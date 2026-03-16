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Gonzalo Valenzuela sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale: “Estuve 10 años criándola”

El actor chileno habló de la especial relación que forjó con la hija mayor de la conductora, fruto de la relación que ella tuvo con Juan de Benedictis

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El actor chileno habló de la especial relación que tuvo con la hija mayor de la conductora (Video: Instagram)

Gonzalo Valenzuela detalló en una entrevista con el podcast Mamá por Siempre de su país la relevancia que tuvo su vínculo con Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale.

Durante la conversación con la periodista María Luisa Godoy, el actor destacó no solo el papel que asumió en la crianza de la joven, que hoy tiene 22 años y trabaja en la producción de su tío Nacho Viale, desde que era una niña, sino también el valor que otorgó al respeto del lugar de su padre biológico, el músico Juan de Benedictis. Esta experiencia, marcada por una década de convivencia e influencia familiar, según contó, dejó una huella significativa en la historia personal del actor.

“Tuve 10 años criándola, una
“Tuve 10 años criándola, una relación preciosa, de siempre”, enfatizó Gonzalo Valenzuela sobre su relación con Ámbar de Benedictis (Instagram)

Manguera confesó que esta no fue la primera vez que asumió responsabilidades familiares cruciales a corta edad. Antes de acompañar el crecimiento de Ámbar, el actor debió hacerse cargo de su sobrina Micaela tras la muerte de su hermano, Fernando Valenzuela, cuando él tenía solo dieciocho años. “Me tocó desde muy chico hacerme un poquito responsable o entregarle ese bastón del padre, del hombre que acompaña”, expresó Valenzuela durante la entrevista.

Entre los datos menos conocidos de su vida personal, Valenzuela explicó que la convivencia con Ámbar se extendió desde que ella tenía 2 años hasta que cumplió 12. “Tuve 10 años criándola, una relación preciosa, de siempre”, enfatizó el intérprete.

El actor describió que la relación con Ámbar estuvo signada por un profundo compromiso afectivo, a la vez que por un límite definido y amorosamente expresado sobre su rol. “Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también súper en claro que no soy su papá”, puntualizó Valenzuela en la entrevista con Mamá por Siempre. Esta postura, aclaró, estuvo presente desde el inicio de su convivencia con la hija de la conductora de Almorzando con Juana.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela
Juana Viale y Gonzalo Valenzuela estuvieron en pareja durante 10 años y se convirtieron en padres de tres hijos

Al recordar sus años de pareja con la actriz, Gonzalo mencionó la importancia de preservar la presencia del padre biológico de Ámbar. “Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu viejo y es muy importante tu vínculo con él”, relató el actor al ciclo chileno. Este cuidado, explicó, se manifestó no solo en las palabras, sino también en las acciones cotidianas. “Yo ayudé mucho a que ese vínculo existiera, el de ella con Juan, con su papá”, recalcó.

Actualmente, Ámbar de Benedictis elige mantener una vida distante de los medios. Pese a la reserva que caracteriza su presente, existen señales del afecto permanente que conserva con Valenzuela, quien además es padre de otros dos hijos con Juana Viale: Silvestre Valenzuela (18 años) y Alí Valenzuela (14). El tercer hijo de la pareja, Ringo, falleció al nacer en 2011.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela
Juana Viale y Gonzalo Valenzuela en la fiesta de cumpleaños de su hijo Silvestre

En enero de este año Gonzalo Valenzuela y la modelo Kika Silva comunicaron en redes sociales el fin de su matrimonio, explicando que tomaron la decisión de separarse tras un proceso de cuidado y respeto mutuo. Solicitaron consideración por sus familias y especialmente por sus hijos. Tras la ruptura, Valenzuela compartió una imagen junto a Juana Viale y sus hijos durante el cumpleaños número 18 de Silvestre en Chile, hecho que llamó la atención por la armonía familiar luego de años de distanciamiento tras la separación en 2013.

En la celebración, Juana apareció sosteniendo la torta mientras Valenzuela y sus hijos se muestraron cercanos y alegres. Al día siguiente, Gonzalo y los adolescentes realizaron un salto en paracaídas, marcando la ocasión con una experiencia compartida. El propio Valenzuela subrayó en el pasado la importancia de Viale como figura fundamental en su vida y en la formación de una familia. El cumpleaños de Silvestre simbolizó la consolidación de una familia ensamblada que prioriza el bienestar de los hijos y la convivencia pacífica.

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