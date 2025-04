Se filtró el video del test de alcoholemia a Gonzalo Valenzuela siete meses después de la infracción: su reacción

Salió a la luz el video de Gonzalo Valenzuela manejando ebrio (Video: Instagram/zonalatina)

En septiembre del año 2024, en medio de un momento de intensa actividad tanto en el ámbito laboral como personal, Gonzalo Valenzuela fue multado por los Carabineros en la localidad de Lo Barnechea, situada en Chile. Luego de siete meses, apareció el video en las redes sociales del medio Zona Latina, lo que generó el enojo del actor.

El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo de control vehicular habitual, en el cual las autoridades solicitaron al actor someterse a una prueba de alcoholemia. Esta acción, según el propio Valenzuela, respondió a los protocolos establecidos para supervisar la conducción bajo los efectos del alcohol, una práctica que, a su juicio, resulta necesaria. En sus palabras: “Está bien que controlen”, sostuvo al relatar su experiencia ante el medio citado.

En el video se lo puede ver realizando la prueba en cuestión y el resultado dio que tenía 0,46 de alcohol en sangre. Al ver esto, los efectivos le pidieron que se baje del vehículo con la intención de retenerlo y la expareja de Juana Viale les pide por favor que no le retengan el auto, ya que vive a tan solo unas cuadras del lugar donde lo detuvieron. A pesar de los intentos no logró hacer cambiar de parecer a los carabineros.

“Pucha, maestro”; “¿Por qué me hace esto, maestro?“; ”Maestro, por favor”; “Te lo pido por el amor de Dios, por favor, no me haga pasar por esto. Te pido un poquito de empatía, por el amor de Dios”, fueron algunas de las frases que se lo escucha decir en el corto.

Al ver este video publicado en la cuenta de Instagram de Zona Latina, el chileno mostró su enojo. “Esto fue hace tiempo, ya fue noticia, ya hablé de esto y asumí mi error… ¿Estamos pobres de noticias?“, escribió en la captura de pantalla del video en cuestión y arrobó al medio. Parte de su enojo puede deberse a que en el pie de la publicación aseguraban que había sido este viernes por la noche y no siete meses atrás.

La dura respuesta de Gonzalo Valenzuela luego de que publicaran el video de su control de alcoholemia

Después de que se hiciera público su control de alcoholemia positivo en septiembre de 2024, Gonzalo Valenzuela ofreció una extensa reflexión sobre lo sucedido en diálogo con el portal periodístico La Última Noticia. A lo largo de la entrevista, el actor abordó en detalle no solo el hecho puntual, sino también el contexto que lo llevó a la situación y sus pensamientos posteriores.

En primer lugar, Valenzuela realizó un mea culpa explícito: “Asumo mi error”, señaló, reconociendo que fue una equivocación consumir alcohol antes de conducir, incluso en una cantidad pequeña. Luego recordó el origen del episodio: “Fui a jugar pádel porque estoy preparando una película que requiere que el personaje juegue a ese deporte”. Explicó que el lugar donde jugó se encontraba apenas a dos cuadras de su casa, motivo por el cual decidió trasladarse en automóvil.

Al describir el momento de la ingesta de alcohol, relató: “Cuando terminamos el partido, el equipo perdedor tenía que ponerse a tomar alguna bebestible”, en referencia a una cerveza que ya se encontraba servida en una jarra cuando llegaron a la mesa. “Después nos la bebimos y cada uno se fue a su casa”, añadió.

Respecto al control policial, Valenzuela precisó: “Yo tomé el auto, salí y a la vuelta, casi a la salida, estaban los Carabineros controlando”. Subrayó que no intentó ocultar lo ocurrido: “Me preguntaron si había bebido y dije que me había tomado un chop”. Tras realizarle el alcohotest, el resultado indicó 0,46 gramos de alcohol en sangre, nivel que si bien no es elevado, constituye una infracción bajo la normativa de “tolerancia cero” vigente en Chile. Al respecto, sostuvo que “me gané una multa”.

Consciente de la repercusión de su accionar, el actor reafirmó: “Asumo mi error, lo lamento”. Reflexionó también sobre la cercanía entre el lugar donde jugaba y su domicilio: “Cometí el error de tomarme el chop después de jugar pádel e irme manejando a la casa que está al lado. Debería haber ido caminando”.

Finalmente, Valenzuela se permitió ofrecer una advertencia basada en su experiencia: “Así que recomiendo que se tomen alcohol en la casa”. Y agregó un consejo preventivo dirigido a sus seguidores: “Cuando vayan, en este caso a jugar pádel, tómense un agüita o si se toman un vaso se van en taxi, pero ojo que te pueden drogar”, evidenciando su preocupación por otras formas de riesgo asociadas al consumo de alcohol fuera de un entorno seguro.