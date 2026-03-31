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Oriana Sabatini y Paulo Dybala: las fotos más tiernas junto a su hija y la palabra que resume una nueva vida

La actriz y el futbolista se convirtieron en padres por primera vez el 2 de marzo y compartieron cómo pasaron estos días con Gia en Roma

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La actriz abrió las puertas al nacimiento de su hija Gia (Video: Instagram)

Oriana Sabatini volvió a conectar con sus seguidores tras el nacimiento de Gia, la hija que tuvo junto a Paulo Dybala. La actriz y cantante eligió un posteo cargado de emoción e intimidad, en el que compartió las primeras imágenes de su hija y mostró detalles de los días previos y posteriores al parto que tuvo lugar en la ciudad de Roma.

Las fotos compartidas alternaron escenas actuales y recuerdos del embarazo, reflejando la nostalgia por la panza y la intensidad de la llegada de su primera hija. En una imagen, Oriana posó al aire libre abrazando a Gia, rodeada de un paisaje verde. En otra, aparece en blanco y negro junto a Paulo, ambos bajo un paraguas, con la panza al descubierto y la sonrisa de la espera compartida. “Mothering”, fue todo lo que escribió la actriz en el pie de foto de la publicación.

La intimidad y la emoción marcan cada escena. Una foto la muestra en la habitación del hospital, recostada sobre una pelota de ejercicios durante el trabajo de parto, con el rostro emocionado y la pulsera de internación en la muñeca. También incluyó un video de Paulo caminando por los pasillos del hospital, llevando a Gia en la sillita para bebés, listos para ir a casa y comenzar esta nueva etapa de la vida familiar.

Oriana Sabatini sonríe a cámara mientras sostiene a un bebé envuelto en tela clara, al aire libre. Detrás, una valla de madera, un campo verde y árboles
Oriana compartió las fotos de su primera salida en Roma como mamá
Mujer sonriente con bata negra y pulsera de hospital, apoyada en una pelota de parto amarilla en una habitación de hospital con una cama médica blanca
Luego de entrar en trabajo de parto en la cancha de Roma, Oriana compartió cómo vivió las horas en el hospital
Cuatro personas relajadas en un salón: un hombre sentado en el suelo con una tela rosa, una mujer en el sofá mirando el móvil y otras dos en el fondo
Dybala junto a su hermana y amigas las primeras semanas de vida de su hija

Entre los momentos familiares, se ve a Dybala sentado en el piso con Gia acostada sobre su pecho, rodeado por su hermana Dolores Dybala y dos amigas de Oriana, Camila Agote y Agus Levy, que formaron parte del círculo íntimo en ese instante especial. En otra escena, el futbolista descansa en un sillón con la beba sobre su pecho, en una postal de ternura y vínculo.

La nostalgia por el embarazo también quedó reflejada en una selfie tomada en el vestidor, donde Oriana posó mostrando la panza y una expresión de ternura, mezcla de cansancio y expectativa. La publicación sumó escenas cotidianas de la nueva vida en familia y una reunión con amigos, donde el clima relajado y la felicidad por la llegada de Gia fueron protagonistas.

La reacción del jugador de La Roma no tardó en llegar: “Amarlas hasta explotar”, escribió el futbolista en los comentarios del posteo, acompañando la emoción de su pareja y reafirmando el vínculo con su hija. Entre los mensajes destacados también se sumó Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien dejó dos emojis de corazón, sumando su cariño y felicitación al momento especial de la familia. Valentina Zenere, Sofía Pachano, Clara Alonso, Sofía Gonet y Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes e intima amiga de Sabatini, fueron algunos de los famosos que también dejaron su comentario en el posteo.

Paulo Dybala, sin camisa, sentado en un sillón marrón claro, acuna a un bebé recién nacido envuelto en mantas verde y azul dentro de una habitación iluminada
La tierna foto de Paulo con su hija en la clínica
Oriana Sabatini, embarazada, se toma una selfie en un espejo mostrando su barriga en un top blanco y pantalones grises, en un vestidor
En el posteo Oriana también compartió fotos de cuando tenía a su hija en la panza
Primer plano de un gato blanco con ojos grandes y tristes, mirando hacia adelante. La imagen es borrosa y tiene el texto "me:" en la esquina superior izquierda
El meme final que eligió Oriana para condensar el momento que está transitando junto a su hija (Instagram)

La palabra “Mothering”, elegida como único texto en el pie de foto, condensó la esencia de la publicación: el inicio de la maternidad, el recorrido íntimo y la transformación personal que Oriana Sabatini decidió compartir con su comunidad. La reacción de seguidores, amigos y figuras públicas convirtió el posteo en un espacio de celebración y empatía, acompañando el comienzo de una nueva etapa.

Durante los meses de embarazo, la cantante mantuvo en secreto el nombre de la pequeña y las especulaciones sobre el nombre de la beba no tardaron en aparecer y muchos asumieron que estaría conectado con el mundo de Harry Potter, saga de la que Oriana es fan declarada.

Ya con la pequeña en brazo reveló finalmente el origen del nombre de su hija. “Le puse Gia... Me encanta porque nadie lo adivinó. Todos pensaban que le iba a poner Hermione”, bromeó al aire de Sería Increíble (Olga). Y aclaró: “Por la peli de Angelina Jolie. Yo a los dieciséis tenía una obsesión muy grande con Angelina Jolie. De hecho, creo que aprendí a usar los cuchillos mariposa por esa peli, vivía con uno en la cartera. Y me acuerdo que la vi y me obsesioné con el nombre, con la historia, con todo y dije: ‘Qué cool, yo el día de mañana, si tengo una hija, quiero que se llame Gia’”.

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