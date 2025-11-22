Teleshow

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

La joven habló de la presión, la exigencia y cómo enfrentó sus inseguridades para priorizar su bienestar ante la industria

Sofía, la hija de Maru Botana, contó por qué dejó por un tiempo el modelaje (Video: Tiktok)

Sofía Solá, hija de Maru Botana, compartió en TikTok un sincero testimonio sobre por qué decidió dejar el modelaje y cómo fue su proceso personal con ese mundo y su relación actual con la exposición. En el video, explicó que incursionó en el modelaje durante dos años, pero rápidamente advirtió que el ambiente no era para ella y que ese universo no iba de la mano con sus valores ni su modo de ver la vida.

Yo en su momento fui modelo, pero fui por, nada, dos años y como que entendí que ese mundo no era para mí porque yo no me sentía tipo cómoda, nada. No me parecía que iba con todo lo...mis valores ni pensamientos, seguir el rumbo del modelaje, y más si es como un mundo muy estricto”, relató Sofía. También agregó que la exigencia y las obligaciones propias de la profesión le resultaron incompatibles con su forma de ser: “Tenés que clavar la carrera al hombro y porque es superexigente y tenés que cumplir con un montón de cosas. Entonces, yo, bueno, ahí hubo un momento que odié todo lo que sea modelaje”.

Reconoció que durante un tiempo desarrolló temor a todo lo vinculado a la exposición: “Le tenía mucho miedo también a los eventos, todo lo que sea exposición”. Sin embargo, con el correr del último año, la joven buscó transformar su mirada y fortalecerse: “Este año arranqué a ponerle más pilas de un lado como... Tuve un lado de seguridad, tuve un lado de seguridad hacia mí misma... más allá de haber cara bonita, cuerpo o lo que sos físicamente, sos una persona detrás”.

La confesión de Sofía: "Le tenía mucho miedo también a los eventos, todo lo que sea exposición"

Sofía detalló cómo cambió su percepción cuando empezó a entender que la invitación a un evento no era solo por su aspecto físico, sino por quién es como persona: “Invertí el pensamiento de que me están invitando a un evento porque soy de cara bonita, sino que lo invertía por el hecho de que me están invitando a mí como persona”. A partir de entonces, contó que comenzó a sentirse más linda y bienvenida, y a disfrutar más la vida social y la dinámica de las fotos o reuniones: “Hoy es algo, obviamente, a veces tipo me quiero matar... pero sí abrazándome a mí misma, mucho más de un lado tipo: che, bueno, hoy no me levanté bárbara. Tengo que ir igual porque ya confirmé, pero lo hago de otro lado, tipo de un lado mucho más amigable conmigo misma”.

Finalmente, recientemente volvió a enfrentarse a una sesión de fotos y disfrutó la experiencia de un modo distinto: “Volvé a tomarlo como algo divertido, tipo, y si alguien te va a guiar, cualquier cosa. Y bueno, después tuve un evento. Eventazo tenemos. Y me redivertí. Y en otro momento de mi vida, yo lo hubiese pasado pésimo en este momento... ahora volví a las fotos, momento relax. Me puse el jogging y en un rato me voy a cambiar, maquillar y... me redivierte”.

De esta manera, Sofía Solá expuso abiertamente el desafío de reconocerse más allá de lo superficial y de encontrar, en un medio muchas veces hostil y exigente, la oportunidad de abrazar sus vulnerabilidades, divertirse, y construir una mirada más amable y divertida sobre sí misma.

Ahora, después de un tiempo alejada de la profesión, se animó a volver

El testimonio de Sofía Solá revela el costado más humano detrás de la industria de la moda y expone la importancia de repensar los estándares de éxito y belleza impuestos socialmente. Al animarse a contar su recorrido, la hija de Maru Botana no solo visibiliza el impacto emocional que acarrea la presión estética, sino que refuerza el valor de la autoaceptación y la autenticidad personal. Su experiencia suma una voz honesta y fresca a la conversación sobre bienestar, confianza y la posibilidad de redefinir, en clave propia, el sentido de las oportunidades y los desafíos que cada camino profesional puede presentar.

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

El exfutbolista cumplió un nuevo año de vida y lo celebró en los pasillos de Telefe junto a figuras como Evangelina Anderson, Emilia Attias y Marixa Balli, entre otros

Georgina Barbarossa recordó cómo fue el asesinato de su marido y el dolor que atravesó: "Recibí amenazas constantes"

La conductora volvió a abrir la puerta de su intimidad y relató la angustia que sufrió 24 años atrás ante la pérdida de Miguel El Vasco Lecuna

Johnny Depp se hizo un nuevo tatuaje como recuerdo de su paso por la Argentina

El actor de Piratas del Caribe volvió a marcar su piel para rememorar su estadía en el país

Los hermanos Darío y Daniela Lopilato revelaron las maldades que le hacían a Luisana cuando eran chicos

Tras recibir el saludo de su hermana desde Canadá, el actor y la nutricionista recordaron las bromas que le jugaban a la menor de la familia

Wanda Nara habló de la posibilidad de que Maxi López se mude a la Argentina: "Lo voy a ayudar"

Tras el emotivo día de padres e hijos en MasterChef Celebrity, la conductora se mostró predispuesta a que el padre de sus hijos se radique nuevamente en el país

El Turco Husaín mostró su festejo de cumpleaños junto a sus compañeros de MasterChef: champagne, torta y buenos deseos

Detectaron el primer caso de virus autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia

