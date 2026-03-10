Teleshow

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La pareja aprovechó la gira de teatro del actor para recorrer la Costa Azul y compartieron las paradisíacas postales en sus redes sociales

El actor y su pareja siguen disfrutando del invierno europeo (Video: Instagram)

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto vivieron unas vacaciones de película en la Costa Azul, Francia, y compartieron en redes sociales una secuencia de imágenes y mensajes que reconstruyen el espíritu romántico, relajado y cultural del viaje. El recorrido, que incluyó desde paseos por playas icónicas hasta rincones de diseño y gastronomía local, reflejó tanto el vínculo de la pareja como la atmósfera inconfundible de la Riviera Francesa.

Desde el comienzo del viaje, la complicidad estuvo presente. Débora resumió el espíritu de la escapada con un pie de foto simple y evocador: “Côte d’Azur mon amour!”. La respuesta de Lamothe fue igual de romántica: “Llévame a todos los lugares mi amor, enséñame a viajar, te amo tanto mamita”.

Las postales de la pareja alternaron entre el costado más urbano y el más contemplativo de la Costa Azul. Una de las imágenes más delicadas los muestra reflejados en la vidriera de una pastelería francesa, entre cajas de macarons y un gran globo en forma de corazón rojo, combinando el tono romántico con el juego visual. La secuencia incluyó panorámicas de la costa: tejados rojizos, el azul del Mediterráneo y atardeceres en tonos rosados sobre el mar, captando la esencia de la región.

El alojamiento elegido por Lamothe y Nishimoto fue protagonista de varios momentos: la vista desde el balcón al mar, la mesa de desayuno lista con café y frutas, y la luz suave que entra por las cortinas, generando un clima de paz y calidez. Lamothe fue retratado leyendo en la cama y en la mesa junto al ventanal, en escenas de relax y disfrute cotidiano.

Durante el día, la pareja exploró tanto el bullicio de los pueblos costeros como la calma de los paseos junto al mar. En una de las postales más evocadoras, una banca blanca frente al Mediterráneo muestra a una pareja mayor disfrutando la vista, con un cochecito al lado y el mar en calma. De noche, Lamothe posó junto a un farol antiguo en el puerto, rodeado por la ciudad iluminada y el reflejo del agua.

El viaje no estuvo exento de cultura y arte. Una imagen nocturna muestra a Débora parada frente a una marquesina de teatro con la imagen de Lamothe, celebrando su carrera y la conexión entre arte y viaje. Las calles angostas de las ciudades costeras, con fachadas en tonos pastel, sirvieron de escenario para fotos espontáneas de Lamothe en modo turista.

La gastronomía fue otro de los grandes protagonistas. Ostras, camarones y mariscos frescos en un plato de hielo, copas de vino y cenas a la luz tenue muestran el costado gourmet de la escapada. Los cafés históricos y las brasseries, con sus toldos rojos y ambiente clásico, aportaron el toque francés a la experiencia.

En cuanto a moda y estilo, Débora apostó por looks relajados y modernos: camisas oversized, sweaters de algodón azul y blanco, pantalones anchos, mocasines claros y lentes de sol. En una foto, posó sentada en una terraza de piedra con el mar y una palmera de fondo, y en otra, de pie en un café con vistas panorámicas, combinando el espíritu chill con un guiño sofisticado. Lamothe, por su parte, optó por abrigos negros, sweaters y gafas oscuras para recorrer las calles y los paisajes costeros.

El viaje también incluyó detalles de diseño y lifestyle: interiores de hotel en tonos cálidos, muebles retro, lámparas de mimbre y arreglos florales que completaron la experiencia sensorial de la Costa Azul.

A lo largo de todas las postales —desde selfies sobre miradores con el mar de fondo, hasta desayunos con vistas, cenas románticas y paseos por playas y pueblos— la pareja transmitió la alegría de descubrir juntos cada rincón. Entre paisajes, cultura, gastronomía y moda, Lamothe y Nishimoto vivieron unas vacaciones que fueron mucho más que turismo: una celebración del amor, el disfrute y la complicidad, en el marco inigualable de la Riviera Francesa.

