La emoción de María Becerra al adoptar un perro en Miami: “¡Mirá lo que es, amor!”

En medio de su gira por los Estados Unidos, la cantante decidió darle un hogar a un cachorro rescatado. La sentida videollamada con su pareja para contarle

María Becerra adoptó un perro y realizó una videollamada con su novio para contárselo

En una jornada que combinó emoción y compromiso social, María Becerra protagonizó un gesto solidario al adoptar un perro durante un evento de adopción responsable en Miami. La cantante argentina, que se encuentra de paso por los Estados Unidos, se sumó a una iniciativa organizada por la ONG PAWS4you Rescue y terminó ampliando su familia con un nuevo integrante de cuatro patas.

La propia artista compartió el momento a través de sus historias de Instagram, donde dejó ver la conexión inmediata con el cachorro. Rodeada de voluntarios y asistentes, no dudó en tomar en brazos al animal y mostrarlo con una sonrisa. En uno de los videos publicados, la cantante realizó una videollamada con su pareja, el músico J Rei, para consultarle sobre la decisión de llevar al perro a casa. Entre risas y gestos de ternura, se escuchó la frase: “Mirá lo que es, amor”, mientras enfocaba la cámara hacia el pequeño can.

La reacción del cantante fue inmediata y cargada de entusiasmo: “Unas ganas de hacerle el pasaporte y traérnoslo”. Este intercambio, espontáneo y emotivo, finalizó con una declaración de la cantante que dejó ver su alegría: “Ay amor, te llamaba por eso. La p... madre, ¡te amo!”. Las imágenes y frases circularon rápidamente por redes sociales, lo que de inmediato generó una ola de mensajes por parte de los seguidores de ambos músicos.

María Becerra y JRei con
María Becerra y JRei con Pistón, el perrito que adoptaron al que le falta una manito

El episodio no solo despertó ternura entre los fanáticos, sino que también puso en primer plano la complicidad de la pareja. Muchos usuarios celebraron la transparencia del momento y el compromiso de la artista con una causa que trasciende la escena musical. En cada publicación, el entusiasmo por la adopción responsable se mezcló con los guiños de cariño entre María Becerra y J Rei, consolidando la imagen de una relación basada en valores compartidos.

La participación de la cantante en la jornada de adopción masiva no pasó inadvertida. De acuerdo con los registros del evento, la intérprete fue una de las invitadas que más atención generó, tanto por su popularidad como por su activa colaboración con los voluntarios. En el recorrido, se mostró cercana a los animales y a las personas presentes, incluso dedicando tiempo a conversar sobre la importancia de encontrar hogares responsables para los perros y gatos rescatados.

Esta acción solidaria se suma a una serie de antecedentes que reflejan el compromiso de María con el bienestar animal. Durante las inundaciones que afectaron a Campana y Zárate, la cantante impulsó campañas de rescate junto a la Fundación Planeta Vivo. En esa oportunidad, ofreció su propia casa como hogar de tránsito para perros que habían perdido a sus familias, reforzando su rol activo en situaciones de emergencia. Estas acciones previas consolidan una imagen coherente y sostenida en el tiempo, donde la fama se utiliza como plataforma para impulsar causas sociales.

El proyecto de María Becerra
El proyecto de María Becerra con los perros afectados por las inundaciones

El vínculo de la artista con los animales también se expresa en gestos personales. En el evento de Miami, decidió hacerse un tatuaje en homenaje a sus propios perros y gatos, sumando así un símbolo más a su historia de amor con sus compañeros de vida. Esta decisión, lejos de ser anecdótica, refuerza el mensaje de que la adopción y el cuidado responsable de los animales forman parte de sus valores más arraigados.

La jornada organizada por PAWS4you Rescue no solo permitió que decenas de perros y gatos encontraran una oportunidad de ser adoptados, sino que también sirvió como escenario para visibilizar la labor de las organizaciones que trabajan por el bienestar animal. La presencia de figuras públicas como María Becerra multiplicó el alcance del evento y llevó el mensaje de la adopción responsable a millones de personas a través de las redes sociales.

