Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados

La expareja de Juana Viale usó sus redes sociales para confirmar la ruptura con la conductora chilena

Gonzalo Valenzuela y Kika Silva
Gonzalo Valenzuela y Kika Silva se separaron luego de dos años casados (Instagram)

GonzaloMangera Valenzuela, expareja de Juana Viale y el padre de sus tres hijos varones, y Kika Silva sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación tras dos años de matrimonio, eligiendo comunicar la noticia en redes sociales con un comunicado conjunto y en sus propias palabras. La pareja, que había construido una historia marcada por el amor y la complicidad, decidió poner fin a la relación con un mensaje que transmitió respeto, agradecimiento y la voluntad de priorizar el bienestar emocional de ambos y de sus familias.

En el comunicado, expresaron: “Hola, queremos comentarles algo que sentimos importante para nosotros y decirlo con nuestras propias palabras. Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja”. Y siguió: “Esta decisión ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto”.

“Compartimos una historia importante, con amor, aprendizajes y momentos que siempre van a ser parte de nosotros. Agradecemos el cariño y pedimos sinceramente respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias. Gracias. Kika y Gonzalo”, cerraron el mensaje que publicaron en conjunto en las redes sociales.

"Hemos decidido tomar caminos separados",
"Hemos decidido tomar caminos separados", luego de dos años de casados se separaron (Instagram)

De este modo, Valenzuela y Silva optaron por la honestidad y la calma para afrontar la exposición mediática, subrayando el valor de la historia compartida, la importancia de los aprendizajes y el deseo de transitar la separación con cuidado y afecto mutuo. El mensaje, replicado por ambos en sus perfiles, fue recibido con muestras de apoyo y respeto por parte de sus seguidores, quienes acompañaron a la pareja en el cierre de una etapa significativa de sus vidas.

Gonzalo Valenzuela habló sobre cómo acompaña a Silvestre, su hijo con Juana Viale, en su epilepsia

Valenzuela hace años que decidió mantener su vida privada lo más alejada posible de los medios; sin embargo, meses atrás decidió abrir una pequeña puerta a su intimidad. Durante su paso por el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia. El intérprete compartió detalles sobre cómo vive el proceso junto a Silvestre, su hijo mayor, diagnosticado con epilepsia desde los 12 años y reafirmó la relevancia de hablar abiertamente para derribar tabúes y ofrecer información útil a las familias.

Desde el inicio, el actor chileno enfatizó lo fundamental que fue para él conversar abiertamente sobre la epilepsia y la importancia de sacar el tabú: “Lo importante es que se conversen estas cosas”. El actor relató con humor que su hijo, quien “se hace llamar Silvexia”, fue diagnosticado con epilepsia a los doce años y ahora tiene diecisiete. De acuerdo con el actor, la vida de su hijo es la de un adolescente común, aunque con el desafío de asumir su condición de manera responsable.

Gonzalo Valenzuela contó cómo es la vida de su hijo Silvestre tras ser diagnosticado con epilepsia: "Él se hace cargo de su medicación"

Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”, explicó Valenzuela, quien con Juana son padres de Silvestre y de Alí, subrayando cómo el joven ha integrado el manejo de la enfermedad como parte de su madurez. Recordó que, en los primeros años, su propio rol consistió en estar “machacando todos los días, recordándole” a su hijo la importancia de seguir el tratamiento, hasta que finalmente llegó el momento en que la responsabilidad debía pasar a manos del adolescente.

“Hay que entregarle la responsabilidad. Además, él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja”, destacó. Para Gonzalo, la conciencia y disciplina de su hijo reflejan su proceso de crecimiento y es motivo de orgullo para ambos padres: “Cuando lo hizo consciente, no ha fallado nunca y eso habla de su madurez. Uno va transitando junto a él”.

