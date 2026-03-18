La dolorosa lesión de Juli Poggio al arrancarse una uña sin querer: “Para el desmayo”

Julieta Poggio mostró la gravedad de su lesión doméstica en vivo y causó fuerte impacto entre sus seguidores de Instagram

Julieta Poggio sorprendió a sus seguidores y colegas al mostrar la severa lesión que sufrió en un incidente doméstico, evidenciando la crudeza de las consecuencias de un accidente aparentemente menor. La exparticipante de Gran Hermano relató el hecho con detalles durante una transmisión en vivo en Rumis, generando todo tipo de reacciones tanto en redes sociales como entre sus compañeros de trabajo.

Durante el fin de semana, Julieta Poggio disfrutó de la undécima edición del festival Lollapalooza. Sin embargo, al reincorporarse a su rutina en el stream de Somos La Casa, la artista relató que sufrió un doloroso accidente en una de sus manos. Fue mediante su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen más de tres millones de personas, que dio a conocer el incidente que la dejó con una de sus uñas esculpidas desprendida y una herida evidente en el dedo.

El público y los colegas de Rumis manifestaron su impresión al ver la herida expuesta por Poggio frente a cámara, generando comentarios de malestar físico

La actriz no dudó en mostrar la secuela del accidente frente a cámara, generando una reacción inmediata en sus colegas y en su público. En la transmisión, pidió al camarógrafo que acercara el plano para exhibir la herida: “Muestro esto y se desmayan... ¡Haceme zoom, por favor! ¡Ponchame esto!”, exclamó con franqueza.

La escena fue acompañada por la impresión visible de sus compañeros de ciclo. Lizardo Ponce, Michelle Masson, la Tía Sebi, Manu Dons y Lean Saifir no ocultaron su sorpresa al ver el estado de la mano de Poggio.

“Es para el desmayo”, aseguró la influencer, reflejando la reacción que provocó en el estudio. La respuesta se replicó entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes comentando que la imagen les produjo malestar físico: “O sea, la cantidad de gente que me respondió a la historia diciéndome que le bajó la presión...”.

Juli Poggio, durante una entrevista, capta la atención al gesticular con sus manos, revelando la falta de una uña en su dedo, un detalle que generó comentarios entre el público

El panelista Lean también expresó su propia visión del tema: “¡Es que... sí, amiga. Da impresión ver una uña en carne viva!”. Este comentario marcó el tono de la conversación, en la que Poggio ofreció más detalles sobre la importancia de la lesión.

Acto seguido, Julieta explicó que la uña esculpida ya presentaba un poco de crecimiento y se encontraba floja. El accidente ocurrió cuando intentaba quitarse una colita de pelo muy ajustada, maniobra en la que la uña se enganchó y terminó desprendiéndose por completo. “Está en carne viva. Se me salió toda la uña”, relató, evidenciando el dolor y la incomodidad que le provocó la situación.

La recuperación de Julieta Poggio tras la lesión en el dedo podría durar entre cinco y seis meses, según contó la artista en su programa.

Consultada sobre la posibilidad de reemplazar la uña con otra esculpida, Poggio fue tajante: “¿Dónde? Si no tengo uña… no hay”. Además, compartió que el proceso de recuperación será extenso, ya que le informaron que la uña tardará entre cinco y seis meses en crecer por completo.

La influencer detalló el momento del accidente con un comentario dirigido especialmente a su audiencia femenina. “La verdad es que ya tengo un poco de crecimiento, y estaba flojita. Y tenía una colita muy ajustada... las chicas me entenderán. Fue una de esas ocasiones en la que te entrás a desesperar porque te querés sacar la colita a toda costa, comenzó su explicación. Finalmente, describió el desenlace: “Entonces, empecé a tirar y se enganchó con la colita. ¡Y, track!”.

La uña perdida de Julieta Poggio: el momento exacto del accidente, el impacto en el estudio y la recuperación que conmocionó a las redes

El incidente de Julieta Poggio se suma a una serie de episodios compartidos por celebridades en redes sociales, donde la vida cotidiana y los accidentes domésticos se vuelven contenido de interés para millones de seguidores. La exposición de situaciones personales, como la lesión menor que sufrió la exGran Hermano puso en primer plano la preocupación por la salud y el bienestar de figuras públicas que, como en este caso, eligen visibilizar sus experiencias más allá del entretenimiento.