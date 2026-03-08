Iliana Calabró celebró el regreso a casa de Coca, su mamá: “Sus oraciones le han llegado”

Iliana Calabró celebró la llegada de su mamá Coca a su casa

Días atrás, después de dos semanas de preocupación, Coca Calabró fue dada de alta tras haber sido internada por una pericarditis, una inflamación de la membrana que recubre el corazón. Al conocer la noticia, sus hijas Iliana y Marina dejaron atrás la angustia y acompañaron a su madre en su recuperación. Así las cosas, este sábado, la actriz compartió a través de sus redes un tierno video para mostrar cómo continúa la salud de su madre y cómo festejaban en la tranquilidad de su hogar.

“Celebrando la vuelta a casa… Gracias por tanto cariño recibido, tanta buena energía y sus oraciones le han llegado. Coca esta en casa repuesta y feliz”, comenzó diciendo Iliana en la descripción de su video. En el clip se observa a Coca sentada en un sillón mientras Iliana permanece parada en el living sosteniendo un mate. En ese contexto ambas cantaban “La Felicidad”, de Palito Ortega. Mientras la actriz se agacha para cantar junto a su madre, ella sigue la letra y aplaude al ritmo de la canción.

Por último, en la descripción del video, Calabró agradeció a los médicos que atendieron a su madre: “Gracias a los profesionales de la salud del Sanatorio Trinidad y su personal por velar por ella y al amor de la familia y los amigos que nos acompañaron en días tan difíciles”. Inmediatamente, la publicación superó los 22 mil likes y se llenó de todo tipo de comentarios entre ellos el de Georgina Barbarossa, quien escribió: “No sabía que había estado internada!! Millones de besos”. Por su parte, Marcelo Polino celebró: “Vamos Coquita de mi corazón”, y Jimena Monteverde dijo: “Grande Coca”.

La emotiva celebración de Coca Calabró tras recibir el alta médica

El jueves 5 de marzo, Coca Calabró recibió el alta médica, según confirmó su hija Marina Calabró en diálogo con Teleshow. La actriz, cuyo nombre real es Aída Elena Picardi, había permanecido internada por más de dos semanas a raíz de una pericarditis.

Durante los últimos días, el estado de salud de Calabró generó preocupación en su entorno personal y en el ambiente artístico. Laura Ubfal, en su programa de streaming La Linterna (Bondi Live), informó que la madre de Iliana y Marina ya no requería oxígeno ni presentaba fiebre, lo que marcó una mejora significativa tras 15 días en la clínica Trinidad de Palermo.

Esta información brindó un panorama esperanzador en aquel momento. Aunque inicialmente no había una fecha definida para el alta, el lunes la actriz compartió una merienda con familiares y amigos, un indicio de recuperación que aportó tranquilidad a quienes seguían el caso.

La familia Calabró agradece el cariño tras la recuperación de Coca: una historia de amor y apoyo

El acompañamiento familiar fue constante durante toda la internación de Coca. Tanto Iliana, que alternó su presencia con los ensayos de la comedia “Viuda e hijas”, como Marina, que organizó sus actividades en televisión y radio para visitarla, permanecieron cerca de su madre en todo momento durante el proceso, atendiendo sus necesidades y brindando un apoyo más que significativo.

La confirmación del alta médica por parte de Marina Calabró llevó calma después de varios días de incertidumbre y actualizaciones sobre la evolución clínica. Los médicos habían monitoreado la posibilidad de eventuales complicaciones y la necesidad de nuevos estudios, dado el desgaste físico propio de una internación prolongada en una persona mayor.

Coca Calabró, de bajo perfil mediático, es reconocida en el mundo del espectáculo argentino y recordada como compañera de vida de Juan Carlos Calabró. Sus hijas, Iliana y Marina, han desarrollado carreras destacadas en el teatro, la televisión y el periodismo. La situación generó muestras de apoyo y empatía, reflejadas en las coberturas mediáticas y en las redes sociales, donde la imagen de la familia acompañando a la actriz fue recurrente.