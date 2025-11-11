Tan Biónica vuelve a los escenarios con nuevo disco y todos sus clásicos: cómo conseguir las entradas

"El problema del amor", primer adelanto de su nuevo álbum de Tan Biónica (YouTube)

A una década de su último material inédito, Tan Biónica le da un nuevo sacudón a la escena musical argentina: la banda de los hermanos Chano y Bambi Moreno Charpentier, Diega Lichtenstein y Seby Seoane vuelve a los primeros planos con la salida de El Regreso, su flamante disco de estudio, y un show que promete marcar un antes y un después el próximo 27 de marzo en el estadio Vélez Sarsfield. El grupo vuelve a subirse a un escenario grande para unir generaciones, repasar su colección de hits y estrenar en vivo las canciones que ya revolucionan las plataformas digitales.

La presentación de su último álbum en Vélez será una verdadera celebración. Por primera vez, los fans tendrán la oportunidad de escuchar en directo los diez temas inéditos de un álbum que ya es furor: colaboraciones de lujo con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, y una propuesta sonora que suma arreglos de cuerdas y vientos para darles a los temas un aire emotivo, vibrante y al mismo tiempo fresco. El disco, lanzado el pasado 4 de noviembre y grabado entre marzo y octubre de 2025 en estudios personales y en Larrabee Studios (Los Ángeles), lleva la impronta de Manny Marroquín, ingeniero mundialmente reconocido que trabajó con Justin Bieber, Bruno Mars, Rosalía y Rihanna, y fue clave en la mezcla de esta nueva era.

La preventa exclusiva para el show del 27 de marzo en Vélez estará disponible desde el miércoles 12 de noviembre a las 12 horas a través de EnigmaTickets.com, beneficiando a usuarios de BBVA Visa con seis cuotas sin interés, mediante Modo. Luego, la venta general comenzará en la misma plataforma y se extenderá a todos los medios de pago. La expectativa es alta: los clásicos que ya son himnos, como “La melodía de Dios”, “Ciudad mágica”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”, compartirán repertorio con las nuevas canciones que ya tienen destino de clásico nacional.

La banda liderada por Chano Charpentier se prepara para su próximo show en 2026 (Dale Play)

El resultado fue inmediato y demoledor. A pocos días de su salida, “El Regreso” superó los 12 millones de streams en plataformas digitales y ubicó todas sus canciones en el Top 50 de Spotify Argentina. Temas como “Tus Cosas” (junto a Airbag) y “El Problema del Amor” se consolidaron como favoritos y resume el magnetismo intacto de la banda: letras melancólicas, estribillos pegadizos y ese pulso pop rockero que los transformó en fenómeno. El resto del tracklist también debutó con fuerza: “Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El alma en el camino”, “Mi vida” (feat. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “Santa María”, “X=4” y “La invención”.

Cabe recordar que la última vez que Tan Biónica estremeció el Estadio Vélez Sarsfield fue el 28 y 29 de octubre de 2023, en un regreso que marcó un antes y un después en la historia reciente de la banda. Después de siete años de pausa y atravesando un sinfín de rumores y expectativas, el grupo volvió a reunirse sobre el mítico escenario de Liniers para dar inicio a la serie de recitales bautizada La Última Noche Mágica. La cancha de Vélez fue el escenario donde miles de fanáticos, de todas las edades, vibraron y lloraron con la vuelta más esperada del pop argentino.

Tan Biónica en una de las tantas noches mágicas desde su regreso (Dale Play)

La gira de Tan Biónica viene de ser un suceso internacional. Tras un reencuentro multitudinario en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y reunió a más de 500.000 personas en su tour La Última Noche Mágica, con fechas sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena, además de shows en Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España. Reconocidos en los Premios Gardel 2025 con dos estatuillas por Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag, los músicos redoblan la apuesta con un álbum que consolida su madurez y una convocatoria que sigue firme a través de los años.

Hoy, con El Regreso y una fecha en Vélez que amenaza ser la primera de unas cuantas, Tan Biónica renueva la promesa de noches mágicas y la certeza de que escribirán, otra vez, una de las páginas más vibrantes de la música popular argentina. Para el público, la cuenta regresiva ya comenzó: el reencuentro será épico—y ya tiene fecha, estadio y banda sonora confirmada.