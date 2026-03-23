El contraataque de Marcela Tauro contra Susana Roccasalvo: “A mí no me vengas a amenazar”

Marcela Tauro respondió a las duras críticas de Susana Roccasalvo sobre Infama y MasterChef Celebrity (Video: Intrusos, América TV)

La pelea entre Marcela Tauro y Susana Roccasalvo sumó un nuevo y explosivo capítulo luego del fuerte descargo que la conductora de Implacables (El Nueve) hizo al aire contra Infama (América TV) por un informe sobre supuestas internas entre los participantes de MasterChef Celebrity. Si bien las palabras de Roccasalvo ya habían generado revuelo durante el fin de semana, la respuesta de Tauro llegó este lunes con la misma intensidad, pero desde la pantalla de Intrusos (América TV), donde no se guardó nada.

Todo comenzó cuando Susana Roccasalvo decidió dedicarle un durísimo editorial al programa de Marcela Tauro, molesta por la información que se había difundido acerca del detrás de escena del certamen de cocina, en el que fue una de las participantes. Allí, sin mencionar directamente a Tauro en un primer momento, apuntó contra la producción del ciclo y contra el contenido del informe. “Toda la basura que vendieron hoy sobre la gente de MasterChef es totalmente mentira. Laburen, muchachos, laburen. No vendan carne podrida al público”, lanzó. Pero además fue todavía más allá, al deslizar una frase que encendió aún más la polémica: “Mañana me voy a comunicar con ustedes. Les podría decir cosas que los harían ruborizar y bajar la cabeza”.

Esas palabras no pasaron desapercibidas y en Marcela Tauro provocaron una mezcla de sorpresa, enojo y decepción. Por eso, apenas tuvo la oportunidad de hablar del tema, recogió el guante y salió con todo. “Me sorprendió muchísimo. No había visto todo, pero me parece que está subida a un pony”, disparó sin anestesia, dejando en claro desde el primer momento que no pensaba minimizar lo ocurrido. A partir de ahí, construyó una defensa cerrada de su programa, de su panel y de su producción. “Voy a defender a Infama, a la producción y sobre todo a mi panel. Tengo un panel de lujo donde nos divertimos, trabajamos e informamos”, sostuvo.

Marcela Tauro defendió a su equipo y rechazó el término “basura”, remarcando su trayectoria y profesionalismo en televisión

Uno de los puntos que más indignó a la conductora fue el uso de la palabra “basura” para definir la información que se había dado al aire. Para Tauro, ese término fue excesivo, ofensivo y absolutamente injusto. “Basura me parece mucho. Susana, empezamos juntas en televisión, creía llevarme bien con vos”, dijo, apelando a una historia compartida dentro del medio que, según dio a entender, la llevaba a esperar otro tipo de reacción. En ese mismo sentido, deslizó una lectura más filosa sobre lo ocurrido y sugirió que detrás del enojo de Roccasalvo podría haber habido también una incomodidad con los números del rating. “¿Tan molesta estabas porque ayer te ganamos?”, lanzó, sumando así una nueva capa a una disputa que ya no parecía limitarse al contenido del informe.

Lejos de bajar el tono, Tauro siguió profundizando en su enojo y en el sentimiento de agravio que le generó el editorial de su colega. “Yo sentí una amenaza, si tenés que decir algo decilo, pero a mí no me vengas a amenazar”, expresó, señalando que la frase de Roccasalvo sobre “decir cosas que los harían ruborizar” la dejó particularmente incómoda. Esa sensación de amenaza fue, según ella, uno de los aspectos más graves del episodio. “Me desilusionó, para mí tiene que pedir disculpas”, agregó, ya no solo en defensa propia sino también en nombre de sus compañeros y del equipo que la acompaña.

La periodista también aprovechó para marcar distancia respecto del modo en que, a su entender, Roccasalvo se posiciona hoy dentro del medio. “Ella empezó haciendo chimentos como empecé yo y yo no reniego, no miento”, remarcó. Y enseguida sumó una frase todavía más hiriente: “Me parece que hay que cambiar a nuevas camadas”. Con esa afirmación, dejó entrever una crítica más profunda hacia la figura de Roccasalvo, no solo por este episodio puntual, sino también por lo que considera una manera de pararse frente al periodismo de espectáculos, como si ahora renegara de ese mismo género del que formó parte durante años.

La conductora desmintió los rumores de pelea entre los participantes de MasterChef Celebrity (Video: Implacables, El Nueve)

En paralelo, Tauro hizo especial foco en su propia trayectoria y en el esfuerzo cotidiano que, según remarcó, sostiene desde hace décadas. “Laburamos mucho más de lo que laburás vos”, dijo, con dureza, antes de detallar su rutina laboral: las mañanas en radio, su participación en Intrusos y la conducción de Infama los domingos. “No soy una improvisada”, dejó en claro, dolida por una acusación que interpretó como un menosprecio al trabajo de todo su equipo.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse. También Cora Debarbieri, una de las panelistas de Infama, salió a responder y defendió el contenido del informe que detonó la pelea. Según explicó, lo que se contó sobre MasterChef tenía base en hechos concretos, como cumpleaños por separado, ausencias llamativas y viejas diferencias entre algunos participantes del reality. Para el equipo del programa, se trató de una lectura legítima sobre lo que ocurre una vez que se apagan las cámaras. Pero para Roccasalvo, que formó parte de esa edición del ciclo culinario, lo dicho fue una mentira total y una injusticia hacia sus compañeros.

En medio de ese fuego cruzado, Tauro dejó una de las frases más fuertes de toda la disputa. “Estoy remolesta, me dolió, me parece que ni mis compañeros, ni Jotax ni yo nos merecemos el destrato que tuvo esta señora. Ya no la respeto más, sinceramente”, concluyó.