El divertido cumpleaños de Ana Espasandín: a pura fiesta junto a su melliza, amigos y el amor de Benjamín Vicuña

Entre amigos y su pareja Benjamín Vicuña, Anita Espasandín celebró un nuevo año en su vida a toda música y diversión (Instagram)

Este fin de semana fue distinto para Ana Espasandín, quien celebró sus 42 años rodeada del amor de sus seres más cercanos. Pero lejos de tratarse de un festejo común, la arquitecta eligió convertir el cumpleaños en una verdadera fiesta, un ritual que comparte cada año con su melliza, Maru Espasandín. Juntas, y con la complicidad de amigos, familia y de su pareja, Benjamín Vicuña, la noche se transformó en una velada inolvidable, repleta de alegría, guiños personales y mucho color.

“42 años festejando con mi melli @merengue rodeada de amor, familia y amigos. Gracias”, escribió Ana en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una serie de postales y videos que resumieron el espíritu de la noche. La celebración, que rápidamente circuló en redes sociales, dejó a la vista el clima distendido y festivo que caracterizó al evento, donde no faltaron los detalles personalizados ni las risas compartidas.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Ana posó sonriente con dos globos de “Feliz Cumpleaños”, intervenidos con las banderas de Vélez Sarsfield y Boca Juniors. El guiño futbolero no pasó desapercibido, y sumó complicidad y picardía a la reunión, poniendo sobre la mesa la pasión por el fútbol que rodea al grupo de amigos y la familia. Lejos de ser motivo de disputa, los colores y banderas sumaron anécdotas y chistes al festejo, en una muestra de que la rivalidad futbolera también puede ser una excusa para celebrar.

Ana posó con dos globos de "Feliz Cumpleaños" decorados con los escudos de Vélez Sarsfield y Boca Juniors en su animada fiesta

Las mellizas Espasandín posaron bajo las luces neón de su fiesta de cumpleaños

La complicidad entre las mellizas Espasandín fue protagonista absoluta en cada postal. Ambas lucieron looks modernos y relajados, y no dudaron en posar abrazadas y compartir risas en el centro de la escena. El momento de soplar las velitas fue uno de los más esperados: Ana y Maru, con anteojos gigantes con la leyenda “Feliz Cumpleaños”, rodeadas de amigos, pidieron sus deseos al ritmo de los aplausos y el clásico “Que los cumplas feliz”. Las dos tortas decoradas con bengalas y un arcoíris de colores iluminaron la mesa principal, y la alegría de las hermanas se contagió a todos los presentes, que terminaron llenando la pista de baile con entusiasmo.

La fiesta se vivió en un ambiente íntimo y amistoso, con mesas redondas decoradas con copas, vasos y detalles personales que sirvieron como punto de encuentro para largas charlas, brindis y fotos grupales. El grupo de amigas de Ana y Maru se reunió en el centro del salón para inmortalizar el momento. Las imágenes muestran risas, abrazos y un clima de confianza que solo se construye con años de amistad y apoyo mutuo.

Por otro lado, Vicuña, pareja de Ana, no pasó desapercibido y se mostró muy cercano a la cumpleañera. Posó para selfies y videos, participó activamente de los festejos y del karaoke, y compartió la alegría del grupo con naturalidad. La pareja, que desde hace meses se muestra consolidada y sin miedo a mostrarse en público, disfrutó de la noche desde el primer minuto y no dudó en sumarse a la pista junto a los invitados.

La música en vivo y el karaoke le dieron un toque especial a la velada. Varios de los presentes se animaron a cantar y aplaudir desde la barra, mientras otros registraban los momentos más espontáneos con sus celulares. El clima fue de pura celebración, mezclando nostalgia, amistad y la frescura de quienes disfrutan plenamente del presente.

Anita y Benjamín, rodeados de amigos, posaron en medio del festejo íntimo

Entre copas, licores y amistades, la cumpleañera disfrutó de cada detalle del agasajo

Benjamín posó junto a amigos de su pareja, quienes se sumaron al festejo íntimo de cumpleaños (Instagram)

Las imágenes finales muestran a Ana y Maru rodeadas de amigos, levantando copas y posando entre luces de colores, en un festejo que, lejos de la solemnidad, apostó a la alegría compartida y a la celebración de los vínculos más cercanos. El cumpleaños número 42 de Anita fue mucho más que una fecha: fue la excusa perfecta para celebrar la vida, la complicidad de las mellizas, el amor de pareja y la fuerza de la amistad que, en cada brindis y en cada risa, se renueva.

Así, entre guiños futboleros, tortas, música y abrazos, Ana vivió una noche inolvidable junto a Vicuña y su círculo más íntimo, demostrando una vez más que, cuando la familia y los amigos están presentes, la felicidad se multiplica. Una celebración auténtica, donde la alegría y el espíritu relajado se reflejaron en cada foto, cada video y cada instante compartido, dejando en claro que la mejor manera de sumar años es rodeada de amor y de historias para recordar.