terminan arruinándote la carrera. Ustedes asesoran bien, arruinan el look de los demás y después no tienen más trabajo”, disparó.