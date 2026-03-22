Las fotos de Reese Witherspoon en Buenos Aires para celebrar sus 50 años: “Hay que reír todos los días que se pueda″

Reese Witherspoon eligió Buenos Aires para una escapada cultural y gourmet que coincidió con su cumpleaños número 50

Lejos del ruido de Hollywood y con un perfil sorprendentemente bajo, Reese Witherspoon eligió Buenos Aires como destino para una escapada íntima que combinó cultura, turismo y gastronomía. La actriz, que el 22 de marzo celebró su cumpleaños número 50, recorrió la ciudad sin agenda oficial, pero dejó una serie de postales que rápidamente se viralizaron y captaron la atención tanto de fanáticos como de los medios locales.

Uno de los momentos más llamativos de su paso por la Argentina fue su visita al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Allí, la protagonista de Legalmente rubia recorrió las salas repletas de visitantes, pero casi nadie la reconoció. La propia institución compartió la imagen en sus redes sociales con un mensaje que sorprendió: “Sí, era Reese Witherspoon”, destacaron, al tiempo que agradecieron su visita y la saludaron por su cumpleaños. Amante del arte, la actriz pudo apreciar obras de referentes como Frida Kahlo, Diego Rivera, Antonio Berni y Xul Solar, en un recorrido que evidenció su interés por la producción cultural latinoamericana.

La visita de Reese Witherspoon al Museo de Arte Latinoamericano (MALBA) evidenció su pasión por el arte latinoamericano

El bajo perfil fue una constante durante toda su estadía. Sin grandes anuncios ni apariciones públicas, Witherspoon también se mostró disfrutando de uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: la Casa Rosada. Desde la Plaza de Mayo, posó sonriente con un vestido negro de lunares y anteojos de sol, en una imagen que ella misma compartió en sus redes sociales y que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas. El gesto relajado y la naturalidad con la que se mostró reforzaron la idea de un viaje personal, lejos de cualquier estrategia promocional.

La experiencia porteña también incluyó un capítulo gastronómico de alto nivel. La actriz fue vista en el restaurante Roux, ubicado en Recoleta y reconocido por la Guía Michelin. Allí compartió una comida junto a su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, y fue recibida por el chef Martín Rebaudino. Desde el propio restaurante celebraron su visita con un mensaje en redes sociales en el que destacaron su calidez y agradecieron que haya elegido el lugar para un momento especial. La presencia de Witherspoon en Roux no solo generó repercusión inmediata, sino que también funcionó como una validación internacional para la escena gastronómica local.

La actriz compartió un paseo por la emblemática Casa Rosada y la Plaza de Mayo durante su viaje a la capital argentina

En paralelo, la actriz utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne millones de seguidores, para compartir un carrusel de imágenes con motivo de su cumpleaños. “Cumplo 50 hoy… simplemente pensé en mostrarles algunos momentos destacados. Hay que reír todos los días que se pueda”, escribió, acompañando el mensaje con distintas postales de su vida reciente. Entre ellas, se destacó la foto tomada en Plaza de Mayo, lo que confirmó que la ciudad formó parte de un momento significativo en su vida personal.

La visita de la estrella de The Morning Show se dio a mediados de marzo y, aunque en un principio pasó casi desapercibida, con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles de su recorrido. Primero fue su paso por Roux, luego la imagen difundida por el Malba y, finalmente, sus propias publicaciones en redes terminaron de reconstruir su itinerario en la ciudad.

Reese Witherspoon disfrutó de la gastronomía porteña en Roux, restaurante reconocido por la Guía Michelin y dirigido por el chef Martín Rebaudino

Más allá de la curiosidad que despierta la presencia de una figura de su calibre, su paso por Buenos Aires deja una lectura más profunda: la consolidación de la ciudad como un destino atractivo a nivel internacional, tanto por su oferta cultural como por su gastronomía. Sin necesidad de grandes producciones ni eventos oficiales, Reese Witherspoon encontró en la capital argentina el escenario ideal para una escapada discreta, auténtica y cargada de experiencias. Así, entre obras de arte, caminatas por lugares icónicos y cenas de alto nivel, la actriz celebró sus 50 años de una manera diferente, dejando en Buenos Aires una huella silenciosa pero significativa.