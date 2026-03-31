Zaira Nara renovó la galería de su casa y mostró el sorprendente cambio: “Ahora solo falta quién haga el asado”

Zaira Nara reformó la galería de su casa y mostró el resultado (Video: Instagram)

Zaira Nara abrió las puertas de su hogar en Buenos Aires para compartir con sus seguidores uno de sus últimos proyectos personales: la renovación de la galería, ese espacio que se ha convertido en su refugio favorito para disfrutar en familia y con amigos. Tras una temporada de cambios y estreno de su casa en José Ignacio, en Punta del Este, Zaira decidió que era momento de modernizar el sector que conecta su casa con el jardín, un ambiente donde la naturaleza y el diseño se encuentran para crear un rincón especial.

El proceso de transformación comenzó con una decisión clara: renovar los muebles para dar un aire fresco y sofisticado al ambiente sin perder la comodidad. La galería, situada junto a la piscina y rodeada de verde, es el lugar elegido por la modelo para organizar reuniones y encuentros. Aprovechó sus ratos libres para elegir cada pieza con atención, buscando ese equilibrio entre funcionalidad y estilo. En uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram, se observa cómo dos personas ingresan una mesa rectangular de madera negra, la desembalan y la ubican en el centro del espacio. El color oscuro, poco habitual en exteriores por su facilidad para ensuciarse, se integra de manera armoniosa gracias a la decisión de Zaira de combinarlo con las aberturas, la parrilla y el ventilador de techo. La elección no fue casualidad: buscaba sofisticación y coherencia con el resto de la casa.

La renovación de la galería de Zaira Nara sorprendió por su estética minimalista en combinación de colores oscuros y claros (Instagram)

Para romper con la monocromía, rodeó la mesa con diez sillas de madera con apoyabrazos, logrando un conjunto visualmente atractivo y práctico para recibir a varios invitados. Sobre la mesa, un jarrón grande con hojas verdes aporta un toque de frescura y vitalidad. La reacción de Zaira ante el resultado fue inmediata: no dudó en estrenar su nuevo espacio, incluso lo utilizó como lugar de trabajo. “Miren cómo quedó este espacio renovado. Ahora nos falta quién haga el asado”, expresó con entusiasmo al mostrar el resultado final. La complicidad con quienes la acompañaron en el proceso se reflejó en otro momento del video, cuando una de las mujeres que la ayudaba preguntó con humor: “¿Tenemos alguien que venga a hacerlo?” La respuesta de la modelo dejó entrever su situación sentimental actual, mientras su colaboradora lanzó una invitación indirecta: “¿Quién se postula para ser el asador?”

Zaira Nara renovó el sector de su casa que más utiliza con amigos: la galería (Instagram)

La renovación no se limitó solo a la zona del comedor. Zaira sumó también nuevo mobiliario en el sector del living de la galería, con sillones negros que acompañan la mesa principal. Optó por un estilo minimalista, unificando colores y seleccionando piezas que se integran con el piso de ladrillo y la estética general del hogar. Este espacio, techado y con conexión directa al pasto, la pileta y los árboles, se transformó en uno de sus rincones predilectos. La posibilidad de usarlo incluso en días de lluvia lo convierte en un ambiente versátil y siempre disponible para el disfrute.

Para distenderse con vista al verde de la casa, Zaira Nara renovó los muebles de su galería (Instagram)

El gusto de Zaira por los cambios y la búsqueda de ambientes acogedores no es novedad. Durante el verano, ya había mostrado la terminación de su casa de Uruguay. Allí, en vez de optar por césped en todo el terreno, prefirió conservar superficies de arena y sumar sectores con piedras, logrando un aire propio de la playa. La naturaleza se impuso como el hilo conductor de la decoración, con pinos y detalles en verde que aportan frescura y sencillez. En ese escenario, la conductora eligió tonos cálidos y claros, materiales como la madera y la piedra, y se animó a jugar con texturas naturales por encima de lo artificial. El patio cuenta con una piscina, deck de madera y reposeras para tomar sol, además de una mesa redonda con sillas de mimbre y almohadones rayados, perfecta para compartir mates, su ritual preferido.

El hilo que une ambos hogares es la búsqueda de espacios funcionales, cálidos y estéticamente equilibrados. Nada de colores estridentes ni mobiliario recargado. Zaira privilegia la armonía, la practicidad y el contacto con la naturaleza, tanto en Buenos Aires como en la costa uruguaya. La renovación de la galería representa un nuevo capítulo en su vida familiar, un rincón pensado para celebrar, relajarse y trabajar, siempre rodeada de sus hijos y afectos más cercanos.