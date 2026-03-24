La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

La conductora se refirió al despido de su panelista de La mañana con Moria (Video: Puro show/ Eltrece)

La decisión de separar a Cinthia Fernández del panel de La mañana con Moria (Eltrece) sacudió la dinámica del programa televisivo, generando no solo repercusiones internas sino también una cascada de comentarios públicos, alimentada por el hermetismo mostrado por Moria Casán ante el conflicto. Aunque la conductora suele asumir protagonismo en las polémicas, esta vez desligó su figura del episodio y afirmó que la resolución fue exclusiva de la producción y el canal, una postura que buscó desactivar especulaciones y distanciarse del trasfondo del acontecimiento.

La frase clave que precipitó la desvinculación fue, según relató Puro Show (Eltrece), la advertencia de Fernández durante un enfrentamiento al aire con su colega María Fernanda Callejón: “De vos me voy a ocupar después”. Este gesto fue interpretado por la producción como una amenaza, desatando malestar en el equipo y llevando a una resolución acelerada. En el debate interno, el teléfono “explotó” tras la confrontación en vivo, según el mismo medio, y la decisión de apartar a Cinthia se materializó de inmediato por consenso entre el equipo productor y el canal.

"No tengo nada que opinar, solamente que la decisión de producción y del canal está tomada como corresponde”, afirmó Moria Casán sobre el despido de Cinthia Fernández de su programa (La mañana con Moria, Eltrece)

Ante la oleada de versiones, Moria Casán habló por primera vez sobre el escándalo y se mantuvo firme en su postura: “Estoy desentendida porque esto lo hablé con la producción”, expresó al regresar de unas vacaciones en Chile durante las cuales, según explicó, se mantuvo en “modo detox total”. Subrayó que no presenció el episodio y que solo siguió los acontecimientos a través de las redes sociales. “Ni siquiera lo vi. Sabía por redes, pero nada que opinar. No tengo nada que opinar, solamente que la decisión de producción y del canal está tomada como corresponde”, manifestó la diva al ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez. Su declaración terminó con una frase lapidaria para zanjar cualquier especulación sobre una posible intervención personal: “Cinthia fue apartada del programa y no voy a hablar más. Lo que no es mío, es cotillón”.

La disputa entre Fernández y Callejón no fue un hecho aislado. La convivencia entre panelistas se tornó insostenible por sucesivos cortocircuitos. El episodio clave ocurrió cuando Cinthia lanzó la afirmación considerada como amenaza a su compañera, lo que produjo el “enojo de la producción”. Pese a que dentro del programa algunas voces destacaban el profesionalismo de Fernández —“Cintia es muy buena compañera, pero que Callejón era provocadora”, opinó Pochi en el ciclo—, otras figuras como Fernanda Iglesias del equipo recordaron tensiones previas y descartaron la buena relación en el equipo: “Un día me quiso hacer echar. Decía que yo había sido topo del programa”, afirmó Iglesias sobre Cinthia al recordar cuando eran compañeras en LAM.

“Cinthia fue apartada del programa y no voy a hablar más. Lo que no es mío, es cotillón”, se despachó la diva

El motivo formal del despido fue que Cinthia Fernández no solicitó autorización para dar una entrevista en LAM, donde expresó: “Es insostenible el clima laboral en el programa”. Ante esto, la producción del programa argumentó: “Si es insostenible, un beso, te echamos”. Según palabras de la propia Cinthia, “Nunca fue la intención desobedecer. Te juro, me olvidé. Tengo tanto quilombo”, y agregó: “Me parece desproporcionada la medida, pero bueno, qué voy a hacer”.

Desde la producción señalaron que la salida fue consensuada con el canal y que la participación de Fernández “venía muy desgastada y problemática”. La decisión generó reacciones en el panel de LAM, donde se debatió si la entrevista fue solo la excusa para una desvinculación que ya se venía evaluando. Moria Casán, quien se encontraba de viaje, aseguró que delegó las decisiones en la producción y no intervino en el asunto.