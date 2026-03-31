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Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

La exvedette y actual integrante de “Entrometidos en la tele” (NetTV) sufrió una lesión mientras hacía ejercicio y le contó a Teleshow cómo sigue su recuperación

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Adriana Aguirre en su casa, con el cabestrillo por su lesión
Adriana Aguirre en su casa, con el cabestrillo por su lesión

El accidente sufrido mientras corría por la calle impactó a Adriana Aguirre, panelista de “Entrometidos en la tele” en Net TV, quien relató a Teleshow cómo este hecho alteró tanto su salud como su rutina. La artista compartió detalles sobre el episodio, el diagnóstico médico y sus planes inmediatos tras la caída.

Mientras se dirigía a Palermo, Adriana Aguirre sufrió la dislocación del húmero izquierdo al tropezar con una baldosa floja en Buenos Aires. Luego de recibir asistencia en un gimnasio cercano, fue trasladada a la clínica Zabala. Si bien se cercioró que no hubo fractura, la lesión requerirá reposo y estudios complementarios para evaluar posibles daños en tejidos y articulaciones.

Adriana Aguirre es llevada por un enfermero en la clínica Zabala, donde la atendieron
Adriana Aguirre es llevada por un enfermero en la clínica Zabala, donde la atendieron

La caída: el momento del accidente en primera persona

Desde su casa, donde hace reposo, Aguirre describió a Teleshow cómo sucedió la caída. “El incidente fue así: hoy estaba corriendo por la calle, yendo para Palermo... Y pisé una baldosa que estaba rota o salida, o algo por el estilo. Me fui para adelante y obviamente para no caerme, puse el brazo izquierdo para sostener el cuerpo”.

Según su testimonio, el impacto fue inmediato y doloroso. “Esto hizo que el húmero, el hueso del brazo, se saliera de su lugar”, expresó. La intensidad del daño llevó a Aguirre a pedir ayuda de inmediato. “Es un dolor que no te puedo explicar lo que era, terrorífico”.

A pesar del dolor, contó que logró avanzar hasta pedir ayuda en el gimnasio más próximo. “Tanto es así que estaba a media cuadra del gimnasio. Me fui caminando ahí con el dolor que tenía y les pedí por favor que llamaran a una ambulancia”.

El exabrupto de Adriana Aguirre con el que ofendió a Anamá Ferreyra
En la caída, a Adriana Aguirre se dislocó el húmero

Del dolor a la atención médica: el traslado y la crítica urbana

Aguirre relató cómo se gestionó el pedido de auxilio y cuestionó el estado de la vía pública. “Llamaron la ambulancia. Las calles están hechas pelota, ¿viste? No se puede”.

Aguirre afirmó que el accidente modificó su perspectiva sobre el ejercicio al aire libre. “Nunca más voy a correr por la calle. Para eso tengo el gimnasio”. La artista expresó, sin embargo, la diferencia que existe según su experiencia como runner: “Es distinta la fortaleza que te da correr por la calle en terreno desparejo a la que te da una cinta. En definitiva, soy una deportista”.

Diagnóstico y tratamiento tras la caída

Aguirre compartió cómo la atendieron en un centro de salud de Belgrano. “Me llevaron urgentemente por Swiss Medical a la clínica Zabala. Me atendieron en traumatología y me colocaron, con un dolor terrible y sin anestesia, el húmero en su lugar. Entró el húmero perfecto en su lugar”.

Después del procedimiento, le realizaron radiografías. “Me sacaron unas placas y las placas, gracias a Dios, dio que estaba el húmero en su lugar, que lo habían colocado bien y que no estaba roto nada”. La cantante celebró el resultado de las pruebas. “No estaba roto el hueso, ¿entendés? El hueso estaba todo perfecto”.

Indicó que el jueves tiene programado un nuevo estudio. “Así que tengo una resonancia este jueves. Este jueves en Los Arcos, Jueves Santo a las nueve de la mañana”.

El robo que sufrió Adriana Aguirre
La exvedette, indignada por el estado de las veredas en CABA: una baldosa floja fue la causa de su caída

Recuperación y regreso a Entrometidos

Aguirre anticipó que la recuperación será progresiva. “Tengo una resonancia magnética para ver si todo lo que es tendones y articulaciones se encuentran en buen estado, que imagino que sí. Estoy muy inflamada, por supuesto, muy inflamada la zona”.

Detalló cuáles son las indicaciones al momento. “Estoy con hielo, con antiinflamatorios y, sencillamente fue un tropezón por las veredas en mal estado”.

Por último, Aguirre expresó su indignación por el estado de las calles: “Que arreglen las veredas estos hdp, que las arreglen Porque no soy la primera persona que sufre un traumatismo de esa naturaleza. Ahora me tengo que comer un garrón de tres semanas. Es demasiado. Que arregle las veredas el intendente”.

Y explicó cómo se organizará laboralmente con Entrometidos en la Tele, el programa que comparte con Tomás Dente, Andrea Bisso, Fede Flowers y Mario Solís Cid en NetTV: “Voy a descansar hasta el día lunes. Descanso todo el fin de semana largo y el lunes me presentaré en Entrometidos con el cabestrillo, que no me lo puedo sacar por tres semanas”.

A Teleshow, Adriana Aguirre le subrayó que a partir de este episodio priorizará la seguridad y optará por realizar su entrenamiento únicamente en el gimnasio.

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