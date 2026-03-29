Susana Roccasalvo se disculpó con Marcela Tauro tras su pelea: “Se me soltó la cadena”

La conductora se tomó un momento en su programa para dirigirse a Infama luego de su enojo de la semana pasada (Video: Implacables/ El Nueve)

Las consecuencias del cruce mediático entre Susana Roccasalvo y el equipo de Infama encabezado por Marcela Tauro llevaron a la conductora de Implacables (El Nueve) a pedir disculpas públicas tras una semana marcada por la polémica. La tensión surgió a raíz de comentarios sobre supuestas internas en las grabaciones de Masterchef Celebrity, programa del que Roccasalvo fue parte.

Durante su ciclo de este sábado, Roccasalvo abordó el incidente: “Quiero hacer un comentario porque hubo mucha repercusión esta semana sobre mis dichos y mi reacción el domingo. Ya finalizando el programa, faltaban tres o cuatro minutos, me llega una notificación que nada tenía que ver con nada”, relató, aludiendo a cómo una alerta inesperada precipitó su respuesta en vivo.

El conflicto se originó cuando la presentadora criticó a la producción liderada por Tauro por tratar temas internos del reality de Telefe. Esto generó un intercambio de declaraciones y un clima de incomodidad entre profesionales de ambos programas.

“Lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena”, se sinceró Susana Roccasalvo sobre su enojo con el programa de Marcela Tauro (Implacables, Intrusos)

“Lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría: se me soltó la cadena”, admitió, explicando que la situación la superó en ese momento. Según dijo la periodista, recibió una notificación sobre el tratamiento que un canal colega estaba dando a un tema que, según sus palabras, “me toca muy de cerca”. La conductora aclaró que su reacción no estaba dirigida a los colegas que trabajan detrás de cámara, sino a la manera en que la productora del programa de Tauro abordó la información.

En su descargo, Roccasalvo fue enfática: “Yo no soy esa. Sí soy de confrontar cuando alguien me agrede, pero yo hablar de otro canal o de colegas, jamás lo haría frente a una cámara. No era dirigido a ellos”, precisó. Agregó que fue un segundo de desconcierto el que le impidió desligar a sus colegas de la situación antes de cerrar el programa.

La conductora continuó con su disculpa pública: “Yo mencioné a una empresa productora, que es quien produce el programa. Yo les pido mil disculpas a todos los chicos que están en cámara”. Mostró arrepentimiento y se dirigió especialmente a quienes sintieron que su comentario les afectó directamente.

La conductora desmintió los rumores de pelea entre los participantes de MasterChef Celebrity (Video: Implacables, El Nueve)

Expresó que mantiene una relación de respeto con el equipo: “Las disculpas van a ellos por haberse sentido tocados, no era a ustedes. Hace treinta y pico de años que nos conocemos y nunca me peleé ni me voy a pelear. Primero quería hacer este descargo público y después voy a hablar con ella”.

“No me voy a inmolar por lo que dijeron en la semana ni por el rating. Hoy gano yo, mañana gana otro. Lo importante es seguir en la industria de la televisión”, continuó. Así, cerró su mensaje reiterando: “Mil disculpas a Marcela y a todo el grupo. No fue contra ustedes, sino con una forma de mirar la información que tiene su productora”.

La molestia de Roccasalvo se dio, puntualmente, luego de que en el programa de Marcela hablaron de versiones de enojo en el certamen de cocina que consiguieron que algunos elijan concurrir a la fiesta de cumpleaños de Momi Giardina y otros, optaran por la de Emilia Attias. Este rumor consiguió que la conductora de El Nueve explote. “Toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público”, lanzó, la semana pasada en un duro descargo.

La periodista le contestó a la exparticipante de MasterChef Celebrity (Video: Intrusos, América TV)

Marcela Tauro no se quedó callada. “Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony”, lanzó. “Voy a defender a Infama, a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos”, sostuvo. “Basura me parece mucho. Susana, empezamos juntas en televisión, creía llevarme bien con vos”, dijo. “¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos?”, disparó.